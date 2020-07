Rafael Ernesto Reiter Muñoz está sospechado de haber sido quien llevó la valija con casi 800.000 dólares hasta el avión que viajó de Caracas a Buenos Aires

Otra vez, el fantasma del "caso Antonini" resurge en Europa. Ahora es en España, de la mano de quien se sospecha que llevó la valija con casi US$800.000 dólares hasta el avión que despegó en Caracas, aterrizó en Aeroparque en agosto de 2007 y desató un escándalo internacional cuyos coletazos llegan hasta hoy.

Trece años después del hallazgo de esa valija en Aeroparque, la Policía española investiga si Rafael Ernesto Reiter Muñoz compró una vivienda en Barcelona con "dinero procedente de fondos ilícitos para blanquearlo en España", según detalló un informe que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) presentó ante una jueza de la Audiencia Nacional.

A cargo de la llamada "Gerencia de Prevención y Control de Pérdidas" -la policía interna de Pdvsa-, Reiter se convirtió en un alfil de extrema confianza del entonces presidente de la petrolera, Rafael Ramírez. Y se sospecha que fue quien llevó hasta el avión, en Caracas, la valija con al menos US$790.550 que la Justicia de Estados Unidos sostuvo que era de Hugo Chávez, para financiar la primera campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Tras la caída en desgracia de su jefe, sin embargo, la suerte de Reiter cambió por completo. Se instaló en España, donde vivió entre lujos hasta que dos investigaciones simultáneas lo pusieron contra las cuerdas: una en Texas, donde un juez federal reclama su extradición, y otra en Madrid, por presunto lavado de activos.

La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, investiga si Reiter se dedicó a blanquear dinero de la corrupción a través de compras de todo tipo de activos en España; entre ellos, un chalet que superaría el millón de euros, a su nombre y el de su esposa, Vanessa Carolina Yssea.

Reiter ingresó a trabajar en Pdvsa en 2005, como un agente de seguridad más de la petrolera, pero se ganó la confianza de Rafael Ramírez, que lo encumbró y le asignó tareas de su máxima confianza

Según reconstruyeron los sabuesos policiales, Reiter habría desembolsado 1.150.000 euros para comprar esa vivienda, ubicada en la calle Blasco Ibañez de San Cugat del Vallés, Barcelona, en 2015. Para eso, recurrió a dos cheques que entregó al firmar la operación de compraventa y sustentados en una cuenta abierta en Italia a nombre de su esposa.

Reiter intentó justificar el origen de esos fondos con la venta de una casa ubicada en Miami por US$4.350.000 que estaba a nombre de una sociedad offshore constituida en las Islas Marshall, calificadas como paraíso fiscal por la Unión Europea.

"Estos nuevos elementos refuerzan la idea de que esta operativa sospechosa, tanto de la adquisición del bien inmueble como de la introducción de los fondos desde el extranjero a España, no es más que una manera de blanquear un capital que tiene un origen ilícito", estimaron los oficiales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal en su reporte a la jueza.

¿Por qué? Entre otros motivos, porque Reiter ingresó a trabajar en Pdvsa en 2005, como un agente de seguridad más de la petrolera, pero se ganó la confianza de Rafael Ramírez, que lo encumbró y le asignó tareas de su máxima confianza.

Ambos, Reiter y Ramírez, aparecen en las grabaciones que acumuló la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) entre agosto y diciembre de 2007, y que el fiscal Thomas Mulvihill comenzó a desclasificar ante una Corte Federal en septiembre de 2008.

"¿Y por qué Rafael Ramírez ahora se lava las manos?", le preguntó Guido Alejandro Antonini Wilson en una de esas grabaciones a su entonces socio y compadre, Franklin Durán, que descartó esa posibilidad. "No se está lavando las manos. Ya no puede lavarse las manos. Porque siente que su asistente fue el que llevó las maletas. El no puede lavarse las manos porque el presidente [por Hugo Chávez] ya supo que el asistente de Rafael es el que llevó las maletas al avión."

Alrededor de Reiter se tejen todo tipo de relatos. Algunos lo señalan primero como guardia de seguridad en discotecas y fiestas. Otros recuerdan que luego logró entrar al círculo íntimo de Rafael Ramírez como uno de sus guardaespaldas. Después se convirtió en el jefe de su equipo de escoltas y de allí ascendió, más allá del incidente en el aeroparque Jorge Newbery, a gerente de la PCP, conocida como la "policía interna" de Pdvsa.

Tras la caída en desgracia de su jefe, Reiter se fue de PDVSA y recaló en España, donde quedó bajo la lupa de los investigadores, que llegaron a arrestarlo en octubre de 2017 -aunque luego fue excarcelado-, mientras que Estados Unidos e incluso el Principado de Andorra siguen sus pasos.

A España, Estados Unidos y Andorra se sumó también Venezuela, quien lo investiga por el presunto saqueo de las arcas de PDVSA, mientras que en la Argentina, donde el escándalo le costó la renuncia a un ladero de Julio De Vido, Claudio Uberti, la investigación por el "caso Antonini" estuvo a un paso de cierre por la prescripción de la acción penal.

Mientras tanto, también en España, el diario ABC accedió a documentos clasificados como "secretos" de la Dirección General de Inteligencia Militar de Venezuela que detallan que el envío de valijas repletas de dinero era usual para el chavismo. Según el periódico madrileño, Nicolás Maduro autorizó en 2010 enviarle una maleta con 3,5 millones de euros al Consulado de su país en Milán para financiar en negro al Movimiento 5 Estrellas, el partido que ahora gobierna en Italia.