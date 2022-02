Carlos Bianco cargó contra la oposición ante los cruces por la cocaína adulterada: “Son todos caranchos y están tratando de caranchear”

En medio del clima de incertidumbre que se vive en la provincia de Buenos Aires por la circulación de un lote de cocaína adulterada que ya provocó 20 muertes, el jefe de asesores Carlos Bianco y los ministros de Seguridad, Sergio Berni, y de Salud, Nicolás Kreplak, brindaron una conferencia conjunta para dar precisiones sobre la investigación.

En esa rueda de prensa, Bianco -que es uno de los funcionarios de mayor confianza del gobernador Axel Kicillof- cargó contra los socios de Juntos por el Cambio y los tildó de “caranchos” por criticar a la gestión bonaerense en medio de esta cuestión, que también tiene a 84 personas internadas y a 20 de ellas, con respirador.

Después de que la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal hablara de un “Estado ausente” y dijera que ella libró una “pelea histórica” contra el narcotráfico durante su paso por La Plata, Bianco le respondió: “Me parece oportunismo político en el medio de una situación tan compleja. Uno esperaría que la oposición trate de ayudar y colaborar. Han decidido sacar una ventaja política de una situación trágica”.

Y al referirse a los distintos sectores cambiemitas -más y menos fervientes en su oposición al Gobierno-, ironizó: “Se hablaba de ‘halcones’ y ‘palomas’ en las elecciones. Me parece que son todos caranchos y están tratando de caranchear”.

Además, el jefe de asesores se refirió a la “preocupación” de Kicillof, que no está en la Argentina ya que participa de la gira oficial encabezada por el presidente Alberto Fernández, que ya pasó por Rusia y que seguirá en China y Barbados.

“Ha estado presente en todo momento desde Moscú con dos Zoom, ha dado las instrucciones precisas”, sostuvo Bianco en cuanto al mandatario bonaerense y, por otra parte, llevó tranquilidad al asegurar: “En principio, hemos estabilizado y controlado la situación. Podría haber sido una tragedia mucho mayor si no se hubiera avanzado en identificar las otras dosis”.

Carlos Bianco: “Son todos caranchos y están tratando de caranchear”

En tanto, también señaló cómo se tejieron las estrategias desde ayer, cuando se notificaron las primeras muertes, que fueron en Hurlingham. “Estuvimos trabajando toda la noche en dos áreas: la cuestión sanitaria, que teníamos la preocupación y la ocupación de que se produzcan más casos y por suerte ninguno generó más fallecimientos. Y Berni, con el Ministerio de Seguridad y la Policía realizó múltiples allanamientos, en donde se encontraron dosis adicionales de estupefacientes similares a los de ayer. También hubo armas y detenidos“, detalló.

En esos procedimientos que fueron ordenados por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, se secuestraron 15.000 dosis adulteradas y se detuvo a ocho personas, entre ellos el presunto dueño del lote nocivo, un ciudadano paraguayo conocido como “El Paisa”.

Kicillof, en Zoom con sus funcionarios desde Rusia Twitter @axelkicillof

Más temprano, en una entrevista radial, Bianco había ido en ese mismo sentido contra los integrantes de Juntos por el Cambio. “Hubo un desfile de oportunistas, que además coinciden en que son opositores. Eso es lo que sucedió en las últimas horas, lamentablemente. La oposición en vez de ser razonable, solicitar la información, sale a tratar de sacar una tajada política de una desgracia, de una tragedia, en el marco de una situación delictiva”, consideró Bianco en ese entonces.

Bajo esa postura, agregó: “Escuché otros oportunistas opositores decir que después de la gestión de Pro no había droga en la Provincia. Es atentar contra la inteligencia de la gente. Que le vayan a explicar a las Madres del Paco, a los distintos barrios, que durante su gobierno no había drogas. Mentir descaradamente a la gente, de esta forma, tampoco los ayuda. La gente no es tonta y todos los que somos del conurbano sabemos que es un problema que lleva años, desde los 80″.

También afirmó que cuando Vidal estuvo a cargo de la gestión bonaerense la situación con respecto al narcotráfico “empeoró”; no como aseguró la ahora diputada nacional en Twitter. “Los delitos prevenibles, donde se encuentran las infracciones a la ley de drogas, aumentaron 83% durante el gobierno de María Eugenia Vidal y bajaron 25% durante nuestro gobierno”, precisó Bianco.

Axel Kicillof no planea regresar de su gira

Por otra parte, y también en ese intercambio, manifestó que como la situación “se estabilizó”, Kicillof “no consideraba necesario” regresar al país.

“Por ahora no considera necesario [regresar], dado que la situación se estabilizó. Ayer a la noche no hubo muchos más sucesos. Para volverse en un avión de línea tardaría dos días, probablemente ya sea a destiempo si efectivamente la situación se mantiene en estos términos. No sabemos, pero por eso estamos monitoreando permanentemente, al habla con el gobernador e informándolo de las situaciones”, detalló Bianco en Futuröck.

Axel Kicillof en la llegada al hotel en Moscú Elisabetta Piqué

También dijo que “la instrucción” del mandatario antes de partir hacia China fue “que no se produzca una sola muerte más” y que lo mantengan “permanentemente al tanto”.

“Algunos medios quieren instalar algunas hipótesis”

Tal como lo hizo durante la conferencia de prensa, antes en radio Bianco había descartado que esta adulteración que provocó una veintena de muertes respondiera a una guerra entre narcos, una versión que surgió en el primer tramo de la investigación.

“Escuché varias hipótesis, algunos medios quieren instalar algunas hipótesis. Eso lo va determinar la Justicia. Por lo que hablamos con Berni, no se trataría de una guerra narco, ni algo adrede de una banda contra la otra, porque no hay en principio un problema de este tipo en la zona. Probablemente, lo que suceda fue que cuando se cortó la cocaína con algún opiáceo, el corte estuvo mal hecho, con las proporciones inadecuadas. Eso llevó a la intoxicación de las personas”, dijo Bianco, en línea con lo también detallado por Berni unas horas después.

El jefe de asesores indicó, además, que todavía no está aislada la sustancia con la que se mezcló la cocaína nociva. “Sí se sabe que es un opiáceo, por los síntomas de las personas que fallecieron o que están internadas”, explicó.

A favor de discutir la legalización de las drogas

Al momento de realizar este análisis, Bianco también se involucró en un debate que se reavivó en las últimas horas, relacionado a de qué manera impactaría la legalización de las drogas.

“Es un buen momento para plantear algunas discusiones y debatirlas en serio, no con oportunismos. Con el enfoque que se viene trabajando en toda América Latina, la famosa línea de la guerra contra las drogas, no ha funcionado. Me parece que es bueno volver a dar ese debate, que seguramente incluiría un debate sobre la legalización de algunas drogas. Más allá de la tragedia, esto dispara un debate que puede ser rico y fructífero en materia del combate al narcotráfico y del consumo problemático de estupefacientes”, creyó el jefe de asesores, que le dio así el visto bueno a discutir la legalización y que contó que charló del tema con Berni.

“Amerita discutirlo porque en el mundo hay una tendencia a la legalización de algunas drogas. Si nos quedamos atrás de esos debates, las soluciones no van a llegar mágicamente. Si las cosas no funcionan, hay que repensarlas y cambiarlas”, puntualizó y en ese sentido, cerró: “Hay que dar ese debate más allá de querer sacar oportunismo político de modo permanente, como lo hace la oposición con cualquier tema”.