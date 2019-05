Casal deberá dar explicaciones al Congreso sobre la conducta de Stornelli

El procurador general fue citado también para dar cuenta de su gestión Fuente: Archivo

La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público confirmó que citará al jefe de los fiscales, Eduardo Casal, el próximo 4 de junio próximo. El procurador general interino deberá dar cuenta de su gestión y, además, brindar explicaciones sobre la conducta del fiscal Carlos Stornelli , que se niega a prestar declaración en la causa que instruye el juez federal Alejo Ramos Padilla sobre una supuesta red de espionaje ilegal en la que aparecería involucrado.

Los legisladores kirchneristas integrantes de la comisión bicameral aprovecharán la visita de Casal para cargar contra Stornelli -quien fue declarado en rebeldía por la Cámara Federal de Mar del Plata- y reclamarán explicaciones a su superior, Casal.

De hecho, el juez Ramos Padilla le pidió a Casal que tome medidas para desaforar a Stornelli y removerlo de su cargo o iniciar un proceso de juicio político en su contra. Es el mismo reclamo que agitan los legisladores del kirchnerismo, indignados con la actuación del fiscal en el caso de los cuadernos de las coimas por el que están detenidos varios exfuncionarios de Cristina Kirchner .

Casal, sin embargo, no hizo lugar al pedido de Ramos Padilla y optó por solicitar al Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal un nuevo sumario administrativo para evaluar la conducta de Stornelli. El plazo fijado para la entrega de ese informe es de 60 días hábiles: ésa será la explicación que el procurador brindará a los legisladores de la Comisión Bicameral.

El kirchnerismo insistió, también, en que se cite a la comisión bicameral al propio fiscal Stornelli, pero no tuvo el apoyo suficiente. "Somos una comisión de control del Ministerio Público, no una comisión investigadora. Nuestra visión debe ser amplia, no abocarnos a una causa puntual", enfatizó la diputada Graciela Camaño (Frente Renovador).