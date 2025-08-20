LA NACION

Estos son los candidatos a senadores y diputados en CABA para las elecciones 2025

Los porteños elegirán sus representantes en el Poder Legislativo nacionales el próximo 26 de octubre

Ya se dieron a conocer las listas de los partidos políticos que competirán en las elecciones legislativas nacionales, que se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de octubre. En ese sentido, varias personas se preguntan quiénes son los candidatos en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Cabe aclarar que este año se renuevan 24 bancas del Senado de la Nación y 127 de la Cámara de Diputados. En ese contexto, cada provincia y la ciudad de Buenos Aires definen sus representantes en el Poder Legislativo nacional. En el caso de la Capital Federal, se definen quiénes ocupan tres butacas en la Cámara Alta, además de 13 diputados.

Será la segunda vez que los electores porteños deberán emitir su voto este año, puesto que el distrito desdobló sus comicios de los nacionales. El pasado 18 de mayo se eligió la nueva composición de la Legislatura.

A continuación, estos son todos los candidatos a senadores y diputados de la ciudad de Buenos Aires en las elecciones 2025 confirmados, según la fuerza política y el orden de las listas. Es importante destacar que algunas fuerzas políticas aún no difundieron la totalidad de sus candidatos, por lo que algunas listas están incompletas.

Alianza LLA

Candidatos a senadores

  • Patricia Bullrich
  • Agustín Monteverde

Candidatos a diputados

  • Alejandro Fargosi
  • Patricia Holzman
  • Nicolás Emma
  • Sabrina Ajmechet
  • Francisco De Andreis
  • Antonela Giampieri
  • Andrés Leone
  • Valeria Trimarchi
  • Fernando Pedrosa
  • María Fernanda Araujo
  • Lautaro Saponaro
  • Paloma Linik
  • Juan Manuel Bensusan

Fuerza Patria

Candidatos a senadores

  • Mariano Recalde
  • Ana Arias

Candidatos a diputados

  • Itai Hagman
  • Kelly Olmos
  • Santiago Roberto
  • Lucía Cámpora
  • Ernesto Giacomini
  • Mara Brawer
  • Juan José Tufaro
  • Natalia Salvo

Ciudadanos Unidos

Candidatos a senadores

  • Graciela Ocaña
  • Martín Ocampo

Candidatos a diputados

  • Martín Lousteau
  • Piera Fernández
  • Gustavo Marangoni
  • Jessica Barreto
  • Robert Cortina
  • María Martínez
  • Juan Alfonsín
  • Nazaryan Nvard
  • Gustavo Mola
  • Patricia Cáseres
  • Augusto Carzoglio
  • Silvia Stuchlik
  • Ramiro Fernández Sarraf

Para Adelante

Candidatos a senadores

  • Facundo Manes
  • Carla Pitiot
Candidatos a diputados

  • Sergio Abrevaya
  • Viviana Andrea Dirolli
  • Martín Santiago Borgna
  • Mirna Marcela Biglione
  • Fernando Gril
  • Ivana Giselle González De La Vega
  • Marcelo Eugenio Insua
  • Ana Lía Etchegaray
  • Emilio Cornaglia
  • Manuela Victoria Fernández Roa
  • Sergio Daniel Hemsani
  • Sol Carola Takara
  • Fernando Néstor Bertani

Coalición Cívica

Candidatos a senadores

  • Marcela Campagnoli
  • Claudio Cingolani

Candidatos a diputados

  • Hernán Reyes
  • Cecilia Ferrero
  • Jorge Giorno
  • Silvia Pace
  • Facundo Del Gaiso
  • Vanina Squetino
  • Francisco Rosati Díaz
  • Soledad Aulita
  • Andrés Balcarce
  • Florencia Markarian
  • Diego Falcón
  • Mónica Machin
  • Manuel Huergo

FIT-U

Candidatos a senadores

  • Christian Castillo
  • Mercedes Trimarchi

Candidatos a diputados

  • Myriam Bregman
  • Gabriel Solano
  • Mercedes De Mendieta
  • Patricio Del Corro
  • Celeste Fierro
  • Mariano Rosa
  • Vanina Biasi
  • Pablo Almeida
  • Lourdes Oliverio
  • Federico Puy
  • María Carla Rodríguez
  • Diego Saavedra
  • Ileana Celotto
Nuevo MAS

Candidatos a senadores

  • Héctor Heberling
  • María Belén D´Ambrosio

Candidatos a diputados

  • Federico Winokur
  • Violeta Azriel Alonso
  • Matías Brito
  • Mariana Rueda Kramer
  • Alejandro Leiva
  • Natacha Haeberer
  • Roberto Sáenz
  • Lucía Waldman
  • Roque Parra
  • Sol Attadia
  • Julián Luciano
  • Leila Argüello

Partido Comunista

Candidatos a senadores

  • Ariel Elger
  • Nuria Giniger

Candidatos a diputados

  • Antonella Bianco
  • Ignacio Cámpora
  • Cristina Adriana Ibarra
  • Rocco Carbone
  • María Luisa León
  • Manuel Santos
  • Laura Natalia Minghetti
  • Raúl Carou
  • Zaira Abrahaan Hom
  • Marcelo Fabián Rodríguez
  • Hebe Ailén Montenegro
  • Dardo Prusak
  • María Dolores Fernández

Potencia

Candidatos a senadores

  • Juan Martín Paleo
  • Ana Luisa Paulessu

Candidatos a diputados

  • Ricardo López Murphy
  • Bernarda Fait
  • Leopoldo Sahores
  • Isabel Cospito
  • Carlos Rodríguez
Movimiento Ciudadano

Candidatos a senadores

  • Esteban Paulón

Candidatos a diputados

  • Alejandro Katz
  • Diana Maffía
  • Gabriel Puricelli

UCeDé

Candidatos a senadores

  • Diego Guelar
  • Luciana Minassian

Unidad Popular

Candidatos a diputados

  • Claudio Lozano
  • Eva Koutsovitis
  • Jonatan Baldiviezo
  • Nina Burgos
  • Pablo Bergel

Fte. Patriota Federal

Candidatos a senadores

  • Ángel Javier Romero
  • Alicia María Quinodoz

Candidatos a diputados

  • César Biondini
  • Cintia Lorena Lozada
  • Federico Patricio Rosas
  • Sabrina Soledad Mansilla Coria
  • Daniel Alejandro Zeleneñki
  • Gladys Fabiana Auce
  • Héctor Daniel Jaime
  • Silvia Cristina Javorcic
  • Leandro Nicolás Padula
  • Lorena Gretel Barcia Dufour
  • Diego Alejandro Florencio Recarey
  • Analía Verónica Cardozo
  • Nicolás Omar Blanco

Movimiento Plural

Candidatos a senadores

  • Gustavo D’Elía
  • Mariana Funes Llaneza

Candidatos a diputados

  • Marcelo Peretta
  • Jimena Castiñeira Arce
  • Jorge Porcel
  • Elisa Nieto
  • Jorge Ferris
  • Cecilia Contreras
  • Diego Ludueña
  • Malvina Starker
  • Juan Manuel García
  • Gabriela Obregón
  • Luis Emilio Simes
  • María Cecilia Bonzo
  • Francisco González

Partido Integrar

Candidatos a diputados

  • Claudio García
