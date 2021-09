Cohesión en el cierre de la campaña: Horacio Rodríguez Larreta defendió la toma de deuda de Mauricio Macri y criticó el cepo a la carne de Alberto Fernández

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mostró cohesión interna esta mañana, al darle un espaldarazo al expresidente Mauricio Macri, que está involucrado de lleno en el sprint final de la campaña electoral y con quien tuvo momentos de discordancia en cuanto a la faceta más o menos vehemente que debía tomar la fuerza opositora.

Por un lado, el mandatario de la Ciudad defendió la toma de deuda que hizo la administración de Cambiemos. “Es consecuencia del déficit”, consideró, al respecto, entrevistado en Radio Con Vos. También señaló que el expresidente realizó un “gran esfuerzo” por abrir el país al mundo, en medio de sus críticas a la gestión del Frente de Todos por el cepo a la carne, y lo apuntaló en el plano judicial: “No hay ninguna causa que haya avanzado en la Justicia”.

El jefe de Gobierno porteño entendió que el problema de la gestión que encabezó Macri fue la imposibilidad de contener la escalada de los precios, el “gran problema” que según diagnosticó se extiende desde hace 70 años. “Mauricio lo dijo con todas las letras: hubo expectativas de poder hacerlo [bajar la inflación]. No alcanzó las expectativas de la gente, sobre todo en términos económicos de frenar la inflación, y seguimos igual”, manifestó.

También señaló que Macri llegó al poder con un déficit de seis o siete puntos y mencionó que gastar más de lo que la Argentina tiene es otra problemática. “La responsabilidad de Mauricio, que él mismo asume, es que no pudo resolver el problema más importante que tiene la Argentina o porque se sobreestimaron las capacidades o se subestimó el diagnóstico inicial. La política económica no logro vencer la inflación. Es la combinación”, consideró.

En tanto, respaldó el endeudamiento de la gestión 2015-2019, uno de los puntos más cuestionados por el oficialismo, que lo acusa Macri no solo de haber contraído la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sino también de fugar parte de ella.

“La deuda es consecuencia del déficit, la tomás cuando gastás más de lo que tenés. Hay tres alternativas: tomás deudas, subís impuestos o hacés un ajuste, no hay otra”, detalló Rodríguez Larreta, y explicó: “Podías aumentar los impuestos, que no creo que sea la solución en la Argentina porque tenemos impuestos altísimos, o podías hacer un ajuste mucho más rápido. Por eso la alternativa de algunos, de bajar el gasto más rápido”.

Por otro lado, calificó como una “medida incorrecta” el cepo a la carne impuesto por la administración de Alberto Fernández. “Tenemos que estar todos obsesionados por generar trabajo y para generar trabajo hay que aumentar las exportaciones. Tenemos potencial y productos que el mundo podría comprar. Lo último que tenemos que hacer es prohibir las exportaciones, es justamente al revés, tenemos que potenciarlas para que se genere crecimiento y más laburo”, dijo, con un guiño al sector agropecuario.

En cuanto este aspecto, también avaló el paso de Cambiemos por la Casa Rosada, al justificar que los aumentos en el precio de la carne durante esos años se produjeron por la inflación y no por el incremento en el frente exportador. No obstante, remarcó que existen elementos para separar el precio interno del externo, pero insistió que la solución no es prohibir las exportaciones.

“Tenemos que abrir más el país al mundo, y en eso Macri hizo un gran esfuerzo”, determinó Rodríguez Larreta. Advirtió, sin embargo, que ello no tiene vinculación con el avance de los capitales especulativos. “Vos podés aumentar las exportaciones, abrir mercados, hacer acuerdos comerciales con el mudo, potenciar industrias que exporten. Eso no es una decisión que esté asociada a los capitales especulativos”, comentó.

A pesar de asegurar que cree en el rol del Estado, el jefe de Gobierno señaló que el sector público “no suple” el rol del sector privado, que es el generador de empleo.

En el plano económico, además, se mostró contra del libre flujo de capitales en el corto plazo. “Dado que en la Argentina no tenemos confianza en nuestra moneda se requiere algún rol del Estado, más allá del cepo en particular”, manifestó.

Noticia en desarrollo

