Cierre de listas de las elecciones 2025: los candidatos del peronismo provincia por provincia
La oposición se presenta con distintos postulantes, según los distritos; quiénes son los nombres para ocupar una banca en el Senado y en Diputados
- 4 minutos de lectura'
Las elecciones legislativas del 26 de octubre ya cuentan con los nombres definitivos de los candidatos por cada espacio político y el peronismo, encolumnado en su mayoría bajo el nombre Fuerza Patria, presenta a los postulantes para ocupar una banca en Diputados y Senadores, según la provincia.
Candidatos del peronismo en Buenos Aires
El 26 de octubre los residentes de la provincia elegirán diputados. Los postulantes son los siguientes:
- Jorge Taiana
- María Jimena López
- Vanesa Siley
- Sergio Palazzo
- Teresa García
- Horacio Pietragalla
- Agustina Propato
- Hugo Moyano (hijo del líder camionero)
- Fernanda Díaz
- Sebastián Galmarini
- Fernanda Miño
- Hugo Yasky
- Marina Salzman
- Nicolás Trotta
Candidatos del peronismo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Estos son los candidatos de Fuerza Patria a senadores en CABA:
- Mariano Recalde
- Ana Arias
Estos son los candidatos de Fuerza Patria a diputados en CABA:
- Itai Hagman
- Kelly Olmos
- Santiago Roberto
- Lucía Cámpora
- Ernesto Giacomini
- Mara Brawer
- Juan José Tufaro
- Natalia Salvo
Candidatos del peronismo en Catamarca
- Monguillot, Fernando
- Palladino, Claudia
- Natella, Alberto
Candidatos del peronismo en Chaco
La provincia renueva tres bancas en el Senado. Los siguientes son los candidatos del peronismo.
- Capitanich, Jorge
- Ayala, Magda
Candidatos del peronismo en Chubut
- Luque, Juan Pablo
- Elisaincin, Lorena
Candidatos del peronismo en Córdoba
- Carro, Pablo
- San Pedro, Constanza
- Tissera, Pablo
- Dahbar, Florencia
- Rodríguez, Emanuel
- Perossi, Camila
- Salto, David
- Córdoba, Luciana
- Giménez Venecia
Candidatos del peronismo en Corrientes
- Hadad, Raúl
- Lezcano, Gisela
- Ríos, Marcelo
Candidatos del peronismo en Entre Ríos
Por Ahora la Patria, compiten:
- Gaillard, Carolina
- Schnitman, Javier
Por Fuerza Entre Ríos se presentan:
- Bahl, Adán
- Mezza Torres, Adriana
Candidatos del peronismo en Formosa
- De la Rosa, María
- Cáceres, Néstor
Candidatos del peronismo en Jujuy
- Chaher, Leila
- Soler, Juan Manuel
- Chalabe, Alicia
Candidatos del peronismo en La Pampa
- Ferrán, Abelardo
- Marín, Varinia
- Almudevar, Ceferino
Candidatos del peronismo en La Rioja
- Pedrali, Gabriela
- Herrera, Ricardo
Candidatos del peronismo en Mendoza
- Félix, Emir
- Uceda, Marisa
- Stevanato, Matías
- Destéfanis, Flor
- Ubieta, Fernando
Candidatos del peronismo en Misiones
En esta provincia no hay candidatos a senadores ni a diputados por esta orientación política.
Candidatos del peronismo en Neuquén
Para senadores:
- Sapag, Silvia
- Villegas, Sebastián
Para diputados:
- Gentile, Beatriz
- Pieroni, Fernando
- Lamarca, Mercedes
Candidatos del peronismo en Río Negro
Para senadores:
- Soria, Martín
- Marks, Ana
Para diputados:
- Serquis, Adriana
- Costa Brutten, Leandro
Candidatos del peronismo en Salta
Para senadores:
Fuerza Patria:
- Urtubey, Juan Manuel
- Gimenez, Nora
Partido de la Victoria:
- Leavy, Sergio
- Cartuccia, Laura
Primero los salteños:
- Royón, Gabriela
- Jarsún, Ignacio
Para diputados:
Fuerza Patria:
- Estrada, Emiliano
- Figueroa, Mercedes
- Roda, Carlos
Partido de la Victoria:
- Jesús, Marcela
- Giacosa, Guido
- Chacon Door, Blanca
Primero los salteños:
- Biella, Bernardo
- Nevora, Oriana
- Curá, Juan Cruz
Candidatos del peronismo en San Juan
- Andino, Cristian
- Rosas, Romina
- Gramajo, Fabián
Candidatos del peronismo en San Luis
- Fernández, Jorge
- Petrino, Gloria
- Farías, José
Candidatos del peronismo en Santa Cruz
- Molina, Juan Carlos
- Lanesán Sancho, Moira
- Figueroa, Amadeo
Candidatos del peronismo en Santa Fe
- Tepp, Caren
- Rossi, Agustín
- Borgatta, Alejandrina
- Martínez, Oscar
- Gigliani, María Fernanda
- Corsalini, Pablo
- Teisa, Silvana
- Ojeda, Javier
- Roa, Evelyn
Candidatos del peronismo en Santiago del Estero
Para senadores:
Fuerza Patria:
- Neder, Emilio
- Soria, Marcela
Frente Cívico
- Zamora, Gerardo
- Moreno, Elia Esther
Para diputados:
Fuerza Patria:
- Barbur, Marcelo
- Corlli, Lucía
- Ávila, Orlando
Frente Cívico
- Mukdise, Jorge
- López Pasqualli, Cecilia
- Padula, Ástor
Candidatos del peronismo en Tierra del Fuego
Para senadores:
Fuerza Patria:
- López, Cristina
- Runin, Federico
Defendamos Tierra del Fuego:
- Díaz, Gastón
- Cejas, Ana Paula
Para diputados:
Fuerza Patria:
- Tita, Paulo
- Mansilla, Paola
Defendamos Tierra del Fuego:
- Löffler, Guillermo
- Galichini, Débora
Candidatos del peronismo en Tucumán
- Jaldo, Osvaldo
- Medina, Gladys
- Noguera, Javier
- Fernández, Elia
