Chubut: tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial por sueldos a estatales

El ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, polemizó con el Poder Judicial por las críticas que dispara el pago escalonado de sueldos a empleados estatales.

Ana Tronfi 14 de mayo de 2020 • 13:15

RAWSON.- El fuego cruzado entre el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y el Poder Judicial de esta provincia por un proyecto de Ley de Autarquía que debate los fondos destinados al servicio de justicia y la Legislatura, encontró esta semana otro punto de conflicto: el ministro de Economía de esta provincia, Oscar Antonena, cuestionó a la Asociación de Magistrados de esta provincia por no garantizar " condiciones de imparcialidad" para juzgarlo en una causa abierta a raíz del pago salarial a empleados del Poder Legislativo en marzo último.

Se trata de una denuncia impulsada por jueces y fiscales contra el ministro, a raíz del pago salarial que realizó a empleados del Poder Legislativo en marzo pasado, con el objetivo de que se posibilitara la apertura del período de sesiones Ordinarias. La polémica se produjo porque la cancelación de haberes se concretó en medio del pago escalonado de sueldos en esta provincia a los empleados estatales.

Antonena solicitó ayer la suspensión de la audiencia a la que debe concurrir por la denuncia que impulsó la Asociación de Magistrados, tras una acción penal por parte del ente que representa a jueces, fiscales y defensores. El funcionario recusó además a la juez interviniente, por considerar que "no están dadas las condiciones de imparcialidad" exigidas por todo proceso.

Argumentos

Según el ministro, "se encuentran violentadas las normas del proceso que estipula el Código Procesal de la provincia, como también se vulneran derechos consagrados por la Constitución Provincial y Nacional. Si verdaderamente en nuestro país y en la provincia de Chubut existe un derecho a ser juzgado por un juez imparcial", ni el juez ni ningún otro miembro del Poder Judicial de la Provincia "puede ejercer la Magistratura en el caso que insólitamente el Ministerio Público Fiscal, por propio interés, ha traído a vuestro conocimiento", plantea la presentación.

En concreto, el ministro afirma que al estar todos los jueces de la provincia afectados por los hechos que se le imputan, al haber resuelto el pago de haberes a un sector en detrimento de otros, no podría intervenir para juzgarlo por ser una parte interesada en el resultado del proceso.

"Recordemos que esta propia Asociación denunciante ha efectuado una acción de amparo por similares reclamos salariales, habiendo generado dicha situación que prácticamente la totalidad de los jueces que integran la Justicia Provincial se han inhibido de actuar en las causas en que el Estado Provincial era parte", expresa el recurso presentado.

"Este interés en el resultado del proceso -un reclamo salarial canalizado a través de una insólita acción penal-, es extensible a todos los miembros del Poder Judicial de la Provincia", añade.

"Ante la gravedad institucional del caso y hasta tanto se garantice la intervención de un conjuez sin interés en el resultado de este proceso y un fiscal respetuoso del principio de objetividad -cuya recusación es planteada por separado-, solicito se suspenda la audiencia fijada en los términos del art. 274 Código Procesal Penal", concluye la presentación.

El conflicto

La tensión entre el Poder Judicial y el gobierno de Chubut se da en medio de una pandemia que potenció los problemas derivados del pago escalonado de sueldos, vigente desde julio del año pasado en Chubut.

El conflicto sumó ahora otro condimento: el gobernador Arcioni envió un proyecto en que dispone la autarquía del Poder Judicial y Legislativo, un reclamo de ambos poderes desde hace más de 20 años. El punto de quiebre está el porcentaje de Rentas Generales que quedaría expresado en el proyecto a ser enviado a la Legislatura. La cúpula de la Justicia pretendía, y así lo expresaba el borrador, que se le asegure un 12 % del total de las rentas para garantizar su funcionamiento. Pero el gobierno se mantuvo firme en aplicar lo que hoy está vigente: un 7,46 % para la justicia y el 2,30 a la Legislatura.

El proyecto oficial no fue bien recibido por el Poder Judicial. El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Alejandro Panizzi, consideró que "esta es una cuestión de Estado muy grave. No se puede hacer a las apuradas, a las escondidas como hizo Arcioni". Agregó que "oficialmente no lo hemos conocido. No nos han participado del proyecto del Ejecutivo. Aquí se nos subrogó en una facultad constitucional de remitir un proyecto que rija la vida del Poder Judicial y nosotros no lo conocemos".

Destacó que el texto que estuvo circulando "no sabemos si es real. Me parece que está hecho a las apuradas, previo a la confección de un proyecto hay que dar una discusión plural y cristalina, convocando al Poder Judicial, al colegio de abogados, al sindicato. Yo no entiendo por qué esto se hace entre gallos y medianoche cuando se trata de una cuestión de Estado".

Respecto de los argumentos del gobierno provincial, que indicó que este proyecto está relacionado con una demanda histórica, sostuvo que "se está en medio de una pandemia y de una crisis agobiante que no tiene antecedentes de la historia de la provincia. Yo no sé las razones de por qué el gobierno no las ha expresado, enviar un proyecto de autarquía en medio de esta crisis es un mal acto de gobierno", afirmó el ministro.