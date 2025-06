El fiscal agravó la imputación y el policía enfrentaría una pena de 8 a 25 años de cárcel por la muerte de Thiago

Tras prestar declaración indagatoria, la situación judicial del agente de la Policía Federal, Facundo Daniel Aguilar Fajardo se agravó luego de que el fiscal de homicidios de La Matanza, Diego Rulli, endureciera la imputación en su contra. El uniformado podría enfrentar una pena de entre 8 y 25 años de prisión por su participación en un enfrentamiento con cuatro delincuentes, durante el cual perdió la vida Thiago Correa, un niño de 7 años que esperaba el colectivo junto a su padre cuando se desató la balacera.

El oficial ayudante de 21 años, numerario de la Dirección Montada de la Policía Federal Argentina, esperaba un colectivo el miércoles a la noche junto a su madre en Ciudad Evita, partido de la Matanza. Se encontraba sin uniforme y de franco, cuando fue amenazado por cuatro delincuentes armados, en la intersección de Crovara y Madrid.

Se defendió, disparó al menos una decena de veces con su pistola reglamentaria. Era el primer tiroteo en su carrera, iniciada tras egresar de la escuela policial en diciembre pasado. Abatió a uno de los ladrones que intentaba huir, hirió a otros dos delincuentes. Pero una de sus balas siguió el recorrido durante 198,5 metros hasta provocar la muerte de Thiago quien estaba sobre los hombros de su padre.

Ayer, ante el fiscal, Aguilar Fajardo dijo: “Fue cuestión de segundos, no hubo tiempo de pensar. Lo hice porque pensé que a mi mamá la mataban ahí mismo y no la iba a ver nunca más. Entre los agresores y yo, no había nadie”.

Tras su indagatoria Rulli decidió modificar la carátula de la causa de “Homicidio culposo” a “homicidio con dolo eventual”. Además, mantuvo la imputación por exceso en la legítima defensa, al haber seguido disparando.

La modificación de carátula no es un dato menor porque, en el caso del homicidio culposo, la pena va de 1 a 5 años, ya que para la ley el autor no prevé la muerte de la víctima, en este caso de Thiago. En cambio, en el homicidio con dolo eventual, se considera que no hay intención directa de matar, pero el autor prevé que su conducta puede causar la muerte y decide correr el riesgo. En el caso del efectivo federal, el fiscal entendió que los 11 disparos efectuados en una avenida y en un horario que aún tenía circulación de personas encuadra en un hecho doloso y no culposo. Para los encontrados culpables con esta figura legal, la pena va desde los 8 y hasta los 25 años de prisión.

“Dame todo o te mato”

En su indagatoria, Aguilar Fajardo también detalló: "Me apuntó a la cara y me dijo: ‘Dame todo o te mato’. A mi mamá la tironeaban del pelo y la apuntaban también. Yo no me resistí, les di mi mochila y el celular, pero cuando vi que a mi vieja la seguían maltratando, pensé que la iban a matar”. Luego de escucharlo, Rulli dispuso que el oficial continúe detenido.

Brandon Corpus Antelo, de 18 años, uno de los asaltantes, murió en el lugar tras recibir seis disparos. En tanto, Uriel Alexis Montenovo, de 21 años, recibió un disparo en la pierna derecha. Por su parte, Uriel Emanuel Leiva, también de 21 años, fue herido en el abdomen y permanece en estado crítico. El cuarto cómplice logró fugarse. Los dos delincuentes heridos fueron acusados de robo agravado y están detenidos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó al oficial de la PFA que había sido víctimas del intento de robo. “La acción del policía fue de legítima defensa”, sostuvo la funcionaria nacional en una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por el secretario de Justicia, Sebastián Javier Amerio.

“Thiago murió. Es una noticia triste y dolorosa. Los delincuentes son los únicos responsables de esta tragedia. Si no hubieran salido a robar, hoy no habría ninguna familia destruida. Tienen que pagar con prisión perpetua”, expresó, tras la conferencia de prensa, Bullrich en su cuenta de la Red X.

Y agregó: Si los delincuentes no hubieran salido a robar, hoy Thiago estaría con su familia. Facundo, un policía de 21 años que salía a trabajar, se defendió y defendió a su mamá de una banda de delincuentes armados. Actuó ante una situación desesperante y de peligro .Los cuatro delincuentes son los responsables. Ellos eligieron el crimen. Por eso, vamos a pedir el cambio de carátula: esto fue tentativa de homicidio por parte de quienes eligieron salir a robar con un arma. Acompaño con el corazón a las familias de Thiago y Facundo en este momento. Estamos a su disposición". Pidió que la calificación penal del caso exponga que los responsables de la muerte de Thiago son los delincuentes detenidos.