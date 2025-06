Caso Thiago: el ministro de Seguridad bonaerense aseguró que el policía “se estaba defendiendo” y cuestionó la imputación del fiscal

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, se refirió al caso de Thiago Correa, el niño de siete años que murió producto del disparo de un policía que se defendió de un intento de robo en La Matanza, aseguró que el efectivo no buscaba matar al menor y cuestionó la decisión del fiscal de elevar la causa a homicidio con dolo eventual.

“Todos tenemos en claro que el policía no salió a matar a nadie, estaba con su mama en la parada de colectivo y fue abordado por tres sujetos en abanico que invadieron su zona crítica”, explicó este lunes por la mañana y siguió: “Él tenía que proteger a su madre: esgrimieron un arma -que es un objeto letal-, el no hizo nada para provocar la agresión y, frente a una amenaza letal, tiene que responder con una proporcionalidad que corresponda".

De esta forma, y en diálogo con Urbana Play, el funcionario bonaerense lamentó el fallecimiento del niño -que se encontraba sobre los hombros de su padre en otra parada de colectivos a casi 200 metros-, y aseguró que desde la administración están “acompañando a la familia en todo lo que necesitan.

El momento del tiroteo donde balearon a Thiago Correa

Asimismo, Alonso apuntó contra la decisión del fiscal de homicidios de La Matanza, Diego Rulli, que cambió la carátula a un cargo que, si llegara a la etapa de juicio, podría hacer que el agente de la Policía Federal Facundo Daniel Aguilar Fajardo enfrente una pena de entre 8 y 25 años de prisión. “Es exagerado hablar de dolo eventual. Creo que la Justicia tendrá que pronunciarse respecto de la legítima defensa, si es que hubo o no”, remarcó.

Y siguió: “Es un caso en el que el policía se estaba defendiendo, pensar que el policía fue a matar a Thiago no corresponde. Hubo tres sujetos que salieron a agredir a otra persona y había un policía que estaba esperando para tomar un colectivo".

El oficial ayudante de 21 años, que trabaja en la División Montada de la Policía Federal Argentina (PFA), esperaba un colectivo el miércoles a la noche junto a su madre en la intersección de Crovara y Madrid, en la localidad de Ciudad Evita. Estaba de franco y no llevaba uniforme. Al verse interceptado por cuatro hombres disparó más de 10 veces con su pistola reglamentaria 9 mm.

Thiago Correa, el niño de siete años que murió de un disparo.

“Aparentemente no hubo disparos de los agresores, pero eso hay que documentarlo”, dijo Alonso y expresó: “Importa lo que tenga la Justicia y lo que el juez amerite. El arma estaría descargada, pero el otro eso no lo sabe. Tengamos en cuenta que estaba desbordado por la cantidad de gente, no tenía en dónde esconderse y estaba con una persona que no se puede defender. Hablamos de alguien que se defendió”.

Uno de los delincuentes murió en el lugar producto de los disparos. Otro fue arrestado y los dos restantes continúan prófugos. “Hay una persona que tiene antecedentes por violencia, no por robo, pero son mayores todos“, detalló el ministro, que volvió a posicionarse en una opinión cercana a la que tuvo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y explicó que el policía tiene tres alternativas ante una situación de estas características: “Actuar y defenderse; quedar paralizado por la situación de estrés, que pasó algunas veces; y huir, que, en este caso, no podía”.

La ministra Bullrich también había respaldado al oficial federal. “La acción del policía fue de legítima defensa”, sostuvo en una conferencia de prensa el viernes, horas antes de que se confirmara la muerte del niño.

“Thiago murió. Es una noticia triste y dolorosa. Los delincuentes son los únicos responsables de esta tragedia. Si no hubieran salido a robar, hoy no habría ninguna familia destruida. Tienen que pagar con prisión perpetua”, expresó Bullrich, tras aquella conferencia de prensa, en su cuenta de la red X.