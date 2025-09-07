LA NACION

Video: Carlos Bianco confirmó que los primeros resultados estarán a las 21

Lo aseguró el ministro de gobierno de la Provincia de Buenos Aires desde el centro de cómputos, tal como tal como lo había establecido la Junta Electoral del distrito

El ministro de gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, confirmó el cierre de los comicios y aseguró que los primeros resultados se conocerán este domingo a las 21

Desde el centro de cómputos, el ministro de gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, confirmó el cierre de los comicios y aseguró que los primeros resultados se conocerán este domingo a las 21.

“El resultado estará, en principio, a partir de las 21, siempre y cuando esté escrutado el 30% de las mesas de todas las secciones electorales. A partir de que hagamos la presentación de los primeros resultados electorales, se abrirá la información al público”.

Y precisó que la ciudadanía podrá acceder a los resultados mediante dos vías: la página web y por la app.

Qué había dicho la Junta Electoral sobre los resultados

En los días previos a la votación, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires estableció los requisitos y condiciones mínimas para la realización del escrutinio provisorio a partir de la resolución 162/25.

En ese contexto, se determinó el criterio que se utilizará para la divulgación de los primeros resultados: “La difusión de los resultados deberá iniciarse no más allá de las 21 horas del día de la elección, o cuando se encuentre cargado un porcentaje representativo que supere al menos el 30% de las mesas escrutadas hasta ese momento en cada una de las secciones electorales”.

Escrutinio definitivo

Asimismo, Bianco aclaró el escrutinio definitivo comenzará el sábado 13 de septiembre a las 8 horas. “El escrutinio provisorio es para tener una primera impresión de los resultados”, concluyó.

