Jorge Macri aseguró que no construirá más “viviendas gratis” en las villas de la Ciudad

En una de las reuniones que suele encabezar con vecinos de la Ciudad, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, adelantó esta semana que dejará de construir viviendas en los asentamientos de emergencia y villas para darle prioridad a “las personas de clase media”. Sus declaraciones —durante un encuentro en el barrio de Boedo— dividieron: por un lado, generaron cuestionamientos de diferentes personalidades del arco político, mientras que otros usuarios en las redes apoyaron la iniciativa.

“Yo no voy a seguir construyendo viviendas nuevas y regaladas en las villas y asentamientos; no lo voy a hacer", afirmó el funcionario en el video que difundieron en las últimas horas.

En respuesta a una de las preguntas de los vecinos, explicó: “Esa demanda es infinita y hay más de 800.000 personas de clase media en la ciudad de Buenos Aires que eternamente pagaron alquiler y nunca se las ayudó. Laburan y cumplieron la ley. Ahí también hay un derecho que fue violado".

Las palabras de Macri parecieron ser bien recibidas por los vecinos, que le respondieron con aplausos y vítores. No fue así con otros usuarios de las redes, tales como la exministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, María Migliore, que respondió duramente al comentario del jefe porteño y lo instó a proponer “algo concreto”.

“Si te preocupa la clase media, proponé algo concreto; gobernás hace dos años (entiendo igual que a falta de ideas y futuro es más fácil mirar atrás que para delante). Por otro lado, no se regaló ninguna casa y la gente sí paga servicios en los barrios urbanizados", escribió en su propia cuenta de X.

A ella se sumó el exministro de Cultura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, Pablo Avelluto. “La ciudad de Buenos Aires tuvo muchos jefes de gobierno. Nunca uno tan tonto”, opinó en su cuenta.

El cruce previo con vecinos

Semanas atrás, en el marco de otro encuentro con vecinos en Liniers, Macri protagonizó un tenso cruce, que incluyó algunos gritos y se volvió viral en las redes sociales. La discusión, que se ve en fragmentos, giraba principalmente en torno a la inseguridad. La reunión ocurrió el viernes 28 de noviembre y estuvo orientada a escuchar las inquietudes de la gente del barrio, un programa habitual que lleva adelante la gestión.

El video fue subido originalmente por la usuaria Paula Hindoain (@paulahindo) en TikTok. Ella misma puso en los comentarios que participó del cara a cara con Macri y que fue una de las que increpó al mandatario por los hechos de inseguridad.

Cerca del jefe de gobierno dijeron que el contenido fue “editado y movido” con la intención de dañar su imagen y que “infiltraron la reunión a propósito”. Ante la consulta de LA NACION, fuentes de la gestión oficialista añadieron que el video fue propagado en redes por personas afines al kirchnerismo. Detallaron que el encuentro duró dos horas.

En un momento del video, Macri, algo malhumorado, dice: “Lo único que te pido es que no interrumpas más hasta que te toque la palabra”. “A veces las soluciones no son las que te gustarían o las que se puedan implementar”, decía en otro tramo. Cuando en otra parte del encuentro el jefe de gobierno porteño le quiso explicar a una mujer cómo funcionaba la reunión en la que estaban y ella le contestó que sabía cómo era, Macri le replicó: “Bueno, entonces no interrumpas”. Frases como “te estás metiendo en un tema que no conoces” o “dejá que hablen los demás” fueron pronunciadas con un tono de voz hostil y el mandatario fue cuestionado en las redes.