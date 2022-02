Cocaína adulterada: Aníbal Fernández negó un narcoestado y chicaneó a Sergio Berni por no atenderlo

Ante la situación compleja que se vive en la provincia de Buenos Aires, con 20 personas muertas y otras 49 internadas después de consumir cocaína adulterada, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dio una conferencia de prensa para abordar la cuestión, pero cargó la responsabilidad sobre las autoridades bonaerenses y dijo que su cartera solo “colabora”. En tanto, se mostró irritado por las preguntas de los periodistas y lanzó una chicana para Sergio Berni, por no atenderlo esta mañana.

“¿Es exagerado hablar de narcoestado, ministro?”, fue una de las consultas que desató la indignación del funcionario, en medio de la carrera contrarreloj para intentar sacar de circulación las dosis adulteradas. “¿Narcoestado? ¿Qué tomaste hoy a la mañana? ¿Narcoestado?”, respondió Fernández. En otro tramo de la entrevista también se quejó por las interrupciones. “Estoy hablando, viejo. ¿No te enseñan?”, manifestó y les dijo a quienes cubrían la rueda de prensa que estaban “agresivos”.

También se lo vio descontento cuando lo interrogaron sobre si deberían intervenir las Fuerzas Armadas en el conflicto bonaerense. “¿Qué van a hacer las Fuerzas Armadas? ¿Tendría que estar Boca interviniendo en esto? ¿Por qué Boca? Y no sé, porque soy hincha de Boca”, ironizó.

Al respecto de la causa -en la que se indicaron procedimientos donde se secuestraron 15.000 de estas dosis que se vendieron en Puerta 8 y se detuvieron a ocho sospechosos-, Fernández dijo que aguardaba la información de primera hora. “No somos nosotros los que tenemos que explicar, lo tiene que explicar la Provincia. Lo que avanzamos nosotros es un trabajo profesional que no se va a hacer público”, sostuvo en cuanto a cómo se desarrolla la investigación para dar con los responsables de lo ocurrido.

En ese sentido, dijo “no saber” si esto se trata de una guerra de bandas -una hipótesis que surgió en los primeros momentos, pero que ahora perdió peso-, comentó que la situación no es “ni parecida” a lo que ocurre en Rosario y le pidió a uno de los periodistas que denuncie si sabe si hay connivencia policial con el narcotráfico.

Aníbal Fernández negó la existencia de un narcoestado y le atribuyó la responsabilidad a la Provinci

Contra la legalización de la cocaína

“Estamos en presencia de algo que tiene una enorme cantidad de dinero para corromper, que corrompe a cualquiera”, refirió Fernández que, mientras tanto, solo se mostró a favor de legalizar la marihuana. “Ayer me decían que la mejor forma es legalizarlo, no pienso eso. En la marihuana sí lo sentía, me parecía más ordenada, con lo de Mamá Cultiva y eso”, dijo y agregó sobre la cocaína: “Las sustancias esas son malas, en cualquiera de las condiciones”.

También hubo tiempo para criticar a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que ayer habló de un “estado ausente” en Twitter. “No existe el Estado ausente. Después que ella pasó por la Provincia, semejante inútil, no queda casi Estado después de lo que dejó ella”, sostuvo Fernández.

“Nosotros debemos respetar. Si no nos quisiéramos meter porque no nos conviene, miraríamos para el costado. Hay que dejar que se hable entre los profesionales que están trabajando para encontrar una punta para entrar fuertemente a este tema. Están haciéndolo desde el primer momento, no necesitan advertirlo, así es nuestra forma de trabajar”, sostuvo y añadió: “Es un tema que tiene que ver con la venta de una sustancia prohibida, nosotros estamos trabajando en colaborar o buscando colaborar con la provincia de Buenos Aires en todo lo que sea necesario”.

La chicana para Sergio Berni

El ministro nacional dijo que se comunicó con el titular de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que fue intendente de Hurlingham, donde se produjeron algunas de las muertes. También se refirió a los contactos que tuvo con su par bonaerense, Sergio Berni, abocado a los allanamientos que se realizaron entre ayer y hoy. En esos procedimientos ordenados por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, se detuvo al presunto dueño del lote de estupefacientes adulterados, un ciudadano paraguayo conocido como “El Paisa”.

“Hablé con Sergio Berni a las ocho menos cuarto [por anoche]. Me pidió que le diera una mano con el tema de advertir y lo asumí como propio, es una responsabilidad de los que combatimos el narcotráfico. Estamos buscando advertir que puede haber más de esta sustancia adulterada y que genera muertes. Trabajamos fuerte, de la mejor manera, para advertir. Hicimos un buen trabajo, hasta que yo me corrí y después pasó lo que pasó”, señaló Fernández.

Es que anoche, en la cuenta del ministro de Seguridad nacional se publicó un tuit con una burla a la frase que su par de la Provincia había pronunciado a la tarde, cuando pidió “descartar” la droga de las últimas 24 horas. No obstante, ese mensaje fue borrado luego y Fernández responsabilizó por eso a “sus compañeros”. Dijo, además, que le pareció “un horror” lo difundido en su cuenta.

El meme que compartió Aníbal Fernández, tras las declaraciones de Berni

“No tengo diferencias con Berni. A las ocho menos cuarto hable con Sergio Berni, que es mi amigo hace 30 años. Yo abono la disposición que él tuvo para advertirlo. Si bien la lucha contra la droga es permanente y constante, en este caso había que insistir que quienes consuman tengan la preocupación de no hacerlo porque está habiendo veneno”, comentó Fernández, que dijo que se enteró del polémico tuit porque se lo avisó un periodista.

Sin embargo, también se dio espacio para una chicana, un rato después, cuando contó que no había podido comunicarse hasta ese momento de la mañana con el ministro que responde a Axel Kicillof. “Lo llamé dos veces, debe estar hablando con alguna radio”, deslizó, ante el alto perfil público de Berni.

“¿No le habló Berni?”, lo consultó un periodista. “Chau, chau”, dijo Fernández, que concluyó la conferencia de prensa y se retiró, molesto por la pregunta.