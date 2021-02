Para diversas figuras opositoras, Amado Boudou estaría recibiendo, a través de estos beneficios carcelarios, un indulto "por vía judicial". Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno

Distintas figuras de la coalición opositora de Juntos por el Cambio aseguraron que el fallo judicial que redujo en diez meses la pena de Amado Boudou, ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, es un "indulto encubierto". Para la oposición, a pesar de que el presidente Alberto Fernández haya manifestado su negativa semanas atrás a perdonar a los presos por corrupción, Boudou estaría recibiendo un indulto "por vía judicial", con el aval del presidente.

El 29 de enero el juez Daniel Obligado firmó un fallo en el que resolvió "hacer lugar a la solicitud de estimulo educativo" que había presentado la defensa de Boudou, y reducir por lo tanto "en diez meses los plazos para el avance del nombrado dentro de la progresividad del régimen penitenciario". El motivo fueron cursos de formación que el exvicepresidente hizo durante los últimos tiempos.

"Me parece una cargada reducirle la condena a un exvicepresidente acusado de corrupción por haber hecho un curso de oratoria y de filosofía", señaló Waldo Wolff, diputado nacional de Juntos por el Cambio, en dialogo con LA NACION. De acuerdo a Wolff, la sentencia que recae sobre Boudou debería impedir cualquier tipo de beneficio: "Un juego de palabras: Obligado se vio obligado. No es un juez independiente, sino no podría haber tomado una decisión de este calibre".

De acuerdo a Luis Petri, diputado radical, Boudou tiene una condena firme, lo que lo imposibilitaría a recibir este tratamiento "especial". "Pero con estos beneficios otorgados, la condena no termina siendo de cumplimiento efectivo", agregó en dialogo con LA NACION. "A los tres años y tres meses de dictada la sentencia Boudou tendría posibilidad de acceder a la libertad condicional, algo inconcebible".

"Tanto el acceso a la prisión domiciliaria como a la reducción en la condena es algo que el juez debe evaluar, no es un derecho de una persona privada de libertad", dijo el diputado radical en dialogo con LA NACION.

Sectores del kirchnerismo duro le habían reclamado al presidente Alberto Fernández, semanas atrás, "perdonar" a Boudou y al resto de los presos por corrupción (para ellos "presos políticos").

Para Wolff, a través de la decisión de un juez, quien fue el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner habría obtenido este indulto con el visto bueno del presidente, pero sin que este quede "pegado" a la decisión. "Alberto es un operador del kirchnerismo. Siempre fue un lobista del poder, y hoy es un lobista a favor de la impunidad", dijo el diputado Wolff sobre el presidente.

Amado Boudou y Graciana Peñafort, durante una audiencia del juicio por la adulteración de documentación y la compra de autos de Economía Crédito: cij.gov.ar

Otras figuras de la oposición criticaron, a traves de twitter, el fallo del juez Obligado. Juan Manuel Lopez, presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, aseguró que "los únicos privilegiados con el gobierno de Alberto y Cristina no son los niños, son los políticos presos".

Los beneficios fueron otorgados como premio por una serie de cursos de formación (filosofia, electricidad y organización de eventos, entre otros) que el exvicepresidente tomó durante los últimos tiempos, desde la comodidad de su hogar.

Desde allí, Boudou esta cumpliendo la condena por el caso Ciccone, acusado de haber comprado con un socio oculto la imprenta, la única -entonces privada- capaz de hacer papel moneda. La Justicia sigue sin definir si Boudou regresa a la cárcel o podrá seguir cumpliendo su pena en su domicilio, como viene haciéndolo hasta ahora.

