El fiscal Luciani pidió que se ejecuten de “manera inmediata” los bienes de Cristina Kirchner
Se opuso a los reclamos de la expresidenta para evitar el decomiso de dinero que se le exige por el fraude en las obras públicas de Santa Cruz
- 2 minutos de lectura'
El fiscal federal Diego Luciani pidió que se ejecuten de “manera inmediata” los bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados en la casua Vialidad. De esta manera, rechazó las objeciones de la expresidenta para avanzar con el decomiso del dinero que se le exige por el daño provocado con el fraude de las obras públicas santacruceñas
Cristian kirchner, que cumple condena presa en su casa, rechazó la intimación a que deposite 530 millones de dóalres y planteó que el Tribunal Oral Federal 2, el mismo que la condenó, era incompetente para decomisar sus bienes.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, antes de resolver, le dieron vista al fiscal Luciani para que opine.
En un dictamen de 21 páginas, el fiscal demandó que no se haga lugar al planteo de incompetencia y que “se haga efectiva la intimación cursada por el Tribunal y se proceda inmediatamente a la ejecución de los bienes de los condenados”.
Noticia en desarollo
Otras noticias de Cristina Kirchner
- 1
La Casación rechazó un recurso de Cristina Kirchner para llevar a la Corte su reclamo contra la tobillera electrónica
- 2
Un funcionario de Espinoza se quejó por la falta de candidatos de La Matanza en la boleta de Fuerza Patria
- 3
Por “arbitrario”, la Justicia declaró inválido el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad
- 4
Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad