Carlos Verna: "Cristina Kirchner mostró amplitud e intenta cerrar la grieta"

Carlos Verna, el gobernador de La Pampa Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de mayo de 2019 • 17:19

El gobernador de La Pampa , Carlos Verna, celebró hoy la decisión de la expresidenta Cristina Kirchner de postularse como candidata a vicepresidente en una fórmula que encabezará Alberto Fernández.

"En primer lugar la noticia me sorprendió. Quien diga que no está sorprendido es un mentiroso. Creo que la ex presidenta mostró amplitud y fue una actitud que intenta cerrar la grieta porque Alberto Fernández es más propenso al diálogo que Cristina", afirmó Verna, según consignó la agencia Télam.

Cristina Kirchner anunció que se presentará como candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández

Verna formuló esas declaraciones luego de votar en General Pico , su ciudad natal, para las elecciones provinciales. "Como siempre, se llevan a cabo con absoluta normalidad, en el marco de una campaña con propuestas, tranquila y sin agravios. Además, logramos una jugada inteligente y evitamos la interna", señaló.

Sobre las elecciones nacionales, el gobernador opinó que el PJ debe "replicar lo que se armó en La Pampa", en referencia al frente que incluye a "todos los que no están de acuerdo con el modelo conservador del gobierno nacional". En ese sentido, se mostró a favor de que todos los peronistas se concentren "en un mismo espacio" y evitar la separación, porque ello favorecería "al gobierno nacional".

Luego del inesperado anuncio sobre la fórmula Fernández - Kirchner, otros cinco gobernadores peronistas celebraron la decisión de la senadora.

Rosana Bertone, de Tierra del Fuego, Juan Manzur ,de Tucumán, Gerardo Zamora ,de Santiago del Estero, Sergio Casas ,de La Rioja y Domingo Peppo ,de Chaco.

Las elecciones en La Pampa

En una elección desdoblada por decisión del gobernador Carlos Verna, los pampeanos eligen hoy entre ocho listas a su nuevo gobernador y vice, 30 diputados titulares y 10 suplentes provinciales, además de intendentes, concejales y jueces de paz en 79 localidades de la provincia.

La pelea central la protagonizan Sergio Ziliotto, postulante del Frente Justicialista Pampeano, y su adversario, Daniel Kroneberger, impulsado por el Frente Cambiemos de La Pampa.

Mientras que Ziliotto planteó que esta elección "se plebiscitan 36 años de gobierno" peronista, Kroneberger apostó a la "alternancia" con Cambiemos .

Ziliotto aseguró que La Pampa "seguirá siendo peronista" y auguró un apoyo de los pampeanos "al proyecto del actual gobierno". Kroneberger se mostró confiado.

Agencia Télam