Caso Cecilia Strzyzowski. Las mentiras de César Sena: tres carreras, un secundario que festejó sin terminar y una supuesta búsqueda de embarazo

El 16 de septiembre del año pasado César Sena llegó al colegio de traje. “Me case”, le contestó al profesor que le preguntó por qué estaba vestido así. No era el único de los 1200 alumnos que formaban en el patio de la escuela de Educación Técnica N21 “General Manuel Belgrano”, la más grande de Resistencia, que ese día no tenía el uniforme. Otros dos compañeros, entre ellos quien fue su testigo, también. “Es cierto, se casó”, confirmó uno de ellos.

Los tres cursaban en el segundo piso del edificio la orientación “Construcciones”. Iban de 18:30 a 22:50 porque sexto año se cursa de noche. Allí, en ese edificio de material gris que ocupa casi una manzana en el centro de Resistencia, lo describen como un chico muy formal, educado y respetuoso. “Nunca tuvo un problema, ni con un profesor ni con un alumno”, comentó uno de sus docentes a LA NACION. En el colegio recuerdan que cuando se enteraron de que era el hijo de Emerenciano y Marcela Acuña -los poderosos piqueteros que construyeron su imperio aliados al gobernador Jorge Capitanich-, sospechaban que podía tener una conducta distinta. “Cuando entró el comentario era: ‘Vamos a tener a todos los piqueteros acá, van a tomar la escuela”, contaron a este medio.

César no volvió al colegio desde diciembre. Y aunque se hicieron públicas las fotos del festejo de su graduación, debe todavía al menos una materia, Obras Sanitarias, para convertirse en maestro mayor de obras. Allí no pueden creen que el chico respetuoso que vieron crecer durante seis años, hoy es el principal acusado del femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 con quien se casó aquel día que llegó de traje. Pero César Sena era un gran escondedor.

César Sena, en la cárcel Captura de Video

Cuando conoció a Cecilia, por Tinder, se presentaba como Alejandro -su tercer nombre-, un arquitecto de 27 años. En otra aplicación de citas -Badoo- conoció hace dos años a una joven que declaró en la causa como testigo de identidad reservada. A ella, con quien mantenía “una relación con encuentros casuales”, incluso llegó a mostrarle unos planos y unos dibujos. Y a principios de este año, le dijo que con Cecilia estaban en tratamiento porque querían tener un hijo. “Yo le pregunté por su matrimonio porque ví fotos de que estaba casado y me contó que estaban en proyecto para ser padres y que caía, como que ella no quedaba, que hacían el tratamiento pero era muy frustrante para él porque Cecilia no quedaba”, declaró esta testigo en la causa penal.

Contó que la última vez que vio a César fue el 5 de junio pasado, cuando Cecilia ya estaba desaparecida. Según su relato, él le dijo que se habían peleado y que ella se había ido con el anillo de casamiento de él, su documento y su celular. Le repitió, además, que tenía 27 años.

César relataba distintas mentiras sobre su ocupación. Algunos creían que estudiaba medicina y en su Facebook decía que estaba cursaba Ingeniería. Según pudo corroborar LA NACION, el hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña percibe un sueldo de la Dirección de Administración del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Chaco.

Antes del crimen, se definió a sí mismo en las redes como un chico con “problemas de autoestima y complejos” que nunca hizo una vida normal.

La madre de Cecilia, Gloria Romero, declaró en la causa que su hija le había contado que César tenía “dudas sobre su sexualidad” y que, impulsado por Cecilia, hicieron juntos un tratamiento. “Cuando fueron al psiquiatra, el profesional lo medicó de por vida, y yo tenia un chat con Cecilia donde contaba esta situación de que él estaba medicado y le habrían hecho un mapeo cerebral y que tenía problemas mentales”, relató. Según Romero, César les dijo que desde que tomaba medicación era “otra persona” y declaró: “César contó muchas veces que él tuvo intentos de suicidio, que la madre lo había encontrado ahorcado y que lo salvo de pedo. También contaba en casa que de chico y adolescente mató a golpes a una persona en un ataque de furia. Todo esto contaba cuando tenia una cervecita encima en nuestra casa”.

Un matrimonio de cuatro días

El año pasado, cuatro días después del casamiento, César y Cecilia se divorciaron. Según coinciden quienes conocieron a Cecilia, Acuña, su suegra, nunca aceptó la relación. Los Sena no fueron a casamiento. “Mi suegra cree que soy parte de una secta y que César miente por mi culpa y no sabe ni la mitad de las mentiras que yo aguanté”, le dijo Cecilia a un testigo reservado, según consta en el expediente. También le contó que no lo podía perdonar. “No me importa la plata, es más, no le perdono que vendiera nuestro divorcio, le puso precio a nuestro amor”, dice un mensaje que Cecilia mandó el 7 de octubre.

César Sena y Cecilia Strzyzowski, el día de su casamiento

Acuña lleva tatuada la cara de su hijo en el brazo y decía que era “el significante y el significado” de su vida y la de Emerenciano, su marido. Sin embargo, apuntó contra César por el crimen y dijo en una carta manuscrita: “¿Por qué si fue César (mi hijo) responsable nos incriminan a nosotros?”.

Los fiscales creen que el crimen de Cecilia ocurrió el 2 de junio entre las 12:16 y las 13:01, cuando los tres Sena se encontraban en la casa familiar -el último lugar en donde se registró una imagen de ella con vida-. Una de las hipótesis que se analizan es que César la mató con una toma de ahorcamiento. César habría tomado por la espalda a Cecilia para luego ahorcarla, presionando con el brazo sobre su cuello, según esta versión. Los intentos de defensa de Cecilia serían la explicación de los rasguños quedaron registrados en una foto que se publicó en redes sociales y se viralizó días más tarde.

El heredero de los Sena salió de la casa ese día cerca del mediodía para buscar a Rita Romero, la directora del secundario que manejaba Emerenciano, y a Melani Maksimchuk, una amiga a quien le había conseguido trabajo como mucama en el centro de salud del barrio. Romero vio que Cesar estaba lastimado en el cuello, él le dijo que se había lastimado practicando MMA (artes marciales). A Melani le contestó otra cosa: que había discutido con Cecilia y que le tiró “con todo lo que tenía delante”.

César Sena, con rasguños en el cuello, al día siguiente de la desaparición de Cecilia

César hacía brazilian jiu jitsu. Su madre y su tía también practican esta disciplina. El domingo previo a la desaparición de su novia, participó de un seminario y un “Open Mat”, un entrenamiento libre. Hacía unos dos años que no lo veían; desde la pandemia que no había vuelto al club, que queda a unas pocas cuadras de su colegio. A Melani, su amiga, le había dicho que entrenaba con un profesor particular que iba a su casa, de acuerdo con la declaración que forma parte del expediente. Según cuentan en el gimnasio, entrenaba poco y aparecía cada tanto, intermitentemente. Los que practican la disciplina suelen ir dos o tres veces a la semana, pero César con suerte entrenaba un día. “Era un chico raro”, coincidieron a la hora de describirlo. Agregaron que no se integró al grupo y solía estar solo.

“No suelo salir a boliches, fiestas, cenas y muchas otras actividades como chicos de mi edad, muy rara vez he podido salir de mi casa solo y por lo general cuando lo hago es para ir a comprar algo a los mercados de mi zona. Pero desde que tengo uso de razón tengo a una persona encargada de mi seguridad atrás mío todo el tiempo, una sombra o varias dependiendo de la ocasión, además de eso, no salgo de mi casa si no es con mis padres y en raras ocasiones salgo al centro a espacios muy contados y con un horario, rutina y personas asignadas a mí, practico de manera casi obligatoria artes marciales y deportes de combate de manera religiosa. Saben qué significa eso no??? No puedo ir a juntada con amigos, no puedo salir a caminar solo por la calle sin escaparme”, dijo en su Facebook a mediados de 2021.

Y siguió: “No sé lo que se siente jugar en una cancha de barrio con amigos, no sé lo que se siente tener amigos que se queden a dormir en tu casa o viceversa, no puedo salir hasta más allá de las 17 hs”.

“Desde antes que yo nazca me condenan a una vida así”, agregó y dijo que el motivo de todo eso es el “odio” y discriminación hacia la organización que crearon sus padres. “Conocí a un amigo cuyo padre no quiso que se juntara conmigo, y averiguó todo lo que pudo de mí, y cuando me pidió disculpas pues pensó que yo sería algo como un tipo lleno de tatuajes y cicatrices con un arma en la cintura, matones y con cinco homicidios encima... pero resultó ser lo contrario... saben lo que duele? Vivir con esas opiniones en tu espalda gracias a personas cuyos nombres no daré, pero que tengo muy presente en cada uno de estos sucesos”, relató.

“Soy una persona normal y quisiera una vida normal... y odio no poder tenerla”, afirmó. “Yo vivo en pandemia hace ya muchos años”, cerró.

El domingo anterior al crimen de su novia, César participó de un seminario y un “Open Mat”, un entrenamiento libre Instagram @checkmatarg

De acuerdo a su cuenta en esta red social, trabaja en un taller de herrería artística y estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional del Nordeste. Rita Romero creía que estaba estudiando medicina, así lo declaró según consta en el auto de prisiones preventivas.

Según los documentos consultados por LA NACION, desde 2022 que el heredero Sena percibe un sueldo de la Dirección de Administración del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Chaco. Romero también dijo que lo conoció en la escuela del Barrio Emerenciano porque él daba algunas clases; por ejemplo, talleres de construcción.

Los vecinos de ese barrio, donde las casas llevan el nombre de su padre, dijeron que César ya no iba tan seguido. Solía ir cuando era pequeño y dejó de hacerlo de adolescente. “Yo lo conozco desde que era así”, dijo una de las vecinas mientras acercaba su mano al piso. “Le decíamos ‘cascotito’, porque siempre andaba por acá jugando”, relató a este medio señalando las calles de tierra. También lo describió como un chico “raro”, y al igual que relatan otros testigos, recordó que sus padres lo sobreprotegían.

Un posteo de César Sena con sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña

En la mayoría de sus posteos de Facebook, César habla de ellos. “Uno de las principales razones de mis sueños, en quien me basé para generar mis proyectos y mis ideas. El forjador de mis sueños. Gracias por ser mi ejemplo, por enseñarme el camino y las reglas del juego. Todos los días intento hacerte sentir orgulloso, feliz”, dice el último, que le dedicó a Emerenciano.

“Quien me calma en mis momentos de tensión y quien me acompaña en todos mis proyectos, en mis ideas, en mis logros y fracasos. Gracias por no dejarme bajar los brazos, gracias por acompañarme en todos mis problemas de autoestima y complejos”, escribió en uno que acompañó con una foto con su madre.

En tanto, en su perfil de Tinder, también mentía con su edad y ocupación. Se presentaba como Alejandro, un arquitecto de 27 años. Así lo conoció Cecilia en diciembre de 2021 y así lo presentó la primera vez que lo llevó a su casa.