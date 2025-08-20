Estos son los candidatos a senadores y diputados en CABA para las elecciones 2025

Ya se dieron a conocer las listas de los partidos políticos que competirán en las elecciones legislativas nacionales, que se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de octubre. En ese sentido, varias personas se preguntan quiénes son los candidatos en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Cabe aclarar que este año se renuevan 24 bancas del Senado de la Nación y 127 de la Cámara de Diputados. En ese contexto, cada provincia y la ciudad de Buenos Aires definen sus representantes en el Poder Legislativo nacional. En el caso de la Capital Federal, se definen quiénes ocupan tres butacas en la Cámara Alta, además de 13 diputados.

Elecciones legislativas 2025: los candidatos que buscan llegar al Congreso

Será la segunda vez que los electores porteños deberán emitir su voto este año, puesto que el distrito desdobló sus comicios de los nacionales. El pasado 18 de mayo se eligió la nueva composición de la Legislatura.

A continuación, estos son todos los candidatos a senadores y diputados de la ciudad de Buenos Aires en las elecciones 2025 confirmados, según la fuerza política y el orden de las listas. Es importante destacar que algunas fuerzas políticas aún no difundieron la totalidad de sus candidatos, por lo que algunas listas están incompletas.

Alianza LLA

Patricia Bullrich es la candiata a senadora para la Alianza LLA en CABA

Candidatos a senadores

Patricia Bullrich

Agustín Monteverde

Candidatos a diputados

Alejandro Fargosi

Patricia Holzman

Nicolás Emma

Sabrina Ajmechet

Francisco De Andreis

Antonela Giampieri

Andrés Leone

Valeria Trimarchi

Fernando Pedrosa

María Fernanda Araujo

Lautaro Saponaro

Paloma Linik

Juan Manuel Bensusan

Fuerza Patria

Candidatos a senadores

Mariano Recalde

Ana Arias

Candidatos a diputados

Itai Hagman encabeza la lista de diputados del Frente Patria en CABA

Itai Hagman

Kelly Olmos

Santiago Roberto

Lucía Cámpora

Ernesto Giacomini

Mara Brawer

Juan José Tufaro

Natalia Salvo

Ciudadanos Unidos

Candidatos a senadores

Graciela Ocaña

Martín Ocampo

Candidatos a diputados

Martín Lousteau

Piera Fernández

Gustavo Marangoni

Jessica Barreto

Robert Cortina

María Martínez

Juan Alfonsín

Nazaryan Nvard

Gustavo Mola

Patricia Cáseres

Augusto Carzoglio

Silvia Stuchlik

Ramiro Fernández Sarraf

Para Adelante

Candidatos a senadores

Facundo Manes

Carla Pitiot

Facundo Manes compite por la lista de Para Adelante en las elecciones nacionales de CABA Nicolás Suárez

Candidatos a diputados

Sergio Abrevaya

Viviana Andrea Dirolli

Martín Santiago Borgna

Mirna Marcela Biglione

Fernando Gril

Ivana Giselle González De La Vega

Marcelo Eugenio Insua

Ana Lía Etchegaray

Emilio Cornaglia

Manuela Victoria Fernández Roa

Sergio Daniel Hemsani

Sol Carola Takara

Fernando Néstor Bertani

Coalición Cívica

Candidatos a senadores

Marcela Campagnoli

Claudio Cingolani

Candidatos a diputados

Hernán Reyes

Cecilia Ferrero

Jorge Giorno

Silvia Pace

Facundo Del Gaiso

Vanina Squetino

Francisco Rosati Díaz

Soledad Aulita

Andrés Balcarce

Florencia Markarian

Diego Falcón

Mónica Machin

Manuel Huergo

FIT-U

Candidatos a senadores

Christian Castillo

Mercedes Trimarchi

Candidatos a diputados

Myriam Bregman

Gabriel Solano

Mercedes De Mendieta

Patricio Del Corro

Celeste Fierro

Mariano Rosa

Vanina Biasi

Pablo Almeida

Lourdes Oliverio

Federico Puy

María Carla Rodríguez

Diego Saavedra

Ileana Celotto

Myriam Bregman es la primera candidata de la lista de diputados para FIT-U en CABA Captura

Nuevo MAS

Candidatos a senadores

Héctor Heberling

María Belén D´Ambrosio

Candidatos a diputados

Federico Winokur

Violeta Azriel Alonso

Matías Brito

Mariana Rueda Kramer

Alejandro Leiva

Natacha Haeberer

Roberto Sáenz

Lucía Waldman

Roque Parra

Sol Attadia

Julián Luciano

Leila Argüello

Partido Comunista

Candidatos a senadores

Ariel Elger

Nuria Giniger

Candidatos a diputados

Antonella Bianco

Ignacio Cámpora

Cristina Adriana Ibarra

Rocco Carbone

María Luisa León

Manuel Santos

Laura Natalia Minghetti

Raúl Carou

Zaira Abrahaan Hom

Marcelo Fabián Rodríguez

Hebe Ailén Montenegro

Dardo Prusak

María Dolores Fernández

Potencia

Candidatos a senadores

Juan Martín Paleo

Ana Luisa Paulessu

Candidatos a diputados

Ricardo López Murphy

Bernarda Fait

Leopoldo Sahores

Isabel Cospito

Carlos Rodríguez

Ricardo López Murphy lidera la lista de candidatos a diputados en la lista de Potencia Noelia Marcia Guevara / AFV

Movimiento Ciudadano

Candidatos a senadores

Esteban Paulón

Candidatos a diputados

Alejandro Katz

Diana Maffía

Gabriel Puricelli

UCeDé

Candidatos a senadores

Diego Guelar

Luciana Minassian

Unidad Popular

Candidatos a diputados

Claudio Lozano

Eva Koutsovitis

Jonatan Baldiviezo

Nina Burgos

Pablo Bergel

Fte. Patriota Federal

Candidatos a senadores

Ángel Javier Romero

Alicia María Quinodoz

Candidatos a diputados

César Biondini

Cintia Lorena Lozada

Federico Patricio Rosas

Sabrina Soledad Mansilla Coria

Daniel Alejandro Zeleneñki

Gladys Fabiana Auce

Héctor Daniel Jaime

Silvia Cristina Javorcic

Leandro Nicolás Padula

Lorena Gretel Barcia Dufour

Diego Alejandro Florencio Recarey

Analía Verónica Cardozo

Nicolás Omar Blanco

Movimiento Plural

Candidatos a senadores

Gustavo D’Elía

Mariana Funes Llaneza

Candidatos a diputados

Marcelo Peretta

Jimena Castiñeira Arce

Jorge Porcel

Elisa Nieto

Jorge Ferris

Cecilia Contreras

Diego Ludueña

Malvina Starker

Juan Manuel García

Gabriela Obregón

Luis Emilio Simes

María Cecilia Bonzo

Francisco González

Partido Integrar

El exfutbolista Claudio "Turco" García compite por una banca en la Cámara de Diputados

Candidatos a diputados