Colas en el banco: la irónica frase de Mario Negri para criticar al Gobierno

"En época de campaña, a los jubilados les ponen sillas y les reparten caramelos en algunos lugares". De esta manera, y con gran ironía, el diputado nacional por la UCR Mario Negri criticó las medidas que tomó el Gobierno que derivaron en una jornada de caos y largas colas en los bancos.

"Esperamos que esta irresponsabilidad no se convierta en la aceleración en la Argentina, dicen que hay que esperar 9 días...", señaló el radical al citar el caso de Italia y España donde los casos de personas infectadas por coronavirus crecieron exponencialmente.

De todos modos, aclaró que el "grave" desorden que se generó en los bancos por el cobro de las jubilaciones , "no es un hecho para largarse a la yugular al Presidente". "Lo que digo es que él es a quien votó el pueblo y es el responsable de conducir una crisis de esta magnitud por encima de las diferencias políticas y, entonces, debe actuar sobre los responsables", reclamó.

Para el diputado, Alberto Fernández "merece, para mantener la confianza viva contra una pandemia de esta naturaleza, que los responsables pongan a disposición su renuncia". En ese sentido, apuntó contra la Anses , el PAMI , el gremio y el Banco Central . "No se está declarando la guerra a nadie, pero las responsabilidades se asumen, no se comentan".

Según explicó, lo que ocurrió "es casi paradójico". "No ha existido ninguna campaña que no haya tenido dos palabras: 'Aislate, no salgas de tu casa'; y, la otra, 'cuando salgamos, los últimos que van a salir son los sectores más vulnerables'. Los que salieron hoy [por el viernes] en masa, todos, fueron los sectores más vulnerables", remarcó Negri.

