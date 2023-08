escuchar

Este lunes comenzará el juicio por la explosión de la escuela Nº 49, de Moreno, un hecho sucedido hace cinco años que dejó como saldo dos víctimas fatales: la vicedirectora, Sandra Calamano, y uno de los auxiliares, Rubén Rodríguez. Están acusados un gasista y tres funcionarios del Consejo Escolar de Moreno, en un proceso judicial que estará a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº4, de Mercedes. El arranque del juicio se confirmó el viernes al mediodía, tras el rechazo de un pedido de suspensión que había presentado el abogado de uno de los acusados. En el banquillo no habrá dirigentes políticos, un sector al que apunta el gremio docente Suteba, que carga responsabilidades sobre la exgobernadora María Eugenia Vidal y el exdirector de Cultura y Educación Gabriel Sánchez Zinny. La explosión de la escuela sucedió el 2 de agosto de 2018.

La primera audiencia del juicio será este lunes, desde las 10. El tribunal está presidido por la jueza Patricia Guerrieri y la fiscal es Valeria Chapuis. La acusación más grave recae sobre el gasista Cristian Ricobene, que había trabajado en reparaciones en la escuela antes de la explosión. Se lo juzgará por homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública.

Al resto de los acusados se les imputa el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público . Son Sebastián Nasif (interventor del Consejo Escolar de Moreno al momento de los hechos), Mónica Berzoni (presidenta del Consejo Escolar, que fue electa consejera por el Frente para la Victoria, en 2015) y Jorge Galian (consejero escolar a cargo del área de infraestructura, que había resultado electo también en 2015, desde la boleta de la alianza massista Unidos por una Nueva Alternativa).

Baradel, en la escuela 49, de Moreno, en el quinto aniversario de la tragedia SUTEBA

Las familias de Calamano y Rodríguez, como particulares damnificados, tienen como abogada a Rosa Merlo, letrada de la CTA. El inicio del juicio por las muertes de Calamano y Rodríguez se confirmó recién el viernes al mediodía, cuando el tribunal rechazó una presentación del abogado Walter Bonavera (que representa a Nasif) para posponer las audiencias.

En su presentación, Bonavera pidió a la jueza que “suspenda la fecha prevista para el debate” . Argumentó que “hay sectores de la política que quieren sacar provecho de esta grave causa” y buscan “mezclar este debate por la verdad y la justicia con la campaña política”. Otras partes, como la defensa de Berzoni (a cargo de Joaquín Nogueira), se expresaron en contra del pedido de Bonavera y opinaron que no había que suspender el juicio.

El abogado de Nasif afirmó que no habrá seguridad suficiente para controlar la jornada. “Los gremios docentes prometieron al tribunal no llevar bombos para que pueda llevarse a cabo el debate, pero nada dicen de los cientos de barrabravas contratados para acompañar el evento y exigir justicia”, acusó Bonavera en su presentación. Desde Suteba, señalaron a LA NACION que no movilizarán, pero habrá presencia de dirigentes del gremio. El tribunal rechazó el pedido del abogado y confirmó la fecha de este lunes . Bonavera pedirá la participación vía virtual de él y su defendido.

Gabriel Sánchez Zinny y María Eugenia Vidal Prensa PBA

El juicio que comenzará este lunes se desarrollará con tres audiencias por semana, los días lunes, miércoles y viernes, y tiene fecha de finalización prevista el 22 de septiembre, tras doce audiencias.

El 2 de agosto de 2018, una estufa estalló en la escuela Nº49 “Nicolás Avellaneda”, de Moreno. Por la explosión, murieron Calamano y Rodríguez. Al momento del hecho, el gobierno bonaerense, por entonces a cargo de Vidal, había intervenido el Consejo Escolar de Moreno por irregularidades en el manejo de los fondos.

En el acto por el quinto aniversario de la tragedia, Roberto Baradel, secretario general del Suteba, responsabilizó a las autoridades políticas bonaerenses. “El gobierno de Vidal fue responsable. Al interventor de Moreno lo puso Sánchez Zinny, al que se le llevaron los reclamos que no escucharon”, señaló.