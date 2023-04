Cierra la campaña en Neuquén: el MPN pone en juego su hegemonía y todos buscan tomar distancia de la grieta nacional

escuchar

NEUQUÉN.- Con una apelación a tomar distancia de “la grieta” nacional y circunscribir al debate local las elecciones a gobernador de Neuquén, las principales fuerzas políticas cerraron sus campañas para los comicios de este domingo, con los que toma impulso la carrera que culminará en las elecciones presidenciales de octubre.

En un día frío y nublado en la ciudad de Neuquén, con apenas 8 grados, los principales partidos decidieron cerrar sus campañas antes del límite de la veda. Entre los votantes, impactados por la situación económica a pesar de vivir en la provincia bendecida con el petróleo de Vaca Muerta, reina cierta apatía.

El Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia desde 1962, lleva como candidato a Marcos Koopmann, actual vicegobernador de Omar Gutiérrez. El partido controla un aparato político extendido por toda la provincia, desde la cordillera a la estepa. Koopmann llama a votar por Neuquén y no por candidatos que, dice, son delegados de los dirigentes nacionales.

Cierre de campaña de Rolo Figueroa en Neuquén FB

De acuerdo a los sondeos previos, su principal desafiante es Rolando “Rolo” Figueroa, figura disidente del MPN y primer vicegobernador de Gutiérrez. Figueroa armó un frente provincial, Comunidad, con apoyo de Pro, un sector de la UCR, socialistas y partidos locales. Dice que va a quebrar la hegemonía del MPN: “Se termina un régimen feudal Neuquén y cuando se termina el feudalismo se dan manotazos de ahogado creyendo que el pueblo está a la venta, con clientelismo”. Nunca hubo un candidato tan fuerte para desafiar al MPN.

Pero la elección también presenta como condimento el debut de los libertarios de Javier Milei, que por primera vez se miden en una elección fuera de los márgenes de la General Paz. Llevan como candidato al periodista Carlos Eguía, del partido Cumplir, que hasta hace poco representaba en esta tierra de la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Según los sondeos, los libertarios habrían crecido de manera constante en esta provincia. Cuando le preguntan a los neuquinos por referentes nacionales, Cristina Kirchner aparece con un 26% de intención de voto, seguida por Milei, con el 20%. El economista visitó la provincia para hacer campaña por Eguía.

Carlos Eguía, candidato de Milei, cerrando la campaña en Neuquén

Desafiante, Eguía planteó “hacer una rinoscopia a todos los diputados y diputadas”. Su sello es un león amarillo. “Sin drogas, sin mafias, sin piquetes, sin paros, sin extorsión, sin aprietes, con menos impuestos, menos presión sobre las Pymes y comercios, y por supuesto con más libertad. Ni MPN, ni la fotocopia, ni kirchnerismo, ni Juntos por el Cargo. Somos la única oposición”, repite. Al cierre de campaña le dijo a sus votantes: “Vamos a dar el batacazo el domingo”. Creen que van a hacer una buena elección, aunque por detrás del MPN y Figueroa.

Por su parte, Juntos por el Cambio Neuquén reúne a los radicales, a dirigentes de Pro y de la Coalicion Cívica. Su candidato es Pablo Cervi, que cerró la campaña con una caravana por la ciudad y actos en Zapala y en San Martín de los Andes, donde acudió Elisa Carrió en su apoyo. Los sondeos no lo favorecen, pero pugna por cambiar el rumbo provincial.

Elisa Carrió con Pablo Cervi prensa

El Frente de Todos lleva al sindicalista Ramón Rioseco, que recibió el apoyo del diputado Carlos Heller, quien aterrizó ayer en esta provincia para el cierre de campaña. El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, visitó la provincia hace dos semanas y La Cámpora está pendiente de su performance.

La votación se realizará con boleta única electrónica, una máquina similar a la que se usaría en la ciudad de Buenos Aires. Pero aquí hay colectoras y listas espejo . Así, los electores pueden votar a Koopmann por ejemplo en nueve listas colectoras, más la oficial, la lista 151, que lleva el contorno del mapa de la provincia de Neuquén, símbolo por el que pelearon con Figueroa en la Justicia hasta el final. Entendieron que quien lleve la silueta de la provincia en la boleta apela al voto del neuquino. Como la sigla “RA” en la boleta que encumbró a Raúl Alfonsín en 1983. Figueroa lleva ocho colectoras más su lista oficial. Pero además hay listas espejo , es decir que son los mismos candidatos para cambia el sellito partidario de la boleta.

Rioseco recorrió el centro neuquino durante el día anterior al cierre de campañas Twitter

Hay encuestas para todos los gustos. Las de CB consultora ponen a Koopmann arriba, con un 28,3% sobre un 26,6% de Figueroa. Se proyecta un escenario de empate técnico, con una diferencia menor al margen de error. Las encuestas que maneja el gobierno provincial ubican al candidato oficial con un 41% de los votos, a los libertarios con el 16% y a Figueroa con el 14%. Esa encuesta deja al Frente de Todos cuarto, con 11 puntos y más atrás a Juntos, con el 5%.

El MPN planteó el cierre de campaña como una disputa entre elegir a neuquinos para Neuquén o votar a candidatos locales como franquicias de las fuerzas nacionales .

El acto del MPN fue un viaje de regreso a los eventos políticos clásicos, aunque transmitido por redes sociales en vivo. Una cancha de la Asociación de Futbolistas Veteranos (AFUVEN) latió con tambores, batucada, humo de fuegos artificiales y se cubrió de decenas de miles de personas. El gremio de los petroleros pesó fuerte y tapó un tercio con sus banderas negras escritas con letras gigantes: “Sangre Negra, esto no es para cagones”. Daniela Rucci, hija de Marcelo Rucci, líder de los petroleros, encabeza la lista de candidatos a diputados. Son 25.000 los petroleros, no pocos votos.

Cumbia, “Muchachos”, choripanes y banderas de las organizaciones, drones y un escenario donde no faltó el gobernador Gutierrez. Luciendo una campera The North Face azul eléctrico, fue el encargado de introducir a Koopmann y al intendente Mariano Gaido, especie de rockstar local con cumbia propia, que se llevó los aplausos. Es quien se prenauncia con el sucesor para ser candidato a la gobernación.

El acto de cierre del MPN

Ya de noche, cuando calaba el frío, Gutierrez, Koopmann y Ana Pechen, candidata a vicegobernadora, dejaron claro el mensaje. “Que escuchen los traidores” , dijeron, en alusión a Figueroa y nadie se quedó quieto. Gutiérrez fue directo: “Hay dos modelos de gobierno. Uno que recibe órdenes de los políticos nacionales y otro que escucha al pueblo de Neuquén”. Afirmó que los cinco candidatos a la gobernación de los otros partidos son delegados de Mauricio Macri, Javier Milei, Elisa Carrió, Cristina Kirchner y Nicolás Del Caño.

Fue Koopmann quien reforzó con más claridad: “Que el destino se elija en Neuquén y no en Buenos Aires”. Y desafió: Si votan a otro que no sea MPN votan a un gobierno nacional que se quiere quedar con lo nuestro, por eso le decimos que no a eso”. Y acusó al espacio Comunidad, de Figueroa, de ser un “rejunte”. Terminaron entonando la poesía del Himno de Neuquén y, por supuesto, todo el mundo sabía la letra.

Las munición del MPN estaba dirigidas a Figueroa, que con el hashtag #neuquinizate busca despegarse de esa idea de que responde a Pro. Cerró su campaña con una conexión en vivo por redes sociales en diversas localidades. Una modalidad lowcost con una estética cambiemita. Asesores en comunicación del espacio viajaron aquí a apuntalar a los candidatos de Figueroa.

Figueroa desafió a Koopmann cuando le dijo que con los resultados del domingo le iba a “crecer la nariz” porque “claramente hay una elección polarizada”. También le respondió al gobernador Gutiérrez: dijo que Comunidad no es un “rejunte”, sino un grupo de gente que “dialoga y trabaja en equipo”. Afirmó: “Ellos se han juntado y juntado durante muchos años y para ellos es todo rejunte”.

“Hemos saltado la grieta para construir una propuesta sumamente neuquina”, insiste Figueroa en sus charlas de cierre de campaña. Visitaron a Figueroa el exministro de Trasporte de Cambiemos Guillermo Dietrich y el diputado radical Facundo Manes, entre otros.

“Tengo los valores del MPN y sus preceptos fundacionales, pero no soy de la lista Azul [la del MPN]. No nos sentimos parte de la lista Azul que es la lista de las familias del poder. Los candidatos son un entramado de las familias del poder para que todo siga igual. Ganan la elección y van a seguir beneficiando a sus empresas desde ese lugar” , aseguró Figueroa.

Es más, afirmó que a los espacios nacionales que lo acompañaron no les gustaba enfrentar las urnas con bajo el sello de Comunidad, su frente. “Tuvieron que aceptarlo. Los referentes nacionales apoyan las listas de los espacios políticos que los acompañan”, agregó.

Así, en la pelea de fondo que se dará este domingo no sólo está en juego quién gobernará Neuquén, sino también la relación con el futuro gobierno nacional.