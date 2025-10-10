Juan Manuel López le respondió a Bullrich por recordar la boleta de Carrió y Espert en 2023

El diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, le respondió este jueves a Patricia Bullrich, después que la ministra de Seguridad recordara que José Luis Espert compartió boleta con Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta en 2023. Para ese entonces, el juez federal Martínez de Giorgi ya investigaba al legislador por supuesto lavado de dinero.

“En 2021 ya existía la causa de Martínez de Giorgi. Ese mismo año, Espert fue elegido diputado. ¿Le complicó a Espert? No. En 2023, Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente, Elisa Carrió como candidata a diputada y Espert como candidato a senador compartieron la boleta. ¿Les complicó la causa abierta a Espert en 2021? No. Entonces, ¿por qué salta en 2023?, se preguntó Bullrich el miércoles en declaraciones a TN.

Frente a esos dichos, López respondió en LN+: “Lo cierto es que a Espert lo trajeron [Diego] Santilli y Larreta. En 2021 había sacado 6% en la provincia de Buenos Aires como candidato a diputado. Entraron al Congreso él y [Carolina] Piparo. En la elección siguiente, los típicos asesores del marketing político y las especulaciones hicieron que llegara a donde llegó. Horacio agarró todo y no funcionó. Salió mal. Había más figuras que votos”.

Y agregó: “Era necesario prestarle más atención. Lamento mucho que Santilli y Larreta lo hayan traído a Espert y que después se haya ido de Juntos por el Cambio para volver con Milei. Fue bastante inescrupuloso, buscando siempre un lugar para aprovechar la función pública y el poder para hacer negocios particulares”.

En otro pasaje de la entrevista, el diputado de la CC-ARI se refirió al pedido de licencia presentado por Espert, quien es investigado por su presunto vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido y acusado de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. López expresó dudas sobre si la licencia es suficiente y planteó que una eventual expulsión del Congreso “sería un mensaje para la sociedad”.

En esa línea, aludió a la votación en la Cámara de Diputados que avaló el pedido del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para habilitar una medida de registro y otra de secuestro sobre bienes de Espert. “Impusimos el criterio de que había que hacerlo ya y confiar en el juez. Los legisladores lo único que tenemos que verificar es que no haya persecución. Es algo inédito lo que pasó ayer y me parece muy saludable para la democracia que podamos resolver rápido una situación como esta, que los fueros no sean un impedimento”, señaló.

Aunque advirtió: “No es una situación agradable para nadie. Pero esto es igualdad ante la ley. Si además hay un contrato con una persona que está siendo extraditada a Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico y tiene un acuerdo con un legislador por un millón de dólares en honorarios... Premio Nobel era Espert para cobrar”.

Finalmente, al referirse a los allanamientos realizados en la vivienda y despacho del economista horas antes, el diputado insinuó que podrían surgir más implicados dentro del ámbito político: “Hay un hormiguero a patear. Si le secuestraron el celular, no sabemos qué puede haber ahí. Debe haber mucha gente nerviosa”.