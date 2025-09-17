Cecilia Moreau advirtió la ausencia de Martín Menem, corrió al micrófono y abrió la sesión en Diputados
El presidente de la Cámara baja se había retirado durante unos minutos; la diputada de Unión por la Patria corrió hacia el estrado y ocupó su lugar, en medio de festejos de la oposición
- 3 minutos de lectura'
La diputada Cecilia Moreau, de Unión por la Patria (UxP), advirtió este miércoles que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se había ausentado durante unos minutos cuando se alcanzó el quorum. Frente a la situación, Moreau corrió hasta el lugar del presidente de la Cámara, lo ocupó e inició la sesión para tratar los vetos de Javier Milei, en medio de festejos y aplausos de legisladores afines a la oposición.
La situación fue posible dado que Moreau es la vicepresidenta 1° de la Cámara baja. “Con la presencia de 132 diputados y diputadas queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado en número reglamentario”, sostuvo.
Mientras pronunciaba las palabras que establecen el comienzo del debate, Menem apareció detrás de Moreau. Sin interrumpirla, se puso el saco y quedó parado al costado de su lugar mientras la diputada finalizaba el discurso formal.
“Invito a la diputada nacional Varinia Lis Marín por el distrito de La Pampa a izar la bandera en el mástil del recinto mientras entonamos las estrofas del himno nacional argentino”, concluyó la diputada de UxP. Cuando Menem recuperó el estrado, se saludaron afectuosamente.
La Cámara de Diputados votó en contra de los vetos que el Poder Ejecutivo aplicó a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario. El quorum se consiguió con 132 legisladores sentados en sus bancas, sin los libertarios ni la mayoría de Pro. En las inmediaciones del Congreso se congregaron organizaciones sociales, gremios y partidos políticos.
Minutos después de las 17 horas, la oposición -con ayuda de exalidos del oficialismo- logró insistir con ambas leyes por amplia mayoría. La primera alcanzó 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. La segunda obtuvo 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones.
El siguiente paso es el tratamiento en la Cámara de Senadores, que tendrá la palabra final. Allí, los libertarios son minoría y hay pocas posibilidades de que frenen la voluntad de la oposición para voltear definitivamente los vetos del Gobierno.
De qué se tratan las leyes que vetó el Gobierno
La ley de emergencia pediátrica dispone una recomposición salarial para todo el personal del área, elimina el impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos y financiamiento con fondos de contingencia.
Refuerza, asimismo, el sistema de residencias médicas y define que se financiará con una reasignación de fondos y uso de reservas.
Por su parte, el proyecto de financiamiento universitario prevé una actualización automática por inflación los gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología, con retroactividad a 2024 y ajuste bimensual.
Además, determina un aumento salarial inicial del 40,8%, paritarias trimestrales y subas mensuales atadas al IPC, además de la recomposición de becas y auditorías de la AGN.
Otras noticias de Martín Menem
- 1
Tras un Zoom con gobernadores, la Casa Rosada evalúa aumentos para el Garrahan y universidades para suavizar el revés en Diputados
- 2
Caputo acusó a Yacobitti de “cobrar más que cualquier ministro” y el vicerrector de la UBA le respondió: “Es falso, mala persona”
- 3
Caso $LIBRA: los impulsores de la demanda colectiva en Estados Unidos buscan reactivar el embargo preventivo
- 4
Elisa Carrió hizo un duro pronóstico sobre el plan económico: “No hay reservas y no va a haberlas”