13 de noviembre de 2020

Es una decisión tomada . Las clases comenzarán en la ciudad el 17 de febrero próximo, y en consecuencia, los docentes deberán reintegrarse a sus actividades una semana antes. Por eso, ayer se publicó en el Boletín Oficial el decreto que dictamina que el próximo 8 de febrero, todos los maestros porteños deberán estar de vuelta de sus vacaciones para reintegrarse a sus actividades. El documento, que lleva la firma del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, establece que "de manera excepcional y por única vez, en atención a las circunstancias imperantes en virtud de la pandemia causada por el virus Covid-19 (coronavirus) , que todo el personal docente hará uso de la licencia anual ordinaria prevista por el artículo 68 de la Ordenanza N° 40.593, a partir del día 21 de diciembre del 2020, debiendo reintegrarse a sus funciones el día 8 de febrero de 2021".

Desde el Ministerio de Educación porteño, explicaron que este decreto no encierra ninguna otra novedad más que la que ya había anunciado a principios de este mes la ministra Soledad Acuña en relación a la fecha de inicio del próximo ciclo lectivo, fijada para el 17 de febrero. "De esta manera se oficializa que las vacaciones se comenzarán a contar a partir del 21 de diciembre próximo, aunque las clases terminan el 16. Se cumple así con los 30 días de vacaciones que exige el sindicato. Nos reunimos con los gremios y se les informó de la medida, y ahora con el decreto queda oficializada", respondieron fuentes del ministerio.

La fecha de inicio del ciclo lectivo 2021 fue otro de los contrapuntos entre el Ministerio de Educación de la Nación y el de la ciudad. Cuando Acuña informó a los medios de la decisión tomada a principios de este mes, Nicolás Trotta ratificó su postura de que las clases arrancarán el 1° de marzo, y criticó el anuncio de su par porteña con el argumento de que el calendario escolar era uno de los temas centrales que iban a discutirse en la siguiente reunión del Consejo Federal de Educación, que se hizo dos días después de la noticia de Acuña. Luego de esa reunión virtual, en la que participaron los ministros de las 24 jurisdicciones del país, el Ministerio de Educación de la Nación aseguró que tanto las fechas de inicio como las de las vacaciones de invierno, que siempre tienen algunos días de diferencia entre las distintas regiones, las iba a definir cada distrito según las necesidades particulares, y que deberían ser informadas en el corto plazo.

Otro de los motivos del rechazo de Trotta a la iniciativa porteña tiene que ver con la articulación que existe entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Según considera el ministro, son jurisdicciones que están muy integradas, y que por esa razón debería haber un diálogo para llegar a un acuerdo en conjunto. "No constituyen el único caso. Lo mismo sucede con Corrientes y Chaco, por ejemplo. Si no hay un esquema de coordinación, las más perjudicadas son las familias. Por eso creo que más que pensar en los titulares de los medios es importante debatir y generar consenso", había dicho Trotta.

Ahora, luego del decreto publicado ayer, algunos de los gremios también hicieron escuchar su voz. El sindicato de docentes Ademys ratificó su rechazo a la decisión de la Ciudad de adelantar el inicio lectivo 2021. El secretario adjunto de la asociación docente, Jorge Adaro, dijo a Télam: "Lo que correspondería es que la ministra convoque a las organizaciones sindicales y escuchar la opinión de la docencia, y esto no se ha dado". Según el referente sindical, el hecho de que las clases empiecen el 17 de febrero no soluciona ninguno de los problemas profundos que tiene la educación en el marco de la pandemia. "Esto es puro maquillaje si no se resuelve con decisión política de suministrar computadoras y conectividad a los pibes y docentes. Si esto no es así, no hay ninguna posibilidad de garantizar un proceso de educación continuo".

