Capitanich desactivó un corte de ruta en Chaco y mantuvo un tenso cruce con un piquetero

Jorge “Coqui” Capitanich, el gobernador de la provincia de Chaco, protagonizó un tenso cruce con piqueteros del movimiento social 27 de Octubre, quienes cortaron la Ruta Nacional N°11. El mandatario chaqueño, que busca otro mandato luego de perder en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 18 de junio, se hizo presente en el lugar donde se desarrollaba el reclamo y exigió personalmente que liberen el camino.

Tal y como exhibe una grabación que circula por redes sociales, Capitanich arriba a la zona de conflicto, desciende de su auto y le solicita a los manifestantes que desistan de su accionar. “Vengan. Vengan para acá”, se lo escucha decir a los integrantes del grupo.

“Liberen la ruta por que yo los voy a atender. Liberen la ruta, rápido”, remarca a continuación. E insiste: “Liberen la ruta porque se los estoy pidiendo yo. Soy la máxima autoridad de esta provincia. Levanten y venga para acá porque yo se los estoy pidiendo. Vengan para acá que vamos a resolver el problema. No se puede hacer esto” .

Capitanich levantó un corte sobre la Ruta Nacional N°11

“Yo los voy a atender acá. Vengan para acá. Eso no se puede hacer. Vengan rápidamente. Liberen ya. Liberen ya”, aduce Capitanich por última vez. Finalmente, uno de los líder del movimiento accede a hablar con el gobernador que, en los últimos segundos del metraje, promete: “Yo te voy a resolver ese problema. Pero liberen”. Acto seguido, el jefe chaqueño se sube a su auto y se va del lugar -él era quien manejaba- mientras el referente de la agrupación vuelve con sus compañeros.

Los detalles de la conversación entre Capitanich y el dirigente social

En diálogo con LA NACION, el coordinador del movimiento 27 de Octubre brindó información vinculada con la medida de fuerza y reveló cuál fue la “falsa promesa” que el gobernador le hizo a uno de los líderes del grupo con la condición de que dieran por terminado el corte. “Todo esto tuvo lugar el pasado viernes. Hacía tres o cuatro días que veníamos acampando al lado de la ruta. Protestamos por la falta de agua, viviendas y electricidad hace un montón de tiempo. Y cada vez la situación se agrava más”, explicó.

Y alegó: “En este caso, debido a que no había una respuesta por parte del gobierno provincial, decidimos cortar la ruta. Es lo que hacen todos y parece ser la única manera en la que se responde a los planteos que hacen los diversos movimientos”. Momentos después de tomada la decisión, y antes de que el gobernador se hiciera presente, el integrante del grupo 27 de Octubre remarcó que sus compañeros fueron reprimidos por la policía local: “Dispararon balas de goma mientras nos gritaban ‘negros de mierda’”.

El gobernador habló con Daniel Fernández, uno de los principales dirigentes del grupo después de Vilma Saravia

Sin embargo, el accionar de las fuerzas de seguridad no fue suficiente para desactivar el corte de la ruta. Es en consecuencia que Capitanich optó por ir a resolver la situación personalmente. “No es la primera vez que cortamos la ruta. El gobernador pasa por acá un montón de veces y no para. Pero el pasado viernes, por algún motivo, decidió detenerse. Se estaba dirigiendo justamente a inaugurar una obra”, precisó el coordinador del movimiento durante la llamada telefónica que mantuvo con este medio.

Y procedió a develar qué fue lo que le dijo Capitanich a Daniel Fernández, uno de los principales dirigentes del grupo: “Le dijo que le iba a resolver el problema pero que, para ello, se trasladara a la Casa de Gobierno, que queda a 140 kilómetros de lugar en donde estábamos. Lo llevaron entonces en una patrulla hasta allá. Antes de ello, Capitanich le aclaró que lo iba a atender después del acto. Pero nunca apareció y hoy nos encontramos en la misma situación que hace un par de días”.

LA NACION se contactó con Jorge Capitanich y funcionarios de su entorno, quienes optaron por no ofrecer respuesta a las preguntas realizadas.

El presente y futuro político del gobernador chaqueño

Mientras las demandas de sectores sociales para con el gobierno provincial se acumulan, Capitanich no despega la vista de las elecciones generales en Chaco, que tendrán lugar el próximo 17 de septiembre y en las cuales “Coqui” persigue la reelección. En torno a ese objetivo, el presidente Alberto Fernández le ofreció su apoyo al gobernador.

Durante su participación en el VII Congreso Internacional sobre Discapacidad, Fernández arengó para que la población vote a Capitanich: “No pierdan la oportunidad de tenerlo nuevamente como gobernador”. Entre otros elogios para el referente norteño, el mandatario dijo también que lo admira y considera su amigo.

Alberto Fernández y Jorge Capitanich Télam

“Ustedes, chaqueños, van a volver a votar. Se los dice un porteño que llegó comprometido a gobernar con los 24 gobernadores. Reconozco que es mi amigo, que lo admiro, que hay en él una capacidad inconmensurable. Les pido que no olviden lo que Coqui hizo estos años por Chaco”, sostuvo el jefe de Estado desde Resistencia

Sin cesar en su espaldarazo a Capitanich, que estaba sentado a su lado, siguió: “No pierdan la oportunidad de tenerlo nuevamente como gobernador. Se los pido porque ‘Coqui’ tiene la misma sensibilidad que tengo yo sobre las necesidades de los más humildes”. “Veo cómo me llama y me dice: ‘Estamos cerquita del acueducto del Impenetrable, les vamos a dar agua a chaqueños y chaqueñas’. Está pensando en todos ustedes, como hoy está pensando en cómo hacer mejor la vida de los que viven en Chaco”, cerró. El público, afín al gobernador, se levantó de las sillas y estalló en aplausos. Capitanich, sobre el final de la alocución, esbozó una sonrisa.