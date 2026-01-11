Reforma laboral: los gobernadores levantan la guardia y reeditan el pedido de “compensación” por Ganancias

CÓRDOBA.− El recorrido del ministro del Interior, Diego Santilli, para tratar de garantizar los votos para la aprobación de la reforma laboral sigue por provincias en las que sus gobernadores son aliados de La Libertad Avanza (LLA). Esta semana estará con el chaqueño Leandro Zdero y el mendocino Alfredo Cornejo. La excepción será el pampeano Sergio Ziliotto, del peronismo no kirchnerista.

El camino del ministro del Interior se complica por el artículo 191 del proyecto que reduce la recaudación de Ganancias y, en consecuencia, golpea la coparticipación. La estimación de los gobernadores es que el impacto en los giros automáticos rondaría entre $5000 millones y $6000 millones mensuales. En esa línea, insisten en que si la ley sale así las provincias deben ser “compensadas”.

La iniciativa de la Casa Rosada apunta a reducir las alícuotas que pagan las sociedades en los tramos más altos, como así también la exención de este tributo por el alquiler de propiedades con destino a casa-habitación. Según el Iaraf, el costo fiscal sería 0,22% del PBI ($1,9 billones anuales). A Nación le corresponden $790.000 millones y al conjunto de provincias y CABA, $1,12 billones.

El ministro Diego Santilli ya estuvo en Chubut junto al gobernador Ignacio Torres. Fue a hablar de la reforma laboral y terminó tratando el trama de los incendios

Ese es el contexto que enfrentan los libertarios, que quieren tratar la reforma en el Senado el próximo 11 de febrero. Así, ya inició contactos con legisladores la jefa del bloque, Patricia Bullrich, a los que se suma el trabajo del ministro del Interior. Ya en los encuentros que mantuvo desde que asumió, el tema estuvo presente, pero en aquella primera gira la clave era el presupuesto que se terminó sancionando a fin de año.

El bloque de senadores libertarios tiene 20 integrantes y se suma el monobloque del cordobés Luis Juez. Para arrancar el debate necesita de 37. Los diez de la UCR no están, todavía, garantizados. Los gobernadores son claves en el “poroteo” que ya comenzaron a realizar los libertarios.

Con los radicales, precisamente, tienen relación las dos próximas visitas de Santilli. Es que en ese bloque, siete senadores responden directamente a los gobernadores. En el caso de Chaco, Silvana Schneider reporta directamente a Zdero, fue su vicegobernadora. Por esa provincia, LLA tiene a Juan Godoy, mientras que el tercero es el peronista Jorge Capitanich.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, con Santilli en la primera visita del ministro del Interior. Esta semana vendrá la segunda X (Gobierno de Corrientes)

Los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez están alineados con Cornejo e integran también el bloque radical. La tercera senadora por la jurisdicción es la justicialista Anabel Fernández Sagasti.

En esa lista también están los correntinos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi, quienes ganaron sus bancas con el impulso del exgobernador Gustavo Valdés, a quien sucedió su hermano Juan Pablo Valdés, que también verá a Santilli.

Corrientes tiene especial interés para el oficialismo, ya que el tercer senador es Carlos Camau Espínola, integrante del bloque Provincias Unidas junto a la cordobesa Alejandra Vigo. Ambos votaron diferente en el presupuesto: él acompañó el proyecto y ella se abstuvo. De seguro, Martín Llaryora será parte de los diálogos de Santilli.

Los dos senadores radicales por Santa Fe, Carolina Losada y Eduardo Galaretto, acompañaron el presupuesto pese a las críticas del gobernador Maximiliano Pullaro, quien mantiene una relación difícil con la Rosada. Hasta ahora nunca se reunió con Santilli, quien hace unos días estuvo con Ignacio Torres (Chubut), a quien le responde la senadora Edith Terenzi. El Ministro volverá al sur el miércoles y recorrerá las zonas afectadas por los incendios.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no figura todavía en la lista de visitas de Santilli [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Aunque no está el cronograma completo del ministro, entre los encuentros estarían en agenda el misionero Hugo Passalacqua, quien cuenta con dos senadores; el salteño Gustavo Sáenz (uno) y el tucumano Osvaldo Jaldo (uno). También es un interlocutor habitual en estas situaciones Raúl Jalil (Catamarca), que cuenta con una senadora.

En la anterior ronda, Santilli estuvo con 20 gobernadores, con lo que seguramente la lista se prolongará para incluir a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Otra vez Ganancias

Cuando, en 2023, Sergio Massa ministro de Economía y candidato a presidente puso en marcha el “plan platita” que incluyó la eliminación de la cuarta categoría en Ganancias y el plan Compre sin IVA, la coparticipación de noviembre registró una caída real de 12,4%, la más severa desde julio del 2020 en plena pandemia del Covid 19.

Los gobernadores, sin distinción de partido, iniciaron una cruzada pidiendo una “compensación”. El reclamo fue tanto para la gestión de Fernández como para el recién electo Javier Milei. Propusieron, entonces, que se coparticipara la mitad de la recaudación del impuesto al cheque. Finalmente, Milei restituyó la cuarta categoría de Ganancias y no renovó el Compre sin IVA.

Para remediar el impacto en las cuentas provinciales, antes de irse, Massa giró $113.402 millones del Fondo Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), el mismo que los mandatarios provinciales insisten en que debe coparticiparse.