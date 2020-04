Daniel Obligado: un juez que se considera "nativo" del Poder Judicial

Daniel Obligado, el juez que sacó de la cárcel a Amado Boudou Crédito: Foros Judiciales

Algunos de sus colegas coinciden en que mantiene un perfil político y técnico a la vez. Él se define, cuentan en su entorno, como un "nyc" [nacido y criado] del Poder Judicial. El juez Daniel Obligado integra el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 desde 2007 y, como juez de ejecución penal, le concedió el arresto domiciliario a Amado Boudou.

Es egresado de la Universidad de Buenos Aires, donde también ejerció como docente. Empezó la carrera judicial como auxiliar en un juzgado de instrucción, con la jueza María Servini. En el año 2000 fue nombrado juez en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6 de Lomas de Zamora, territorio en el que forjó vínculos con Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y actual miembro del Consejo de la Magistratura por el claustro académico.

Obligado conforma el cuerpo docente de la universidad lomense. Es socio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y simpatizante de la lista Celeste, que históricamente tuvo posturas más ligadas al kirchnerismo. En su entorno afirman que niega tener vínculos políticos con el kirchnerismo y que mantiene relaciones institucionales con algunos funcionarios.

Boudou fue condenado en agosto de 2018 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 a cinco años y diez meses de prisión, por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Obligado interviene como juez de ejecución penal y firmó una resolución que efectuó el cómputo de la pena de Boudou. En el fallo firmado este lunes, sin embargo, señala que Boudou no tiene sentencia firme.

Obligado había rechazado el pedido de excarcelación de Boudou el 25 de marzo, conforme un dictamen del fiscal Marcelo Colombo, pero ahora morigeró la pena. Otros presos por corrupción, como José María Núñez Carmona -socio y amigo de Boudou-, Lázaro Báez y Ricardo Jaime, también pidieron la prisión domiciliaria, basados en el riesgo de contraer coronavirus, pero Obligado rechazó.

En el nuevo y polémico fallo sostuvo que Boudou no tiene sentencia firme por la Corte Suprema y señaló que el contexto de pandemia y su situación familiar ameritan que continúe con el arresto en su departamento de Barracas.

Varios de sus colegas consultados indican que el criterio de Obligado sobre la sentencia firme suele considerar que aun con confirmación de Casación no es tal que la Corte no se pronuncie, y lo describen como uno de los únicos jueces de Comodoro Py en aplicar ese criterio. Sin embargo, rechazó arrestos domiciliarios y excarcelaciones en causas de lesa humanidad que no tienen sentencias firmes.

En la última semana se negó a otorgar el arresto domiciliario a los implicados del caso conocido como "narcoarroz", cuyo proceso oral se vio interrumpido por la pandemia. El contexto de emergencia sanitaria causada por la pandemia fue una circunstancia rectora de la decisión de conceder el beneficio a Boudou. Ante una consulta de LA NACION , el juez optó por no hacer declaraciones. En su entorno señalan que en el fallo sobre Boudou ligó el Covid-19 con una situación familiar -no su condición de salud- y resaltan la provisionalidad de la resolución, en el contexto de la pandemia.

En abril de 2018, viajó a un congreso en Irak por dos semanas sin tener una autorización de licencia y el abogado de un acusado en el juicio por la causa ESMA, cuyo tribunal integraba Obligado, lo denunció en el Consejo de la Magistratura. Cuando regresó, la licencia le fue denegada por la Cámara de Casación y por la Corte. Finalmente, la denuncia fue rechazada por mayoría.