Un gendarme mató a un motochorro en Moreno durante un intento de robo

Un efectivo de la Gendarmería Nacional mató a un delincuente de 23 años e hirió de gravedad a otro de 17 tras resistirse a un asalto en la localidad bonaerense de Moreno Trujui.

El hecho ocurrió el sábado cerca de las 23 en la intersección de la avenida Roca y Vasco Da Gama cuando el efectivo, de 28 años y perteneciente a la Región 1 de Campo de Mayo, circulaba en su moto particular vestido de civil.

Gendarme mata a motochorro

Según se reconstruyó, dos individuos a bordo de una Honda Wave sin patente interceptaron al cabo de 28 años con una pistola 9 mm que luego se comprobó era una réplica. Ante la amenaza, el uniformado efectuó entre cuatro y cinco disparos con su pistola reglamentaria Bersa Thunder Pro.

Los sospechosos fueron identificados como Ariel Otaiz, de 23 años, que ingresó sin vida a un hospital cercano producto de un impacto de bala en el lateral del torso. Su cómplice, de iniciales S.N.D., permanece internado en estado crítico bajo custodia policial con heridas en el tórax y la pierna derecha.

Por su parte, el gendarme sufrió heridas leves al caer de su moto durante el forcejeo con los motochorros, pero se encuentra fuera de peligro.

La Policía Científica realizó peritajes en el lugar del hecho donde secuestró la moto en la que se desplazaban los sospechosos y la pistola reglamentaria del gendarme.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Rebeca Patiño, titular de la UFI N° 4 de Moreno. Tras analizar las cámaras de seguridad de la zona y tomar declaración al efectivo en la Comisaría 2° de Trujui, dispuso su libertad determinando que actuó en legítima defensa.

Asimismo, asignó una presencia fija policial en el domicilio del gendarme como medida preventiva ante posibles represalias de allegados a los delincuentes.

Otro intento de robo a un policía en Lanús

Delincuentes mataron a un efectivo de la Policía Federal el jueves pasado durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Lanús.

La víctima fue identificada como el suboficial Matías Nahuel Cevallos, de 34 años, de la división Talleres de la Policía Federal.

Según se reconstruyó, cuatro asaltantes que circulaban en dos motos lo abordaron sobre la calle Remedios de Escalada de San Martín a metros de la avenida Hipólito Yrigoyen, para robarle su propia moto, le dispararon y escaparon.

Durante el ataque resultó herida la pareja del efectivo, Andrea Abdadal, que pertenece al departamento de enfermería de la Federal. A ambos los trasladaron al Hospital Evita donde Cevallos murió por una herida de bala en el Tórax debajo de la axila y otra en su pierna izquierda.