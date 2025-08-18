LA NACION

Cierre de listas de las elecciones 2025: los candidatos del peronismo provincia por provincia

La oposición se presenta con distintos postulantes, según los distritos; quiénes son los nombres para ocupar una banca en el Senado y en Diputados

Los candidatos de Fuerza Patria en cada provincia

Las elecciones legislativas del 26 de octubre ya cuentan con los nombres definitivos de los candidatos por cada espacio político y el peronismo, encolumnado en su mayoría bajo el nombre Fuerza Patria, presenta a los postulantes para ocupar una banca en Diputados y Senadores, según la provincia.

Una mujer emite su voto durante las elecciones primarias en un centro de votación en TigreLUIS ROBAYO - AFP

Candidatos del peronismo en Buenos Aires

El 26 de octubre los residentes de la provincia elegirán diputados. Los postulantes son los siguientes:

  • Jorge Taiana
  • María Jimena López
  • Vanesa Siley
  • Sergio Palazzo
  • Teresa García
  • Horacio Pietragalla
  • Agustina Propato
  • Hugo Moyano (hijo del líder camionero)
  • Fernanda Díaz
  • Sebastián Galmarini
  • Fernanda Miño
  • Hugo Yasky
  • Marina Salzman
  • Nicolás Trotta

Candidatos del peronismo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Estos son los candidatos de Fuerza Patria a senadores en CABA:

  • Mariano Recalde
  • Ana Arias

Estos son los candidatos de Fuerza Patria a diputados en CABA:

  • Itai Hagman
  • Kelly Olmos
  • Santiago Roberto
  • Lucía Cámpora
  • Ernesto Giacomini
  • Mara Brawer
  • Juan José Tufaro
  • Natalia Salvo

Candidatos del peronismo en Catamarca

  • Monguillot, Fernando
  • Palladino, Claudia
  • Natella, Alberto

Candidatos del peronismo en Chaco

La provincia renueva tres bancas en el Senado. Los siguientes son los candidatos del peronismo.

  • Capitanich, Jorge
  • Ayala, Magda

Candidatos del peronismo en Chubut

  • Luque, Juan Pablo
  • Elisaincin, Lorena

Candidatos del peronismo en Córdoba

  • Carro, Pablo
  • San Pedro, Constanza
  • Tissera, Pablo
  • Dahbar, Florencia
  • Rodríguez, Emanuel
  • Perossi, Camila
  • Salto, David
  • Córdoba, Luciana
  • Giménez Venecia

Candidatos del peronismo en Corrientes

  • Hadad, Raúl
  • Lezcano, Gisela
  • Ríos, Marcelo

Candidatos del peronismo en Entre Ríos

Por Ahora la Patria, compiten:

  • Gaillard, Carolina
  • Schnitman, Javier

Por Fuerza Entre Ríos se presentan:

  • Bahl, Adán
  • Mezza Torres, Adriana

Candidatos del peronismo en Formosa

  • De la Rosa, María
  • Cáceres, Néstor

Candidatos del peronismo en Jujuy

  • Chaher, Leila
  • Soler, Juan Manuel
  • Chalabe, Alicia

Candidatos del peronismo en La Pampa

  • Ferrán, Abelardo
  • Marín, Varinia
  • Almudevar, Ceferino

Candidatos del peronismo en La Rioja

  • Pedrali, Gabriela
  • Herrera, Ricardo

Candidatos del peronismo en Mendoza

  • Félix, Emir
  • Uceda, Marisa
  • Stevanato, Matías
  • Destéfanis, Flor
  • Ubieta, Fernando

Candidatos del peronismo en Misiones

En esta provincia no hay candidatos a senadores ni a diputados por esta orientación política.

Candidatos del peronismo en Neuquén

Para senadores:

  • Sapag, Silvia
  • Villegas, Sebastián

Para diputados:

  • Gentile, Beatriz
  • Pieroni, Fernando
  • Lamarca, Mercedes

Candidatos del peronismo en Río Negro

Para senadores:

  • Soria, Martín
  • Marks, Ana

Para diputados:

  • Serquis, Adriana
  • Costa Brutten, Leandro

Candidatos del peronismo en Salta

Para senadores:

Fuerza Patria:

  • Urtubey, Juan Manuel
  • Gimenez, Nora

Partido de la Victoria:

  • Leavy, Sergio
  • Cartuccia, Laura

Primero los salteños:

  • Royón, Gabriela
  • Jarsún, Ignacio

Para diputados:

Fuerza Patria:

  • Estrada, Emiliano
  • Figueroa, Mercedes
  • Roda, Carlos

Partido de la Victoria:

  • Jesús, Marcela
  • Giacosa, Guido
  • Chacon Door, Blanca

Primero los salteños:

  • Biella, Bernardo
  • Nevora, Oriana
  • Curá, Juan Cruz

Candidatos del peronismo en San Juan

  • Andino, Cristian
  • Rosas, Romina
  • Gramajo, Fabián

Candidatos del peronismo en San Luis

  • Fernández, Jorge
  • Petrino, Gloria
  • Farías, José

Candidatos del peronismo en Santa Cruz

  • Molina, Juan Carlos
  • Lanesán Sancho, Moira
  • Figueroa, Amadeo

Candidatos del peronismo en Santa Fe

  • Tepp, Caren
  • Rossi, Agustín
  • Borgatta, Alejandrina
  • Martínez, Oscar
  • Gigliani, María Fernanda
  • Corsalini, Pablo
  • Teisa, Silvana
  • Ojeda, Javier
  • Roa, Evelyn

Candidatos del peronismo en Santiago del Estero

Para senadores:

Fuerza Patria:

  • Neder, Emilio
  • Soria, Marcela

Frente Cívico

  • Zamora, Gerardo
  • Moreno, Elia Esther

Para diputados:

Fuerza Patria:

  • Barbur, Marcelo
  • Corlli, Lucía
  • Ávila, Orlando

Frente Cívico

  • Mukdise, Jorge
  • López Pasqualli, Cecilia
  • Padula, Ástor

Candidatos del peronismo en Tierra del Fuego

Para senadores:

Fuerza Patria:

  • López, Cristina
  • Runin, Federico

Defendamos Tierra del Fuego:

  • Díaz, Gastón
  • Cejas, Ana Paula

Para diputados:

Fuerza Patria:

  • Tita, Paulo
  • Mansilla, Paola

Defendamos Tierra del Fuego:

  • Löffler, Guillermo
  • Galichini, Débora

Candidatos del peronismo en Tucumán

  • Jaldo, Osvaldo
  • Medina, Gladys
  • Noguera, Javier
  • Fernández, Elia
