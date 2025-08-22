Cómo consultar el padrón de las elecciones de Corrientes de este 31 de agosto
Los votantes deben elegir gobernador, vice, diputados y senadores y ciertos cargos municipales; cómo saber el lugar exacto donde votar
Los electores de la provincia de Corrientes, que se encuentren habilitados para votar, pueden consultar el padrón de las elecciones de este 31 de agosto y así agilizar el proceso en los comicios que renovarán las autoridades del Poder Ejecutivo local.
Para ello, la Justicia Electoral pone a disposición de la población el padrón definitivo de electores, que brinda la información pormenorizada para la votación, con los datos exactos del establecimiento, mesa y orden en donde se debe emitir el voto.
Dónde voto en Corrientes: cómo consultar el padrón
Es posible realizar la consulta virtual del padrón electoral 2025 a través del sitio oficial de la Junta Electoral de la provincia de Corrientes. Los ciudadanos correntinos que están habilitados para votar en las elecciones legislativas, pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo:
- Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral correntina.
- Escribir el número de DNI del votante.
- Elegir el género tal como aparece en el DNI.
- Clickear en “Consultar”.
Inmediatamente se puede ver el nombre de la escuela, con la dirección y el distrito donde debe sufragar el interesado. Además, está detallado el número de la mesa y de orden.
Qué se elige en las elecciones de Corrientes 2025
Este año, los electores correntinos deberán definir sus autoridades provinciales y locales, además de sus representantes en el Poder Legislativo. Entre los más destacados, se determinarán un nuevo gobernador y vice para los próximos cuatro meses. A su vez, se elegirán cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes; y 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes.
Por otro lado, se llevarán a cabo comicios municipales en 73 localidades de la provincia, como es el caso de la ciudad de Corrientes.
Quiénes compiten en las elecciones del 31 de agosto
Las listas de candidatos se oficializaron el 31 de julio, presentando siete fórmulas que competirán por los cargos más altos del Poder Ejecutivo provincial.
Los candidatos a gobernador y vice para las elecciones 2025 de Corrientes son:
Vamos Corrientes
- Gobernador: Juan Pablo Valdés
- Vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard
La Libertad Avanza
- Gobernador: Claudio Lisandro Almirón
- Vicegobernador: Evelyn Karsten
Partido De la Esperanza
- Gobernador: Adriana Leila Vega
- Vicegobernador: Andrés Fabián Barboza
Partido Ahora
- Gobernador: Carlos Ezequiel “Teke” Romero
- Vicegobernador: Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones
Encuentro por Corrientes - Eco
- Gobernador: Horacio Ricardo Colombi
- Vicegobernador: Martín Miguel Barrionuevo
Cambiá Corrientes
- Gobernador: Sonia Beatriz López
- Vicegobernador: Raúl Ricardo Dal Lago
Limpiar Corrientes
- Gobernador: Martín Ignacio “Tincho” Ascúa
- Vicegobernador: Cesar Daniel Lezcano
