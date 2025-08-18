Cierre de listas de las elecciones 2025: los candidatos del peronismo provincia por provincia

Las elecciones legislativas del 26 de octubre ya cuentan con los nombres definitivos de los candidatos por cada espacio político y el peronismo, encolumnado en su mayoría bajo el nombre Fuerza Patria, presenta a los postulantes para ocupar una banca en Diputados y Senadores, según la provincia.

Una mujer emite su voto durante las elecciones primarias en un centro de votación en Tigre LUIS ROBAYO - AFP

Candidatos del peronismo en Buenos Aires

El 26 de octubre los residentes de la provincia elegirán diputados. Los postulantes son los siguientes:

Jorge Taiana

María Jimena López

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Teresa García

Horacio Pietragalla

Agustina Propato

Hugo Moyano (hijo del líder camionero)

Fernanda Díaz

Sebastián Galmarini

Fernanda Miño

Hugo Yasky

Marina Salzman

Nicolás Trotta

Candidatos del peronismo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Estos son los candidatos de Fuerza Patria a senadores en CABA:

Mariano Recalde

Ana Arias

Estos son los candidatos de Fuerza Patria a diputados en CABA:

Itai Hagman

Kelly Olmos

Santiago Roberto

Lucía Cámpora

Ernesto Giacomini

Mara Brawer

Juan José Tufaro

Natalia Salvo

Candidatos del peronismo en Catamarca

Monguillot, Fernando

Palladino, Claudia

Natella, Alberto

Candidatos del peronismo en Chaco

La provincia renueva tres bancas en el Senado. Los siguientes son los candidatos del peronismo.

Capitanich, Jorge

Ayala, Magda

Candidatos del peronismo en Chubut

Luque, Juan Pablo

Elisaincin, Lorena

Candidatos del peronismo en Córdoba

Carro, Pablo

San Pedro, Constanza

Tissera, Pablo

Dahbar, Florencia

Rodríguez, Emanuel

Perossi, Camila

Salto, David

Córdoba, Luciana

Giménez Venecia

Candidatos del peronismo en Corrientes

Hadad, Raúl

Lezcano, Gisela

Ríos, Marcelo

Candidatos del peronismo en Entre Ríos

Por Ahora la Patria, compiten:

Gaillard, Carolina

Schnitman, Javier

Por Fuerza Entre Ríos se presentan:

Bahl, Adán

Mezza Torres, Adriana

Candidatos del peronismo en Formosa

De la Rosa, María

Cáceres, Néstor

Candidatos del peronismo en Jujuy

Chaher, Leila

Soler, Juan Manuel

Chalabe, Alicia

Candidatos del peronismo en La Pampa

Ferrán, Abelardo

Marín, Varinia

Almudevar, Ceferino

Candidatos del peronismo en La Rioja

Pedrali, Gabriela

Herrera, Ricardo

Candidatos del peronismo en Mendoza

Félix, Emir

Uceda, Marisa

Stevanato, Matías

Destéfanis, Flor

Ubieta, Fernando

Candidatos del peronismo en Misiones

En esta provincia no hay candidatos a senadores ni a diputados por esta orientación política.

Candidatos del peronismo en Neuquén

Para senadores:

Sapag, Silvia

Villegas, Sebastián

Para diputados:

Gentile, Beatriz

Pieroni, Fernando

Lamarca, Mercedes

Candidatos del peronismo en Río Negro

Para senadores:

Soria, Martín

Marks, Ana

Para diputados:

Serquis, Adriana

Costa Brutten, Leandro

Candidatos del peronismo en Salta

Para senadores:

Fuerza Patria:

Urtubey, Juan Manuel

Gimenez, Nora

Partido de la Victoria:

Leavy, Sergio

Cartuccia, Laura

Primero los salteños:

Royón, Gabriela

Jarsún, Ignacio

Para diputados:

Fuerza Patria:

Estrada, Emiliano

Figueroa, Mercedes

Roda, Carlos

Partido de la Victoria:

Jesús, Marcela

Giacosa, Guido

Chacon Door, Blanca

Primero los salteños:

Biella, Bernardo

Nevora, Oriana

Curá, Juan Cruz

Candidatos del peronismo en San Juan

Andino, Cristian

Rosas, Romina

Gramajo, Fabián

Candidatos del peronismo en San Luis

Fernández, Jorge

Petrino, Gloria

Farías, José

Candidatos del peronismo en Santa Cruz

Molina, Juan Carlos

Lanesán Sancho, Moira

Figueroa, Amadeo

Candidatos del peronismo en Santa Fe

Tepp, Caren

Rossi, Agustín

Borgatta, Alejandrina

Martínez, Oscar

Gigliani, María Fernanda

Corsalini, Pablo

Teisa, Silvana

Ojeda, Javier

Roa, Evelyn

Candidatos del peronismo en Santiago del Estero

Para senadores:

Fuerza Patria:

Neder, Emilio

Soria, Marcela

Frente Cívico

Zamora, Gerardo

Moreno, Elia Esther

Para diputados:

Fuerza Patria:

Barbur, Marcelo

Corlli, Lucía

Ávila, Orlando

Frente Cívico

Mukdise, Jorge

López Pasqualli, Cecilia

Padula, Ástor

Candidatos del peronismo en Tierra del Fuego

Para senadores:

Fuerza Patria:

López, Cristina

Runin, Federico

Defendamos Tierra del Fuego:

Díaz, Gastón

Cejas, Ana Paula

Para diputados:

Fuerza Patria:

Tita, Paulo

Mansilla, Paola

Defendamos Tierra del Fuego:

Löffler, Guillermo

Galichini, Débora

Candidatos del peronismo en Tucumán

Jaldo, Osvaldo

Medina, Gladys

Noguera, Javier

Fernández, Elia