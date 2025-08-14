Caputo cargó contra Mayra Mendoza y la acusó de poner tasas municipales en la factura de AySA

El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó este jueves por la mañana a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. El funcionario nacional criticó a la jefa comunal de La Cámpora por las tasas que se cobran en ese municipio sobre la factura de AySA.

Para arremeter contra Mendoza, Caputo tomó un descargo que hizo primero el titular de AySA de esta gestión, Alejo Maxit.

“Quiero aclarar la situación de la factura de AySA en Quilmes, un claro ejemplo de la voracidad recaudatoria que perjudica a los vecinos”, introdujo Maxit.

Entonces, dijo que el gobierno nacional a través del Ministerio de Economía prohibió que se escondan las tasas municipales en las boletas de servicios públicos, pero aseguró que Mendoza desoyó esa cuestión. “En respuesta, la intendenta Mayra Mendoza no solo subió otro impuesto que paga AySA para no perder recaudación, sino que ahora la ‘Justicia’ le concedió una cautelar para volver a incluir las tasas que Nación había eliminado“, se quejó, también en un dardo al Poder Judicial.

“El resultado: los vecinos de Quilmes terminan pagando una factura de agua más cara. Se llenan la boca diciendo que el agua es un derecho, que debe ser gratis, pero no dudan en cargarla de impuestos para financiar su caja política“, sostuvo Maxit.

Además, adjuntó a su mensaje un comunicado de AySA, que asegura que la empresa va a buscar “alternativas administrativas y legales” para eliminar este cargo extra.

A eso se plegó Caputo esta mañana. “Más ejemplos. Obviamente en un municipio kirchnerista”, la chicaneó el ministro de Economía a la intendenta, que va como tercera candidata a diputada provincial por la tercera sección en la lista del peronismo (Fuerza Patria), y acotó: “Excelente Alejo Maxit en exponerlo”.

Minutos después, y en plena campaña, Caputo le dio un espaldarazo a Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, que compite como primer candidato a diputado provincial por la primera sección en la boleta libertaria. “Mientras tanto, en Tres de Febrero”, deslizó, junto a una publicación de Valenzuela en la que contaba que aprobó una ordenanza para desregular el transporte privado por aplicación.

La respuesta de Mendoza no tardó en llegar. Fue a través de un retuit a su secretario Alberto De Fazio, que se hizo eco de los dardos de Caputo. “¿Sabés de dónde sacan el agua para mas de 4 millones de personas de zona sur? Sí, de Quilmes. Todavía les estamos haciendo precio por los desastres que hicieron en la ciudad. Aguas Argentinas (francesa) incluida. Tenelo en cuenta ahora que la querés volver a privatizar", le dijo el funcionario municipal.

“Hoy cumplimos 359 años de historia, seguro no tenés ni idea, así que no ando con ganas de seguir. Decile al muchacho que maneja la empresa [por Maxit] que se dedique a brindar agua, porque todos los días se corta o la gente no tiene presión. Decile, de paso, que cuando rompen el pavimento lo arreglen; que termine la obra del rio subterráneo, dos años lleva parada. Avisale de paso que lleva dos años sin hacer un metro de cloaca o un metro de cañería“, planteó también.

Por último, De Fazio negó las acusaciones: “Y no incluimos tasas municipales en la boleta, son las tasas que pagan las empresas. Pequeña diferencia. Y vos dedicate a solucionar los quilombos de la economía, que está parada, sin rumbo y la gente no aguanta más".

Esta no es la primera vez que Caputo se cruza con Mendoza por las tasas municipales. A principios de año, la dirigente de La Cámpora había tildado al ministro de Economía como “rey de la timba”. Fue después de que el funcionario pidiera eliminar las tasas municipales y asegurara que el Gobierno daba una batalla contra “el atropello” de los intendentes.

“Caputo: sacá el 12% del impuesto a los combustibles y nosotros sacamos el de los municipios, que es en torno al 1%. Y, de paso, autoricen la finalización de la estación de tren de Quilmes, que tiene 70% de avance y es una obra trascendental para nuestra gente y nuestra ciudad”, le reclamó la intendenta cercana a Cristina Kirchner en ese momento.

En tanto, cuando participó el miércoles de un evento de real estate, Caputo ya se había referido a este tema, que forma parte de la campaña para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

“Tenemos que seguir bajando impuestos, desregulando. Ustedes sigan pataleando contra gobernadores e intendentes”, les dijo a los desarrolladores que lo escuchaban.