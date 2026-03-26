Impresionantes imágenes del gran incendio que arrasó un depósito de pinturas y generó una enorme columna de humo en Moreno

Desde las primeras horas de este jueves, un incendio de gran magnitud mantuvo en vilo a los vecinos de Francisco Álvarez, en el partido bonaerense de Moreno. Las llamas, que alcanzaron varios metros de altura, se propagaron en un predio utilizado como depósito de pinturas y productos químicos, lo que elevó el nivel de riesgo en la zona.

De acuerdo a las imágenes de LN+, el episodio, que llevaba más de cuatro horas activo, generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros. Obligó, en tanto, a desplegar un operativo de gran escala para evitar su propagación.

Incendio en un depósito de pinturas en Francisco Álvarez

Una de las hipótesis

De acuerdo con el testimonio de trabajadores del lugar, el incendio se habría iniciado mientras realizaban tareas de soldadura dentro del predio. Una chispa habría alcanzado materiales inflamables, lo que desató rápidamente el fuego.

“Había saltado un chispazo de una soldadura y no pudieron contener las llamas”, relató uno de los empleados. Otro trabajador confirmó que, al momento del inicio, el personal fue evacuado y no se registraron heridos.

Trabajan más de 25 dotaciones de bomberos Tomi Cuesta

Evacuaciones y preocupación entre los vecinos

El avance de las llamas y las explosiones generaron temor en el barrio. Vecinos cercanos decidieron autoevacuarse ante la intensidad del humo y el riesgo que implicaban los productos almacenados.

“Es impresionante el humo que hay”, advirtió un residente de la zona, mientras otros alertaban por irritación en la garganta y dificultades para respirar. Además, algunos habitantes expresaron preocupación por la presencia de tanques de gas y materiales químicos en el predio, lo que incrementaba el peligro de una eventual explosión mayor.

Unas 25 dotaciones de bomberos trabajan en Moreno para intentar contener un incendio de magnitud

Operativo con múltiples dotaciones y control del perímetro

En el lugar trabajaron unas 25 dotaciones de bomberos provenientes de distintos distritos, junto con personal policial y equipos especializados. También intervino la Policía Ecológica y se instaló un sistema para monitorear la calidad del aire.

Desde Defensa Civil informaron que, pese a la magnitud del incendio, el fuego se mantuvo contenido dentro del predio y no alcanzó viviendas linderas, aunque advirtieron sobre la posibilidad de colapso de la estructura afectada.

El titular del organismo, Fabián García, señaló que se trataba de un incendio “de larga duración” y que se realizaban recorridas en el barrio para controlar el estado de salud de los vecinos.

Incendio en un depósito de pinturas Tomi Cuesta

Impacto en el transporte y advertencias sanitarias

Como consecuencia del operativo, el ramal Moreno-Mercedes del ferrocarril Sarmiento fue interrumpido para facilitar el trabajo de los bomberos en la zona.

Las autoridades recomendaron no acercarse al lugar y consultar al sistema de salud ante cualquier síntoma respiratorio o irritación ocular. Aunque algunos vecinos manifestaron temor por la toxicidad del humo, los funcionarios aseguraron que no existía riesgo de una nube tóxica, aunque sí aconsejaron evitar la exposición.

Gran incendio en una fábrica de pinturas en Moreno

Un depósito con antecedentes y materiales de riesgo

Según indicaron fuentes oficiales, el predio funcionaba como un centro de acopio de productos químicos, con habilitación y controles recientes. Desde el área de Ambiente local aclararon que no se trataba de una fábrica, sino de un espacio logístico con medidas de seguridad y equipos preparados para emergencias.

Sin embargo, vecinos recordaron que en 2025 ya se había registrado otro incendio en el mismo lugar, lo que volvió a poner en foco las condiciones de seguridad del depósito. El episodio ocurrió, además, a solo 24 horas de otro incendio de características similares en un depósito de garrafas en Merlo.