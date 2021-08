Carlos Bianco y Nicolás Kreplak, duros con Fernán Quirós por su crítica al Presidente tras la fiesta en Olivos

“Los que tomamos decisiones debemos cumplir la normativa que nosotros damos”, afirmó esta mañana el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, al ser consultado por la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en Olivos, de la que participó el presidente Alberto Fernández.

Horas después, desde la provincia de Buenos Aires, su par Nicolás Kreplak y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, cuestionaron el posicionamiento del funcionario de la Ciudad, con disconformidad por el accionar de los miembros de la oposición cuando regía el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Por ello, le pidieron que la valoración que hizo sobre el Presidente la traslade a los socios de su espacio.

“El señor Quirós le debería decir esto mismo a sus propios colegas de fuerza política”, consideró Bianco, quien dijo que si no la postura del ministro porteño es “un poco hipócrita”. Por su parte, Kreplak remarcó que quienes se dedican a la salud deben ser “serios”, más aún en la pandemia.

A pesar de aseverar que no puede “estar más de acuerdo” con Quirós en que los funcionarios públicos tienen que predicar con el ejemplo, el jefe de Gabinete bonaerense criticó el obrar de la oposición de JxC durante la cuarentena e, incluso, del expresidente Mauricio Macri.

“Muchos referentes de su partido político cuando estaba el ASPO, que implicaba que no se generaran aglomeraciones, convocaban a marchas que pretendían ser multitudinarias, nunca fueron multitudinarias, pero estaban por fuera de todo protocolo y normativa permitida. También le debería, imagino, hablar a sus propios camaradas, colegas, compañeros”, lo chicaneó Bianco a Quirós, durante la conferencia epidemiológica de la Provincia, esta mañana.

Junto a representantes del gobierno nacional, Kreplak y Bianco articularon las restricciones durante la pandemia con Quirós y Felipe Miguel

El funcionario habló sobre el viaje a Francia de Macri “en el medio de la pandemia, cuando no estaba permitido”, y sostuvo: “Recuerdo que varios dirigentes de Pro se contagiaron en reuniones sociales sin distanciamiento y sin uso de barbijo, en el momento de mayores restricciones”.

Durante ese pasaje de su alocución, también bromeó en relación con el nombre que la coalición opositora adoptó para estas elecciones. “Juntos por el Cambio, Juntos, Pro, Cambiemos, no sé cómo se llaman ahora”, manifestó Bianco, quien dijo haber visto la entrevista que Joaquín Morales Solá le realizó anoche al exmandatario, y comentó al respecto: “[Macri] tampoco sabía cómo se llamaba su propia fuerza política, yo tampoco lo sé, realmente”.

El jefe de Gabinete no cesó en sus palabras hacia el ministro de Salud porteño, a quien le achacó que en territorio capitalino no se respetan los protocolos establecidos por el Consejo Federal de Educación para el retorno a la presencialidad en las aulas: “Le diría al ministro Quirós que él también dé el ejemplo, porque hoy en día en la Ciudad no se están cumpliendo los protocolos establecidos por el Consejo para la vuelta a la presencialidad cuidada, el distanciamiento entre chicos y chicas”.

Para concluir, le indicó: “Tiene razón, que cumpla con las normativas, puntualmente con las del Consejo Federal de Educación, y que se refiera a sus colegas de su propia fuerza, porque sino es un poco hipócrita esa posición”.

Kreplak pidió “ser serios” y “hablar de las cosas que realmente importan”

Mientras tanto, y en ese mismo sentido, Kreplak también habló de una oposición que “a lo largo de toda la pandemia atentó contra las medidas de cuidado en los momentos de máxima complicación”. Mencionó las marchas convocadas por líderes de JxC y las críticas a las vacunas contra el coronavirus que desde ese espacio esgrimieron.

“Hay que ser serios con esto, sobre todo cuando estamos ante una campaña electoral donde hay que ayudar a la población a elegir adecuadamente. Hay que hablar de las cosas que realmente importan”, manifestó el líder de la cartera sanitaria.

A la pregunta sobre la postura de su par de la Ciudad la respondió sin mencionarlo directamente: “Los que nos dedicamos a la salud sabemos cuáles son las cosas que realmente importan. Es cierto que existen otras personas que se dedican a comentar sobre la vida privada de las personas y tienen otros roles, pero los que nos dedicamos a la salud tenemos un rol muy concreto, más en una epidemia, hay que ser muy serios y hablar con conocimiento epidemiológico de las cosas que sabemos que sirven para evitar los contagios, y fortalecer la estrategia sanitaria”.

Además, Kreplak sostuvo que quienes se desempeñan en el sector sanitario deben ayudar con la generación de confianza en aquellos que no están convencidos aún de vacunarse y con la mantención de los cuidados. “Como autoridades, tenemos que pedirles a los niños y a las niñas que aprendan a cuidase y a cuidar a los más grandes. Muchas veces son los que más capacidad tienen de aprender y de enseñar con el ejemplo a su núcleo familiar. Ahí está el núcleo de la discusión, y correrlo de esa discusión no nos hace bien”, cerró.

