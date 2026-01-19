El presidente Javier Milei participará este miércoles del Foro Económico Mundial de Davos (WEF), en Suiza, con una intervención ante los presentes y varios encuentros programados. La cumbre que reúne a la élite financiera global se desarrollará desde este lunes hasta el 23 de enero.

Por tercer año consecutivo, Milei estará en este evento donde su presencia suele despertar grandes expectativas, ya sea por sus discursos inflamados como por las controversias que suele suscitar. Esta vez su participación se dará en el marco de un convulsionado escenario global, desde las guerras en Ucrania y Gaza hasta la intervención de Donald Trump en Venezuela y sus aspiraciones sobre Groenlandia.

Cuál va a ser la agenda de Javier Milei en Davos. Markus Schreiber - AP

La agenda oficial

Lunes 19 de enero: a las 21, partida del vuelo especial que trasladará a Milei hacia la ciudad de Zúrich. A continuación, se trasladará hacia Davos, donde arribará a las 15.30.

Martes 20 de enero: en horario a confirmar, el Presidente se encontrará con el empresario Maurice Ostro.

Miércoles 21 de enero

A las 6.05 hora argentina: breve saludo del Presidente al titular de la Confederación Suiza, Guy Parmelin.

A las 6.15: participación de Milei en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”.

A las 7.30: encuentro del Presidente con CEO’s de Bancos Globales.

A las 11.30: saludo del presidente Milei al señor Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende.

A las 11.45: intervención del mandatario argentino en el Foro Económico Mundial.

Jueves 22 de enero: a las 7.05, entrevista de Milei con la agencia de noticias Bloomberg; luego, nota con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes. A las 14 de ese día, tanto el Presidente como la comitiva que lo acompañará partirán de regreso a la Argentina.

Viernes 23 de enero: a las 6, arribo a la ciudad de Buenos Aires.