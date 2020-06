Alberto Fernández habló con Sebastián Piñera, pero en la Casa Rosada descartan gestiones para revertir la decisión

Gabriel Sued Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de junio de 2020 • 20:42

La Casa Rosada mostró hoy sorpresa y resignación ante el anuncio de cese de operaciones de Latam en la Argentina, la firma más grande que cierra en el país desde el inicio de la pandemia de coronavirus. No hubo ni habrá por el momento, dijeron a LA NACION funcionarios calificados del gobierno nacional, gestiones de alto nivel para revertir la decisión de la compañía de capitales chilenos.

Hubo sorpresa, porque la empresa no anticipó al Gobierno la decisión, que implica la suspensión por tiempo indeterminado de los vuelos de cabotaje y el cierre de sus oficinas en el país. Hay resignación, porque, según sostienen los funcionarios del área, la medida no responde solo a la situación que atraviesa la aerolínea en la Argentina, sino a un escenario internacional adverso para la industria aerocomercial en general y para la compañía en particular, que tenía el 16 por ciento de los vuelos internos de la Argentina.

El gobierno nacional no tomó el anuncio como una "extorsión" contra Alberto Fernández, como lo calificó Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos. Tampoco como una medida que la Casa Rosada esté en condiciones de revertir. A tal punto es así que Fernández y Sebastián Piñera hablaron este miércoles por teléfono, para coordinar acciones ante la pandemia del coronavirus, y no tocaron la situación de Latam, aseguran en el entorno del Presidente. "Alberto no sacó el tema y Piñera tampoco", afirmaron. El presidente de Chile fue accionista de la compañía.

Fernández y Piñera no conversaron hoy sobre Latam, según afirmaron desde el Gobierno Crédito: DPA

El ministro de Transporte, Mario Meoni, y la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli, hablaron con la directora ejecutiva de Latam Argentina, Rosario Altgelt, para conocer de primera mano las razones de la decisión. En el gobierno nacional insisten en que, si bien existía un conflicto salarial con los trabajadores de la compañía, el cese de operaciones se inscribe en una crisis que lleva años y que excede la situación en la Argentina.

"Latam pidió someterse a la ley de bancarrota en los Estados Unidos. La decisión incluye a las filiales en Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Ya despidieron 1000 trabajadores en esos países, y, ante ese escenario, decidieron privilegiar los vuelos internacionales y retirarse de algunos mercados de cabojate, donde tienen bajo márgenes de ganancia o poca participación", dijo a LA NACION un funcionario con despacho en la Casa Rosada.

En el Gobierno destacaron también que la empresa perdió 130 millones de dólares en la Argentina el año pasado, por efectos, dijeron en la Casa Rosada, de la desregulación del mercado aerocomercial dispuesto por el gobierno anterior. Esa situación y la difícil perspectiva que enfrentará el negocio durante los próximos años resultaron determinantes para la compañía, evaluaron.

Otro actor en este conflicto es el Ministerio de Trabajo, que encabeza Claudio Moroni . Esa cartera recibió la presentación del Proceso Preventivo de Crisis (PPC) de parte de la empresa, destinado a despedir a 1715 personas. El próximo paso es la convocatoria a una audiencia en la que el Ministerio pondrá distintas medidas a disposición para evitar los despidos. Parece difícil que esa gestión resulte exitosa, ante la decisión de la empresa de poner fin a las operaciones.

¿Qué objetivo tendrán entonces las audiencias, que quedarán a cargo de la Secretaría de Trabajo? S i no hay marcha atrás de la compañía, el Estado oficiará como intermediador para que los trabajadores despedidos cobren la indemnización correspondiente. Hasta fin de año tiene vigencia la doble indemnización, recordaron en Gobierno.

No será la primera vez que el ministerio de Moroni intervenga en el conflicto. El 26 de mayo intimó a la empresa para que pagara el 100 por ciento de los sueldos a los trabajadores, correspondiente al mes de abril. La empresa pretendía suspender al personal y pagar solo un porcentaje de los salarios, por el derrumbe de la actividad. El Ministerio de Trabajo no convalidó esa posibilidad, pero tampoco llegó a rechazarla. Los acuerdos de reducción salarial deben concretarse primero entre las partes, algo que nunca sucedió.

Ante la intimación de Trabajo, la empresa abrió una negociación con los sindicatos, que no llegó a buen puerto. Propuso pagar 50 por ciento a los que ganaban más y 75% al resto. Ante el rechazo sindical, Latam presentó el PPC ante el ministerio, según la reconstrucción que hacen en la Casa Rosada.

En el Ministerio de Transporte destacan que Latam dispuso el "cese de operaciones" y no el cierre. La diferencia implica que las rutas que actualmente tiene la compañía no serán reasignadas. "No hace falta reasignar esos vuelos porque la cantidad de pasajeros va a caer mucho cuando se reanude la actividad", dijeron en el cartera que encabeza Meoni.