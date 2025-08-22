“Che Milei”: qué dijo Cristina Kirchner sobre los audios de las presuntas coimas

Cristina Kirchner arremetió contra el gobierno de Javier Milei por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad (Andis). La causa empezó tras la difusión de audios que sugieren un esquema de sobornos que involucra a funcionarios de la agencia. Ante esto, la exmandataria realizó las declaraciones a través de la red social X para criticar a la administración libertaria, que ya dispuso el desplazamiento del titular de la Andis y enfrenta una investigación judicial con allanamientos.

¿Qué le dijo Cristina Kirchner a Milei por las presuntas coimas en la Andis?

Cristina Kirchner utilizó la red social X para expresar su opinión sobre el escándalo. En su mensaje, se dirigió directamente a Milei con un irónico “Che Milei” y le recordó la “doctrina Vialidad”. Esta doctrina, según Cristina, se utilizó para justificar su condena bajo el argumento de que “una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional”.

El posteo de Cristina Kirchner en X (Fuente: @CFKArgentina)

El caso de la Agencia Nacional de Discapacidad

El escándalo se destapó tras la difusión de audios en los que se escucha hablar de presuntos retornos solicitados a laboratorios de medicamentos que proveen a la Andis. Los audios, cuya procedencia no se conoce, mencionan a una empresa que trabaja con el Estado y aluden al supuesto rol de Eduardo “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama. También se sugiere que el Presidente estaba al tanto de la situación.

La expresidenta aprovechó para contrastar esta situación con las acusaciones que pesan sobre el gobierno actual y sostuvo: “Bueno… dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem son infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”. Kirchner argumentó que, si ella debía ser responsable por las acciones de sus funcionarios, Milei debería serlo aún más, dado que supuestamente fue informado personalmente sobre las presuntas irregularidades.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se encuentra detenida en su domicilio desde el 10 de julio de 2025 TOMAS CUESTA - AFP

“Porque si yo como presidenta ‘debía saber’ y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público… Imaginate vos… después de que TODOS LOS ARGENTINOS HEMOS ESCUCHADO a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo (al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad) relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de ‘EL JEFE’ y su pandilla, cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra…“, señaló.

Tras el conocimiento publico de los audios, el Gobierno optó por el silencio, pero luego anunció el desplazamiento “preventivo” del titular de la Andis, Diego Spagnuolo, y la designación de un interventor. La Justicia federal también intervino y llevó a cabo 15 allanamientos en la causa que investiga los presuntos sobornos.

Diego Spagnuolo fue destituido de su cargo como interventor de la Asociación Nacional de Discapacidad

Es por ello que la exmandataria escribió: “Más escandaloso y vergonzoso no se consigue y, encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que ‘quién es ese Spagnuolo? ¿Que no la conocés a tu hermana? Daaale…“

Para concluir con el posteo recurrió a sus habituales posdatas para continuar con su mensaje. “P/D 1: los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA! O sea… ni siquiera te van a poder aplicar la “doctrina Vialidad” porque vos Milei, ¡SÍ QUE SABÍAS!“, marcó en el primero de esos ítems. Después añadió: ”P/D 2: Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería ‘La Suizo Argentino S.A’ (la mayor proveedora de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad), mencionada en los audios por Spagnuolo como el dispositivo a través del cual se cobraban las coimas, es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel, igual que los fiscales y los jueces que me condenaron".

Como última posdata agrego: “P/D 3: cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina”.

Las posdatas del posteo de Cristina Kirchner en X (Fuente: @CFKArgentina)

¿Qué medidas judiciales se tomaron tras la difusión de los audios?

La Justicia federal actuó con rapidez tras la difusión de los audios. El juez federal Sebastián Casanello ordenó 15 allanamientos en la Agencia de Discapacidad, en la Droguería Suizo Argentina y en domicilios particulares. Durante el operativo, se secuestraron 200.000 dólares a Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, quien intentaba escapar de Nordelta en su auto.

La Policía también incautó el teléfono celular de Kovalivker, que será peritado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip). Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, logró escapar antes de ser interceptado por la Policía.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.