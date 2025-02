Clara Muzzio respondió a las críticas de una legisladora libertaria por la seguridad en la Ciudad

La vicejefa de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, respondió a las críticas de la presidenta del bloque de la Libertad Avanza (LLA), Pilar Ramírez, quien apuntó contra el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, por el manejo de su cartera. La compañera de fórmula de Jorge Macri afirmó que la “prioridad N°1 para el ministro” es garantizar la protección ciudadana y que más del 17% del presupuesto de la Capital Federal está asignado al área de seguridad.

Este domingo, en Radio Rivadavia, Ramírez apodó a Wolff como “ministro de inseguridad” y lo acusó de no cumplir adecuadamente su rol: “Un ministro al que se les escapan todos los días presos y que está más interesado por ver cómo mide [en los sondeos electorales], no está a la altura de ser ministro de Seguridad. Si no era por Jorge Macri estaba para quedarse en su casa. Que se quede en su casa y nos haga bien a los porteños”.

Muzzio afirmó que para Wolff combatir la inseguridad es la prioridad N°1 Prensa

En respuesta al comentario, Muzzio afirmó que la libertaria suele hacer ese tipo de “chicanas políticas”. “Me extraña que alguien que representa a la Libertad Avanza pueda tener ese comentario despectivo de un ministro que todos los días propone mesa de diálogos con la provincia sino también con la Nación”, bramó.

Asimismo, sobre las reiteradas fugas de presos en la Ciudad, señaló que son el resultado de la superpoblación carcelaria alojada en comisarías y alcaidías: “Estamos deteniendo a más presos. El 35% más. Cuanto mejor hace su trabajo Wolff y la policía de la Ciudad, hay más detenidos y más superpoblación carcelaria”. A su vez, detalló que de los 2400 carcelarios más de 400 tienen una condena firme que pertenecen al sistema penitenciario nacional.

Así, Muzzio aludió a la resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencial y de Faltas N°23, que este fin de semana se expidió sobre un habeas corpus colectivo presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y ordenó el traslado inmediato de los reos a cárceles federales. “Las comisarías de la Ciudad no están preparadas para tener los presos y los policías tienen que estar en la calle cuidando a los vecinos y no a los delincuentes”, afirmó la mandataria.

La funcionario indicó que, además del trasladar a los presos que tienen una condena firme, la idea es reforzar la vigilancia de las alcaidías: “Los policías no son penitenciarios. La policía de la Ciudad es la mejor policía del país, está para cuidar a los vecinos”.

“Lo que sí creo es que hay que evitar este tipo de chicanas, que la seguridad debe ser para todos. Que los ciudadanos porteños y de la Provincia de Buenos Aires, tenemos que estar seguros al salir de nuestras casas, no tener miedo. La policía de la Ciudad tiene oficiales caídos que se están defendiendo de la inseguridad que hay en la provincia”, continuó la vicejefa, y afirmó: “Defiendo y ratifico el trabajo de Wolff”.

Por otro lado, dijo que Wolff “está haciendo un trabajo muy responsable” y, en referencia a las elecciones para legisladores del próximo 18 de mayo, es un “buen candidato para representar los intereses de la Ciudad”.

