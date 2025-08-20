El fiscal Luciani pidió que se ejecuten de “manera inmediata” los bienes de Cristina Kirchner

El fiscal federal Diego Luciani pidió que se ejecuten de “manera inmediata” los bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados en la casua Vialidad. De esta manera, rechazó las objeciones de la expresidenta para avanzar con el decomiso del dinero que se le exige por el daño provocado con el fraude de las obras públicas santacruceñas

Cristian kirchner, que cumple condena presa en su casa, rechazó la intimación a que deposite 530 millones de dóalres y planteó que el Tribunal Oral Federal 2, el mismo que la condenó, era incompetente para decomisar sus bienes.

Cristina Kirchner está con prisión domiciliaria en un departamento en el barrio de Constitución TOMAS CUESTA - AFP

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, antes de resolver, le dieron vista al fiscal Luciani para que opine.

En un dictamen de 21 páginas, el fiscal demandó que no se haga lugar al planteo de incompetencia y que “se haga efectiva la intimación cursada por el Tribunal y se proceda inmediatamente a la ejecución de los bienes de los condenados”.

Noticia en desarollo