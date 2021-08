Cerebros creativos: quiénes están detrás de la campaña y cómo planean disputarse los votos

“Te dije que cuando yo hiciese algo de mi estilo se iba a notar”, fue el comentario que Ramiro Agulla le dedicó al analista político Raúl Timerman, vía Twitter. Ese día había empezado a circular el spot de Florencio Randazzo que parodia una supuesta conversación con Cristina Kirchner, plena de insultos, y que se viralizó en las redes. Agulla fue el único publicista que plantó bandera en esta campaña: tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos evitan identificar un “cerebro creativo” y prefieren hablar de un trabajo en equipo.

Agulla ya había pisado fuerte en la comunicación política. Fue la pata creativa del gobierno de la Alianza y logró convencer a De la Rúa para actualizar su estilo. Es el creador de “Dicen que soy aburrido” en 1999 y el “¡Vamos Menem!” de 2003. También estuvo al frente de la campaña de Francisco De Nárvaez en 2009 cuando ganó frente a Néstor Kirchner, entre otras.

El insólito diálogo con Cristina que reproduce un spot de Randazzo

Fuentes cercanas a Randazzo explican que Agulla cumple el rol de “asesor externo” porque es amigo del exministro, pero que el frente Vamos con Vos cuenta con un equipo propio. “La cabeza audiovisual” es Lautaro Villa, un director de fotografía y cine documental que estaba viviendo en España y volvió al país por esta campaña. Se define como un “realizador de contenido” y fundó la agencia audiovisual The Map Media.

Respecto a los spots, habrá una saga en tono humorístico y otros biográficos con el enfoque de “Florencio íntimo”, como también de la empresaria industrial Carolina Castro, que circularán por Instagram y Facebook. En el equipo de comunicación señalan que buscarán tener presencia en los medios del interior, “un espacio que no muchos aprovechan”, a la par de los recorridos del candidato: prevén que Randazzo visite antes de las PASO 57 de los 135 distritos bonaerenses donde se ubican el 90% de los electores.

En la previa de la campaña se especuló con que Agulla encabezaría la campaña de Facundo Manes, pero el publicista aclaró en una entrevista con BAE Negocios que esa misión “se fue complicando”. La politóloga Ana Iparraguirre, directora de la consultora Dynamis, es quien está asesorando a Manes. Gastón Douek, el experto en redes sociales –y señalado por sus críticos por el uso de “trolls”–, también forma parte del equipo. La campaña no aspira a ser disruptiva y la idea es “mostrar a Facundo como es”, señalan en las filas del candidato respaldado por la UCR. Según explican, la construcción será, como demostró su primer spot, más ciudadana que política. El gran desafío será aumentar su grado de conocimiento, para lo cual, además de la difusión en redes, recorrerán la provincia. “Más gente lo ve y lo conoce, más gente lo vota”, aseguran confiados.

El neurocientífico se enfrentará a Diego Santilli, quien apuesta a la “cercanía” a través de las recorridas bonaerenses que inició antes de dejar la vicejefatura de gobierno porteño. Mientras Santilli remarcá su experiencia de gestión en seguridad. Según explican desde el equipo de Horacio Rodríguez Larreta, los ejes de las campañas de Santilli y María Eugenia Vidal son muy parecidos. Definen a esta etapa como la de “escucha y representación” para estar “cerca del vecino”. Luego vendrán las propuestas y pedir el voto. Además de su actividad en las redes “tradicionales”, los dos candidatos se muestran muy activos en Tik Tok.

Facundo Manes pasó por Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora

“Generar vínculo y cercanía es mucho más difícil detrás de un barbijo”, explica Juan Manuel “Papón” Ricciarelli. El publicista acompaña a Vidal desde 2011. Hoy, se define como “parte de su núcleo” y aclara que no está a cargo de su campaña. “Está restringido el querer escuchar y hay temor de la gente. No hay entrega porque no se puede abrazar y se ha perdido la intimidad”, cuenta. Ricciarelli cree que la autenticidad será “lo que más va a servir” en esta campaña particular. “Hay espacio para la realidad, no hay margen para el marketing”, afirma, y sostiene que esta campaña, más que nunca, estará basada en el “cuerpo a cuerpo” del candidato.

Rodríguez Larreta puso a su equipo de comunicación al frente de la campaña. En esas filas se destaca el publicista Carlos Peréz, cabeza de la agencia BBDO Argentina. Tal como demuestran los primeros spots, el jefe de gobierno porteño será protagonista en las dos campañas, lo mismo que Patricia Bullrich y Elisa Carrió. También esperan que Mauricio Macri se incorpore a la campaña una vez que haya finalizado su cuarentena. “Siendo que en las PASO se le habla al núcleo duro, Macri suma”, explicaron.

Larreta y Santilli, durante una recorrida por Zárate

Vidal se enfrentará a Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein en las PASO de Juntos por el Cambio. El primero está asesorado por la consultora de comunicación política Fixer Asuntos Corporativos y su spot “en Argentina todos tenemos un López” fue ideado por la agencia Pasta. El resto del material surgirá del equipo creativo del economista y hará hincapié en ciencia y tecnología, economía, inseguridad y corrupción.

“Nuestra campaña es totalmente gasolera, la corremos muy de atrás. Es David contra Goliat”, afirmó Adolfo Rubinstein a LA NACION. “Con lo que tenemos, queremos tratar de maximizar y hacernos conocidos”, agregó. El exsecretario de Salud de Mauricio Macri promete recorrer “los 100 barrios porteños, para hablar con la gente”. Remarca que cuentan con “interlocutores válidos” para poder hacerlo. Su spot inicial estuvo a cargo de la agencia de publicidad Persuasión.

En todos los barrios, recorriendo y escuchando.

Ayer en Villa del Parque tuvimos reuniones con comerciantes y vecinos, y festejamos el día de la niñez en la Plaza Aristóbulo del Valle. #AdelanteCiudad pic.twitter.com/wymQqzBfRS — Adelante Ciudad (@AdelanteCiudad) August 15, 2021

“Lo que hay que ser en las campañas es coherente, no hay que ser disruptivos”, afirmaron fuentes del área de comunicación del Frente de Todos, donde apuestan a que esta elección “sea para decidir cómo se quiere salir de la pandemia”, tal como demuestran sus primeros spots, donde el mensaje es “estamos volviendo a salir a la vida”. Buscarán marcar la la diferencia entre el pasado, “el modelo del Gobierno anterior”, y el futuro, “el programa ganador de 2019”. “El presente quedo interrumpido por la pandemia y da la sensación que la oposición quiere evitar el pasado, porque lo esconde a Macri y se cambian el nombre”, agregaron.

El equipo es similar al de 2019, aunque el jefe de campaña es el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y Mariano Recalde comanda la campaña en la Ciudad. Además, Santiago “Patucho” Álvarez y Juan Courel, que trabajó en la campaña presidencial de Alberto Fernández, son los encargados de la comunicación y el diseño electoral. Evitan adjudicársela a una cabeza creativa y señalan que “reciben ideas de todo el mundo”, incluidas las que acercan los militantes.

Alberto Fernández, Enrique Albistur, Victoria Tolosa Paz y Juan Cabandié Archivo

Otras figuras se anotan en las definiciones de la campaña oficial. Enrique “Pepé” Albistur, histórico publicista de Néstor y Cristina Kirchner y marido de la precandidata Victoria Tolosa Paz, se definió la semana pasada como “el jefe de campaña con cama adentro”, en una entrevista con Letra P. Según consigna esa entrevista, hace cuatro años que trabaja en el proyecto político de su esposa.

José Luis Espert es el único que usa el canal Twitch, por ahora. El precandidato ya realizó dos presentaciones: una con el youtuber Julián Serrano y otra con el luchador profesional de artes marciales mixtas cordobés Emiliano Sordi. Ambas fueron “solidarios” y a beneficio de fundaciones. El precandidato también es activo en las otras redes sociales Facebook, Youtube y Twitter, donde hace poco logró llegar al medio millón de seguidores, a quienes los hizo elegir el nombre del móvil con el cual recorren la pandemia: el ganador fue la Espertneta.

Para recorrer la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué nombre le pondrían a nuestra camioneta?



✅El AvanzaMovil

✅El CamioEspert

✅La Espertneta



¡Dale RT para que llegue a todas partes! pic.twitter.com/4WZi0T9dQB — Jose Luis Espert (@jlespert) August 10, 2021

Espert también está recorriendo la provincia y, en diálogo con LA NACION, afirmó que su punto fuerte son los jóvenes: son ellos quienes están “evangelizando a sus familias”, observan durante las actividades.

El Frente de Izquierda–Unidad lanzó el martes 10 un spot de campaña parodiando a la serie argentina Okupas, que estuvo a cargo de Ojo obrero, la agrupación de documentalistas del Polo Obrero. Fuentes partidarias de los precandidatos a diputados nacionales Myriam Bregman y Nicolás Del Caño señalaron que están analizando si, tras la repercusión, harán una segunda versión. Su campaña buscará expresar “la separación entre los partidos tradicionales capitalistas y las discusiones que hay en la vida cotidiana de las y los trabajadores o sectores populares”.

El Nuevo MAS de Manuela Castañeira presentó a sus precandidatos en la Ciudad Prensa Manuela Castañeira

Por último, la campaña del Nuevo MAS, que lleva como principal candidatura a Manuela Castañeira en la provincia de Buenos Aires, cuenta con un equipo de comunicación propio, integrado por militantes jóvenes. Fuentes del partido indicaron que el productor Matías Brito está a cargo de la coordinación general de la campaña y el documentalista Damián Finvarb, de la dirección general de los spots. Según explicaron, el eje de la campaña será “la renovación de la política, hablando de los problemas de los que el gobierno y la oposición callan”.