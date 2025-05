“Cobre, vino y agua”. Cornejo abrió el año legislativo con una nueva apuesta por la minería en Mendoza

MENDOZA.- Alejado de la escena nacional y sin definir aún si se aliará a La Libertad Avanza, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), abrió el año legislativo 2025 con pocos anuncios pero con una fuerte dosis de marketing político, por lo que recibió críticas de la oposición.

Así, en medio del discurso de apertura de las sesiones ordinarias, sorprendió a todos los presentes con una puesta en escena: colocó sobre la mesa una roca con cobre y una botella de vino, al lado de una copa de agua, para dejar en claro que la minería y la vitivinicultura pueden convivir, redoblando la apuesta por una actividad “sustentable, bajo estrictos controles” con el objetivo de diversificar y profundizar la matriz productiva de la provincia cuyana.

“Hagamos cobre, hagamos mejor vino y cuidemos el agua“, expresó Cornejo, mientras mostabra la piedra en alto. “Este producto puede darle riqueza a Mendoza. La riqueza que le hace falta“, sostuvo el mandatario, y agregó: ”El cobre puede contribuir al mundo en la electromovilidad. Tiene una demanda internacional para las próximas décadas que es clave. Puede hacer próspero a Mendoza“.

Segundos después, volvió a agacharse para sacar la botella de vino y ponerla junto a la roca. “Este producto no debe ser incompatible con el vino“, indicó. “Somos reconocidos internacionalmente por esto, somos premiados en el mundo, nuestra marca indeleble la produce esta maravillosa industria, la más competitiva“, señaló Cornejo, ahora con la botella en alto. “Queremos tener el mismo prestigio y el mismo cuidado ambiental que tuvimos para esto, con este producto“, insitió Cornejo, mostrando nuevamente la piedra. “Queremos ser reconocidos como grandes productores de cobre para nuestro planeta“.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sorprende a los presentes con una roca con cobre, en una nueva apuesta por el desarrollo de la minería en tierra cuyana. Marcelo Aguilar

Es que los números de la economía local se mueven a paso lento, con una leve mejora en la creación de empleo privado, luego de una década de amesetamiento. Por eso, el objetivo es desarrollar la industria extractivista, prometiendo derrame en el mercado laboral, a pesar de la resistencia de algunos sectores políticos y ambientales.

A tono con el discurso del 1 de Mayo del año pasado, el gobernador aseguró que Mendoza avanza hacia un “desarrollo de una minería moderna, transparente y sostenible”, resaltando ahora el impacto de iniciativas como el Distrito Minero Malargüe Occidental, donde actualmente se tramitan 27 nuevos proyectos en su segunda etapa, con otros 50 proyectos programados para la tercera fase. “Nos incorporamos a la Mesa del Cobre y reforzamos nuestro compromiso con la transparencia”, sostuvo el mandatario.

Entre los proyectos más relevantes, se destaca el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino, que podría convertirse en el primer productor de cobre de Argentina, con una inversión de más de 550 millones de dólares y 3.900 empleos directos e indirectos.

También mencionó avances en el sector energético, destacando la inauguración del Parque Solar Malargüe I y el plan para incorporar nuevos emprendimientos de este tipo en 2025. Además, anunció un nuevo proyecto de ley para la “gestión integral de residuos de toda la provincia”, con un enfoque en los impactos sociales y ambientales.

En este sentido, Cornejo expuso que este segundo mandato está enfocado en “abrir la casa al progreso”, destacando el rol de la minería como motor del desarrollo, siempre “respetando el agua, el medioambiente y las próximas generaciones”.

Entre los escasos anuncios que hacía el gobernador, al tiempo que delineaba un balance del primero año y medio de su segunda gestión, se destacó la baja de la tarifa de la electricidad para los próximos meses. “Quiero anunciar que en el trimestre mayo-julio, los mendocinos verán una reducción en sus tarifas eléctricas. Esto se debe a que como provincia siempre hemos respetado la realidad de los costos del sistema y hemos exigido obras y calidad de servicio en consecuencia”, indicó Cornejo, asegurando que será una rebaja de 4% en promedio. “En esta oportunidad podemos reducir la tarifa en razón de la estabilidad de la macroeconomía y gracias a que no se les adeuda a las distribuidoras concepto alguno por la prestación de su servicio”, completó.

Tras la exposición del gobernador, llegaron las repercusiones del arco político. Así, los opositores, sobre todo los peronistas, demócratas-libertarios y dirigentes del PRO, no tardaron en dar su veredicto, coincidiendo en que la gestión de Cornejo representa “un fin de ciclo”.

La senadora nacional del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, cuestionó con dureza al gobernador. “Acabamos de asistir a un fin de ciclo, me parece. La verdad que el gobernador se quedó sin nafta dos años antes de terminar el mandato. Me parece que lo único que podemos hacer hoy, de los diez años del gobierno de Alfredo Cornejo y el balance es puramente desastroso, negativo. Si uno ve lo nulo de los anuncios, nos los podría haber mandado por WhatsApp al discurso y nosotros leerlo y no hacer este megaoperativo y el gasto de dinero que se hizo hoy”, aseguró Fernández Sagasti, quien llamó a “construir una oposición para lo que viene”, considerando que en Mendoza “todos los indicadores dan mal“.

Por su parte, Gabriel Pradines, titular del PRO local, indicó que la presentación de Cornejo y su discurso fue una “teatralización”.

“La realidad es que no hubo ningún anuncio importante, e incluso hubo cosas en las que repitió frases del año pasado. Es un discurso de fin de ciclo que pinta de pies a cabeza lo que fue Cambia Mendoza”, explicó Pradines, quien rechaza cualquier alianza con el radicalismo rumbo a los comicios de este año, mientras Cornejo todavía no define si irá junto con la Libertad Avanza, aunque tiene tiempo hasta julio para decidirlo. Por caso, desde el Partido Demócrata, diversos dirigentes consultados indicaron que se trata de especulaciones electorales del mandatario para levantar “la pérdida de consideración entre la ciudadanía”.