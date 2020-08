La exdiputada hizo un llamado a la unidad de los argentinos y a respetar el Estado de Derecho Fuente: Archivo

La exdiputada nacional Elisa Carrió hizo un llamado a la unidad de los argentinos, a respetar el Estado de Derecho y pidió "salir de la lógica de 'cuanto peor, mejor'", que le hizo "mucho daño" al país.

"No hay dos argentinas, hay una sola. Lo que pasa es que es diversa y conflictiva. En el inconsciente colectivo de la argentina y, sobre todo, en el inconsciente de militantes y de políticos, está algo que nos ha hecho mucho daño en los últimos 70 años, que es la noción de 'cuanto peor mejor'. Es una especie de querer dividir la Argentina en dos", dijo Carrió en un audio que circuló por la dirigencia y al que tuvo acceso LA NACION.

"Esta lógica de 'cuanto peor, mejor', que tienen incluso dirigentes de uno y otro sector, es la estrategia de la que debemos salir. No se trata de confrontar sino de convencer a todos los argentinos y argentinas de bien que tenemos que vivir bajo un mismo techo", agregó la dirigente.

Carrió afirmó que esa lógica, que según dijo está arraigada en parte de la militancia que fue joven en los años 70, "es la peor que nos puede conducir".

"Lo único que puede unir esta diversidad es salir de esta lógica. ¿Para eso qué nos puede unir? La dictadura nos divide, el autoritarismo nos divide, la anarquía siembra el caos. La división no nos trae ni paz, ni seguridad, ni desarrollo. ¿Cuál es el medio, siempre, entre el miedo a la anarquía y el miedo a la dictadura de cualquier índole?: El estado de Derecho, la Constitución, la no violencia, las manifestaciones pacíficas", sostuvo en el audio.

Al mismo tiempo, Carrió envió un mensaje a los sectores más necesitados y advirtió que si las personas que pueden contribuir con sus impuestos, no habrá manera de solventar a quienes padecen necesidades o hambre. "Si no hay contribuyentes, no hay subsidios. No podemos jugar a la lógica de la antinomia. Nos ha hecho demasiado daño y hay que defender el centro que nos une, que es el Estado de Derecho, la no violencia. Esto no es resignar ninguna lucha, pero sí tener la inteligencia de constituir instituciones sólidas y en eso estamos trabajando", dijo.