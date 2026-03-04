El presidente Javier Milei oficializó este miércoles 4 de marzo la designación del nuevo ministro de Justicia nacional. La resolución surgió tras un encuentro en la Quinta de Olivos donde Mariano Cúneo Libarona formalizó su partida. El mandatario utilizó su cuenta oficial en la red social X para confirmar el ingreso del reemplazante la estructura de gobierno.

Quién es el nuevo ministro de Justicia

Juan Bautista Mahiques es el nuevo Ministro de Justicia. El elegido lidera actualmente el Ministerio Público Fiscal porteño y tiene raíces profundas en los tribunales nacionales. Tuvo un desempeño previo como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante la presidencia de Mauricio Macri.

Juan Bautista Mahiques es el nuevo Ministro de Justicia

Su perfil combina una formación técnica en derecho penal con un armado político vinculado a Daniel Angelici y cargos de relevancia en la estructura de la AFA. El flamante integrante del gabinete nacional pertenece a una familia con presencia histórica en los cargos estratégicos del Poder Judicial.

Cuál es la trayectoria profesional de Juan Bautista Mahiques

El funcionario desempeñó tareas como subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial entre los años 2015 y 2019. Su ascenso en la política judicial ocurrió bajo la influencia de Daniel Angelici. Mahiques también alcanzó la presidencia de la Asociación Internacional de Fiscales y conserva lazos estrechos con el senador nacional Eduardo De Pedro, ya que ambos son oriundos de la localidad de Mercedes.

El nuevo titular de la cartera de justicia integra una dinastía judicial con terminales en diversos fueros. Su padre, Carlos Mahiques, ejerce como juez de la Cámara Federal de Casación Penal. El magistrado cumple 75 años durante este período y requiere un nuevo acuerdo del Senado para permanecer en su puesto. El presidente Javier Milei solicitó a la Cámara alta la reválida de su pliego semanas atrás.

El anuncio oficial de Javier Milei en X

Qué cambios estructurales ocurren en la cartera judicial

La llegada de Mahiques al gabinete nacional coincide con el nombramiento de Santiago Viola como viceministro de la cartera. Viola posee la confianza absoluta de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien consolida su influencia en esta área de gobierno. El nuevo segundo del ministerio ocupará el asiento reservado para el Poder Ejecutivo Nacional ante los organismos de selección de magistrados.

Este movimiento desplazó a Sebastián Amerio de la función pública. Amerio respondía a la conducción de Santiago Caputo en la estructura de asesores oficialistas. La salida de Cúneo Libarona y su equipo técnico reconfigura el equilibrio de fuerzas dentro del triángulo de hierro de la Casa Rosada.

Cómo influye su vínculo con el mundo del fútbol

El flamante ministro posee una relación estrecha con la conducción de la AFA encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. Mahiques asumió el cargo de vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino, denominada Unafa, el pasado martes 11 de noviembre.

El funcionario solicitó, luego del escándalo, la eliminación de su nombre de los registros públicos de la institución universitaria. Los nexos familiares con el deporte incluyen a su hermano, Esteban Mahiques. El integrante de la Cancillería cumple funciones en el Tribunal de Disciplina.

Mahiques padre también enfrentó cuestionamientos por supuestos festejos en propiedades vinculadas a dirigentes de AFA. El juez renunció a una suplencia en la Casación para evitar conflictos de competencia en causas que involucran a tesoreros deportivos.

