Caputo afirmó que el Tesoro no comprará más dólares al precio actual

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, aseguró este miércoles que el Banco Central (BCRA) “solo compra dólares en el piso de la banda”, por lo que en el valor actual, no lo hará.

Ante la consulta de un usuario de X, acerca de si podía explicar “por qué no es bueno comprar reservas con emisión en el techo de la banda para que el TCRM -Tipo de Cambio Real Multilateral- siga subiendo, el líder de la cartera económica le respondió: “El Banco Central solo compra dólares en el piso de la banda”.

Y continuó: “El Tesoro puede comprar en cualquier momento, como de hecho lo hizo. Compramos 3 mil millones algo por debajo de 1200. Al precio actual, el Tesoro ya no compra más y en el techo de la banda, el Banco Central compra pesos para absorberlos y reducir la volatilidad cambiaria”.

Las declaraciones del ministro de Economía llegan en un marco complejo a niveles económicos para el Gobierno tras el revés electoral en las legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Esta semana, el riesgo país volvió a superar la barrera de los 1200 puntos básicos. Los resultados de las elecciones bonaerenses y las versiones que indican que el BCRA tendrá que vender reservas para contener al dólar de cara a octubre son algunos de los motivos que explican por qué el índice subió 333 puntos básicos durante los primeros quince días de septiembre. Así, cerró en 1231 puntos básicos este lunes, último dato disponible.

El cruce de Caputo con Yacobitti

En medio del reclamo de las universidades por la ley de financiamiento -cuyo veto se trata este miércoles en la Cámara de Diputados-, Caputo y Emiliano Yacobitti protagonizaron un tenso cruce en las redes sociales. Por un lado, el ministro de Economía acusó al vicerrector de la UBA de cobrar más que él y, por el otro, el exdiputado lo desmintió y lo calificó de “mala persona”.

“Gana seis veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros”, expresó Caputo en referencia al reclamo de las universidades.

En tanto, Yacobitti respondió: “Lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo. Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo”.

El funcionario del presidente Javier Milei escribió: “Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca. Sépalo la gente. Porque el país que se quiera construir en los próximos 20 años depende de su voto. El país que propone esta gente ya lo conocemos. Es el que heredamos todos los argentinos en diciembre del 2023. Solo hay una cosa peor que eso, su continuidad”.

En diálogo con LN+, Yacobitti consideró que las palabras de Caputo son un claro ejemplo de la “forma de discutir” del oficialismo. “Cuando el Gobierno tiene que discutir cosas en las que no tiene razón, como que un profesor universitario cobre bajo la línea de la pobreza o desfinanciar al Hospital Garrahan, ataca a quienes se lo dicen. En este caso, el ministro de Economía dijo que soy un hijo de puta y mintió sobre mi recibo de sueldo”, analizó.

Y cerró: “En lugar de decir ‘perdón, me equivoqué’ siguen y siguen. Para el Gobierno nacional es prioritario bajarle el impuesto a los más ricos de los ricos, como es el caso de Bienes Personales, y vetar la ley de financiamiento universitario, que es apenas un cuarto del costo fiscal de esa medida”.