Video: Carlos Bianco confirmó que los primeros resultados estarán a las 21

Desde el centro de cómputos, el ministro de gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, confirmó el cierre de los comicios y aseguró que los primeros resultados se conocerán este domingo a las 21.

“El resultado estará, en principio, a partir de las 21, siempre y cuando esté escrutado el 30% de las mesas de todas las secciones electorales. A partir de que hagamos la presentación de los primeros resultados electorales, se abrirá la información al público”.

Conferencia de prensa de Carlos Bianco desde el Centro de cómputos

Y precisó que la ciudadanía podrá acceder a los resultados mediante dos vías: la página web y por la app.

Qué había dicho la Junta Electoral sobre los resultados

En los días previos a la votación, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires estableció los requisitos y condiciones mínimas para la realización del escrutinio provisorio a partir de la resolución 162/25.

En ese contexto, se determinó el criterio que se utilizará para la divulgación de los primeros resultados: “La difusión de los resultados deberá iniciarse no más allá de las 21 horas del día de la elección, o cuando se encuentre cargado un porcentaje representativo que supere al menos el 30% de las mesas escrutadas hasta ese momento en cada una de las secciones electorales”.

Escrutinio definitivo

Asimismo, Bianco aclaró el escrutinio definitivo comenzará el sábado 13 de septiembre a las 8 horas. “El escrutinio provisorio es para tener una primera impresión de los resultados”, concluyó.