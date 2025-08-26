Causa Audios: el abogado Gregorio Dalbon negó que se trate de una operación kirchnerista

Gregorio Dalbon, el abogado que presentó en Comodoro Py una denuncia basada en los audios que más temprano habían publicado en el canal de streaming Carnaval y que pertenecerían al ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, se refirió a cómo avanza el expediente.

Dalbon respondió a las acusaciones del Gobierno, que asegura que existe una “operación” política en el marco de la campaña electoral, debido a que él representó en otro momento a Cristina Kirchner. Además de descartar esas acusaciones de la Casa Rosada -más allá de que Javier Milei y su hermana Karina todavía no hablaron del tema-, Dalbon aseguró que esta causa debe llegar hasta el propio Presidente, ya que lo responsabilizó por lo ocurrido.

En esas grabaciones, donde se escucha una voz que sería la de Spagnuolo, tomada sin su consentimiento, el exfuncionario dice que tanto la secretaria general, como su principal ladero, Eduardo “Lule” Menem, piden retornos a través de las farmacéuticas en un esquema intermediado por la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker.

“Se está diciendo que es una operación kirchnerista, que esto y que el otro. Ustedes si van al X mío, van a ver que cuando escuché el audio puse: ¿Algún fiscal, algún juez, algún senador o algún diputado va a hacer la denuncia? Porque esto es un escándalo’. Pasaron como 16 horas y nadie hizo nada. Ahí me puse a escribir, denuncié y sorteé la denuncia el mismo día, antes de las 13.30, porque sabía que había que tomar medidas urgentes. No hay ningún tipo de operación. Así también escribí la denuncia de $LIBRA. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Cristina no me dice que haga una denuncia, ni el kirchnerismo. Yo no soy parte del kirchnerismo“, sostuvo Dalbon en AM 530.

Además, planteó contra Javier Milei, Karina Milei, “Lule” Menem, Spagnuolo y los Kovalivker: “Si la defensa de estos delincuentes, coimeros, va a ser que esta es una denuncia de Dalbón, el abogado de Cristina, y no van a ir a defenderse de los US$800.000 que le llegaban por mes a la hermana del Presidente, va a ser muy estéril, la van a pasar muy mal en la Justicia. Porque además está la comprobación de que les pedí a diputados y senadores que hicieran la denuncia, no lo hicieron porque cada uno cuida su culo en la silla. ¡Hay que poner el ganchito contra el Presidente! Muchos no lo hacen porque quieren seguir estando dentro del sistema político y vivir de la política. Como a mí me importa muy poco la política en este sentido y soy un tipo que labura en forma particular, me siento y hago la denuncia que se me canta".

Siempre en esa línea, sostuvo que no existe “ninguna operación política” e insistió con que el kirchnerismo no le da órdenes. “Cristina no es mi jefa, al contrario, puede ser mi clienta y mi amiga, pero no me dice lo que tengo que hacer. Al contrario, yo le digo a veces lo que tiene que hacer porque le doy mi expertise y asesoramiento, que tienen que ver hoy con cuestiones internacionales de Cristina Libre", comentó.

En el entorno de Cristina Kirchner no reconocen a Dalbon como parte del staff de abogados de la exmandataria, más allá de que la representó en el pasado en algunas causas.

Mientras tanto, el letrado dijo sentirse conforme con las actuaciones del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, por cómo encararon la investigación. “Esta es una causa de Estado, de gravedad institucional, y tiene un juez y un fiscal a la altura de las circunstancias”, señaló.

A la espera de ver qué resultado dan los peritajes de los celulares que ya fueron secuestrados a los implicados, Dalbon ahondó sobre la primera entrevista luego del escándalo que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio en televisión, para defender a su primo Lule y a la hermana del Presidente.

“Los audios ya me importan tres velines, ya tenemos los teléfonos. Por eso hay tanto silencio del otro lado y por eso estaba tan en silencio Martín Menem, diciendo que la denuncia la hizo el kirchnerismo. Para que ese muchacho esté desalineado, no se haya puesto el gel que se pone en la cabeza y haya ido con la camisa con un botón abrochado donde no tenía que ser, sino en el anterior, evidentemente estos tipos están bastante preocupados”, deslizó.

Mientras tanto, no dudó en implicar a Milei en el caso. “Esto tiene que llegar hasta Javier Milei, que está al tanto de esto, no es un inocente. ¿La hermana es la que roba? Son socios. Javier Milei es el que pone cara de boludo y la otra es la que recauda. Son corruptos, son coimeros. Tienen que llegar hasta ellos. Es indudable que [en la campaña 2023] la hermana vendía las candidaturas. ¿Quién va a ir? ¿Milei, que era el candidato a presidente?“, dijo.