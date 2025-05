Carlos Bianco pidió una “unidad que no duela”, pero rechazó “un rejunte electoral”

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, abogó por la unidad en el peronismo, hoy dividido entre los dirigentes alineados con la expresidenta Cristina Kirchner y los leales al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Pero lo hizo con la salvedad de que no se repita un esquema como el que llevó al poder al justicialismo en 2019.

Bianco, un hombre de máxima confianza del mandatario bonaerense, pidió que la unificación de criterios “no duela” y que no se conforme “un rejunte electoral”. Resaltó que Kicillof no permitiría tener ministros que no le respondan, como consideró que le sucedía al expresidente Alberto Fernández, y aseveró que Cristina podría sumarse al Movimiento Derecho al Futuro, que encabeza el gobernador.

“A diferencia de lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires viene ganando el peronismo. A [Javier] Milei le ganamos cuatro elecciones: las PASO, las generales, las de gobernador y el balotaje”, afirmó Bianco este domingo, en declaraciones a FM Milenium.

Consultado sobre el papel que le asigna a Cristina en una nueva oferta electoral del peronismo, afirmó que la construcción que buscan “es con todos los que quieran venir a formar este frente que tiene dos objetivos: apoyar al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobernador Kicillof, e impedir que ingrese a la provincia de Buenos Aires la motosierra”.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense Pilar Camacho

El Movimiento Derecho al Futuro, frente que lanzó Kicillof, tendrá el próximo sábado un plenario que cerrará el gobernador con un discurso. Será en el camping que el gremio estatal UPCN tiene en la localidad de Los Hornos, en La Plata.

Bianco se mostró a favor de que el peronismo se una, pero puso condiciones. “Se habla todo el tiempo de la unidad. En 2019, hicimos la unidad y electoralmente nos fue bien. Fue una unidad electoral y no política. El resultado del último gobierno nacional peronista no fue bueno y fue en unidad. La unidad puede ser una condición necesaria y tiene ser una unidad que no duela. Se decía ‘unidad hasta que duela’; nos sigue doliendo la unidad de 2019. Ojalá que haya una foto de Axel, Cristina y los referentes del peronismo luego de que se creen las condiciones para una nueva alternativa política de cara al futuro, no un rejunte electoral. Si vamos a hacer un rejunte electoral, no tiene mucho sentido”, subrayó el ministro bonaerense.

“Lo que no va a dejar que suceda Axel es que no se respete su posición política en la provincia de Buenos Aires. Axel nunca a va a dejar que sucedan algunas cuestiones que pasaron en el gobierno nacional [por el de Alberto Fernández], en el que había ministros que no respondían al presidente sino a otra referencia externa al [Poder] Ejecutivo”, aseguró el funcionario.

Defensa de las reelecciones

Bianco es uno de los defensores de las reelecciones indefinidas en la provincia, que están limitadas para intendentes y legisladores por una ley que se aprobó en 2016, fruto de un acuerdo entre el gobierno de ese entonces, a cargo de María Eugenia Vidal, y el Frente Renovador, de Sergio Massa. La semana pasada, se frustró en el Senado provincial una iniciativa para rehabilitar la reelección indefinida de legisladores, impulsado por el cristinismo.

“Lo único que quiero es que el pueblo vote a sus candidatos sin ninguna limitación. Cuando [Angela] Merkel fue seis períodos canciller alemana [en realidad, tuvo cuatro mandatos], nadie decía nada, pero [Hugo] Chávez era un dictador, un no sé qué”, comparó.

“Un grupo de nuestros senadores presentó un proyecto de reelección de cargos legislativos y una senadora que responde al Movimiento Derecho al Futuro [Ayelén Durán] lo que hizo es complementar eso con la reelección de intendentes. Hay mucha hipocresía, muy pocos pusimos la carita pidiendo la reelección. Los radicales, los de Pro, todos lo piensan. Lo hablé con un montón de intendentes radicales, que nos dicen ‘nosotros queremos la reelección, pero no vamos a salir a pedirla’”, señaló Bianco.