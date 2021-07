Chano internado: el gobierno porteño defendió el uso de las pistolas Taser y evalúa incorporarlas para la Policía de la Ciudad

El violento episodio protagonizado este domingo por el cantante Chano Charpentier -quien en medio de un supuesto brote psicótico fue baleado por la Policía y terminó internado en grave estado- reabrió el debate sobre el uso de las pistolas Taser, un tipo de arma que genera una descarga eléctrica capaz de inmovilizar a un potencial agresor. Las posturas al respecto no solo difieren entre la oposición y el oficialismo, sino que además chocan hacia el interior del último espacio, que a nivel nacional manifiesta reparos y defiende su uso exclusivo por grupos tácticos.

“En la Ciudad de Buenos Aires creemos que para determinados usos (las pistolas Taser) pueden ser una alternativa. Nosotros lo hemos evaluado en su momento, hemos capacitado a personal de la Ciudad y estamos evaluando un procedimiento para incorporarlas eventualmente con exclusividad para determinados usos”, dijo este martes el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, quien consideró que estas armas “tienen la particularidad de que en lugares en donde hay mucho público y gente pueden ser una herramienta adicional para la Policía”.

En esa misma línea se había expresado horas antes la exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien cuestionó en Twitter: “¿Dónde están las Taser que compramos? Lo vengo diciendo hace años: la policía sólo tiene un arma de fuego para enfrentar a un agresor con un cuchillo. Con la Taser se neutraliza y el policía se defiende. Así, Chano no estaría gravemente herido. El garantismo trucho, asesina”.

En tanto, la exgobernadora bonaerense y actual precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dijo esta mañana en radio La Red: “Nosotros compramos Taser y capacitamos al Grupo Halcón, que interviene en toma de rehenes. Con la capacitación adecuada -que el Policía sepa cómo y cuándo-, en muchos casos pueden salvar vidas”. De esta forma, consideró un “debate inútil” el que subsiste en torno a la utilización de estas armas y aseguró que “se puede tener una política de seguridad que garantice la ley y los DDHH”.

Diferentes posturas y reparos dentro del oficialismo

De la vereda de enfrente, el primer funcionario del Gobierno en pronunciarse tras el episodio protagonizado por Charpentier fue el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien ratificó su ya conocida postura a favor del uso de las pistolas. “Si la Policía hubiese tenido una Taser, esto no hubiese ocurrido”, sostuvo, y agregó: “Chano está vivo porque tuvo suerte”.

Ante la demanda pública del funcionario, fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad de la Nación aclararon que la cartera no regula la compra y utilización de armamento (de todo tipo) por parte de las fuerzas de seguridad provinciales”.

En lo que refiere a las Fuerzas Federales de Seguridad, que sí están bajo su competencia, el organismo ordenó que las pistolas Taser solo sean utilizadas por los grupos tácticos y en circunstancias especiales donde el único recurso útil sea dicho armamento. En ese sentido, indicó: “Se ha comprobado que dichas armas pueden causar severas lesiones y/o la muerte. El propio fabricante desaconseja utilizar las pistolas eléctricas para casos de personas bajo los efectos de sustancias” -como fue el caso del cantante.

En tanto, la candidata a diputada por el oficialismo en la Provincia, Victoria Tolosa Paz, manifestó una tercera postura: se apartó del debate sobre las Taser y consideró que es necesario dar una “discusión más de fondo”. “Tenemos que preguntarnos si existe un protocolo para poder actuar y resguardar la vida del oficial que entra a tratar de calmar la situación y de la persona que tiene el ataque. Hay que revisarnos hacia adentro”, consideró en Radio Con Vos.

Y cerró: “No sé si la discusión es Taser sí o no, volcaría mas la mirada sobre qué cosas tenemos que seguir haciendo desde la política para que hoy Chano no tenga que luchar por su vida. Esa es la interpelación, mucho mas profundo que si una herramienta si o no, quizá le provocaba lo mismo”.

