Analistas políticos, sociales y judiciales, además de comentaristas de la realidad chaqueña, se preguntan por estas horas cuál será el impacto electoral del caso Cecilia Strzyzowski, la mujer de 28 años brutalmente asesinada presuntamente el 2 de junio pasado por los miembros del clan Sena, una familia de piqueteros con robustos lazos con el poder político imperante en la provincia.

A priori impactó en las primarias del 18 de junio en dos planos: un ausentismo superior al 35% y un resultado en el que Juntos por el Cambio se impuso al frente oficialista de Jorge Capitanich, que desde entonces polariza con Leandro Zdero, el ganador de su reñida interna contra Juan Carlos Polini.

Capitanich fue el candidato más votado, pero el Frente Chaqueño perdió por poco más de 5 puntos ante Zdero . El Frente CER, del intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, se posicionó como tercera fuerza con el 8,86% de los votos y puede ser el gran árbitro de la segunda vuelta de noviembre si las cosas no alcanzan a dirimirse este domingo y hace falta un ballottage.

Cierre de campaña de Capitanich, en Barranqueras, Chaco Mauro V. Rizzi - LA NACION

Las conclusiones de los expertos no son unánimes en cuanto a una conexión negativa entre el femicidio y la voluntad electoral de los 998.377 chaqueños habilitados para sufragar este domingo, pues a la luz de la actualidad nacional y provincial, el resultado final bien podría derivar de un fenómeno concurrente adicional a la apatía verificada en las primarias provinciales del 18 de junio.

El resultado, coinciden varios analistas consultados por LA NACION, puede ser producto del cansancio social, pero también de la falta de respuestas por parte de la dirigencia política a los problemas que sacuden la realidad comunitaria: la inflación, la falta de oportunidades laborales, la inseguridad y una larga lista de pendientes no menos importantes.

La unanimidad, en todo caso, está en que el hecho policial perdió gravitación en la agenda diaria en proporción a la retracción del caso en el interés mediático, sobre todo cuando el proceso se despojó del ritmo frenético de los primeros días e ingresó en una lógica de velocidad más parecida a la habitualidad lenta de la rutina judicial en Argentina.

Cierra de campaña de Leandro Zdero, en Chaco Mauro V. Rizzi - LA NACION

“Creo que todos quedamos consternados con esta causa, porque no es habitual tener este tipo de hechos, al menos en el Chaco. Sí existieron casos aberrantes, pero no con esta organización y planificación y el trabajo que le dedicaron los imputados a deshacerse de las evidencias del cuerpo”, reconstruyó el fiscal especial de la causa, Jorge Cáceres Olivera, en contacto con este medio.

“Creo que es un caso paradigmático, además, por las personalidades detenidas: punteros políticos, referentes de movimientos sociales como Marcela Acuña, líder del movimiento feminista Mujeres al frente. Impactó socialmente que sea parte del plan para matar a una mujer (su nuera), cuando su objetivo es todo lo contrario. Eso hizo que la gente estuviera muy atenta y expectante a todo lo que sucedía”, añadió.

Para este domingo influirá otra variable: el tiempo transcurrido que diluyó, según los analistas, la relación de la causa judicial con la derrota de Capitanich, vínculo del que habló el propio gobernador en la noche del 18 de junio, cuando dijo haber sido “muy atacado e injuriado vilmente”, básicamente por su nexo político con los dirigentes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, detenidos junto a su hijo César Sena y otras cuatro personas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Emerenciano Sena al lado de Jorge Capitanich; de corbata roja, César Sena, acusado del crimen de Strzyzowski

“El impacto se diluyó fuerte y eso se explica porque ya no hay una carga mediática grande en el caso, porque ya no hay manifestaciones públicas, marchas, ni avances concretos en la causa. El caso se fue de la agenda pública y con eso también mermaron los impactos políticos”, dijo Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon Chaco.

“ Llegamos a la conclusión de que el impacto negativo que podría volver a sufrir Capitanich es el mismo que tuvo en las Paso, en el sentido de que la enorme mayoría de personas que no lo apoyaron electoralmente a partir del caso Cecilia, tampoco lo iban a hacer independientemente del femicidio” , explicó el consultor, en diálogo con este diario.

Pegoraro dijo además que de un relevamiento realizado en Resistencia, la capital provincial, surge que “hubo personas que votaron en blanco a partir del caso Cecilia y que ahora tampoco sienten la representación de otro espacio, entonces aún dudan el voto, porque ese voto no lo canaliza la oposición ”.

Marcela Acuña, el día en que su hijo declaró como testigo por el caso Cecilia

En todo caso, hay que considerar que “el caso Cecilia es un hecho policial que impacta en la campaña, pero no es parte de la campaña, y por lo tanto no es un hecho planificado. Cayó cuando cayó. Sin duda eso erosionó la base de votos que tenía Capitanich , pero el paso del tiempo le dio oportunidad de reconstruir un poco la situación. Sin duda va a tener un efecto más moderado, pero de todos modos creo que fue un golpe durísimo”, reconoció Martín Baintrub, director de la consultora Persuasión, en diálogo con LA NACION.

“Hay, sí, mucha gente que está harta de los problemas de la casta -como dirían algunos-, y eso se lo achacan a “Coqui” Capitanich por su contubernio con Emerenciano Sena y compañía” , añadió.

Coincide en parte con esa idea Bruno Martínez, codirector de la revista Litigio, que siguió de cerca el tema. “En las Paso lo que ocurrió fue que hubo una apatía en general que hizo que la participación sea muy baja (votó sólo el 63% del padrón). De ahí a considerar que eso tenga directa relación con lo de Cecilia me parece difícil de determinar. Considero que tiene que ver con la apatía de la gente con la diligencia política en general, vinculada fundamentalmente con la cuestión económica. Y este domingo creo que va a continuar en esa senda”.

Fuerte cruce entre Gloria Romero y seguidores de Emerenciano Sena en fiscalía en Resistencia Gentileza Norte

“Por otro lado está el caso de la mamá de Cecilia, Gloria Romero. Si bien al comienzo se mostraba con una persona antipolítica, siempre tuvo una posición particularmente contraria a Capitanich. Incluso en las Paso pidió que voten en su contra, cualquiera sea la opción. Pero ahora se jugó por Leandro Zdero y abiertamente pidió el voto en su favor , considerando que de ganar Capitanich, los Sena y sus colaboradores van a salir en libertad, algo que no tiene mucho asidero”, remarcó Martínez.

La elección y sus resultados

El sustento multicausal del voto que se espera para este domingo parece ser un sentido común en el Chaco por estas horas, donde las conversaciones se matizan, más allá de la opinión política, con asuntos relacionados con sus consecuencias, como la ausencia de control en las calles, el accionar a veces mafioso de ciertas organizaciones político-sociales y los altos niveles de inseguridad : robos en manada, tiroteos, hechos delictivos muy violentos.

En cuanto a lo estrictamente político, analistas locales como Sergio Schneider ven un escenario en niveles, más allá del caso Cecilia, con un Capitanich que va a las urnas parapetado en la defensa de sus tres mandatos y haciendo siempre un inventario de realizaciones, pero requiriendo en el mismo acto un voto de agradecimiento por lo realizado, asunto que choca con una sentencia de la consultoría política que dice que “nadie vota por agradecimiento, sino por esperanza” .

Zdero, pese a su perfil genérico y declamativo, sin mayores pergaminos previos, se impone no obstante en la consideración de la calle , donde la percepción de ciertos sectores es que las obras de las que habla el gobernador no sirvieron para mejorar la salud, la educación, la seguridad, ni la situación social.

El final es abierto, porque Capitanich tiene el Estado y porque la economía es un problema para todos, más aún para la oposición, que debe afrontar una elección sin los respaldos del erario público. Y también porque hay otros cinco candidatos a los que habrá que prestar atención si se confirma lo que dicen los sondeos: que habría un escenario de segunda vuelta .

Un capítulo aparte lo tienen los intendentes, puesto que la mayoría de las comunas también deberá renovar autoridades. En ese escenario, el punto estará “en las personas que no fueron a votar en las Paso y que ahora se inclinarían por Capitanich, pese al pese al caso Cecilia”, agregó Pegoraro. Es decir, hay que mirar “cómo reaccionará la gente que no fue a las Paso y que irá ahora, pues históricamente hay una tendencia que nos muestra que la gran mayoría de los nuevos votantes suelen favorecer a los oficialismos”, añadió el consultor, para quien, del mismo modo, “hay que ver el grueso del voto en blanco”. “Si ese voto va a la oposición o no, no lo tenemos cuantificado”, cerró.

Vocero del gobierno de Chaco tras la reunión de Jorge Capitanich con la Gloria, madre de Cecilia Strzyzowski

Para esta nota también fue consultada la vocería gubernamental, encargada específicamente de atender estos temas y que está a cargo del ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, pero prefirieron no opinar al respecto. En cambio, la oficina de Información Pública afirmó luego del requerimiento que “los detenidos por el caso Strzyzowski no votan en las elecciones provinciales” .

“La Ley Electoral de la provincia excluye a las personas privadas de su libertad de votar. Por lo tanto, los detenidos por el caso Strzyzowski no votaron en las Paso provinciales y tampoco lo harán en las elecciones generales”, explicaron las autoridades de las fuerzas de seguridad provincial, citando el artículo 3 de la Ley Electoral 834-Q, que excluye del derecho al voto las personas privadas de su libertad, condenadas e imputadas.

En el caso de los detenidos por el caso Strzyzowski, la jefa del Servicio Penitenciario Provincial, Erika Maidana, confirmó que César Sena no votará en las elecciones generales provinciales y recordó que tampoco lo hizo en las Paso de junio pasado. Por otra parte, el jefe de prensa de la Policía del Chaco, Alejandro Domínguez, informó que los otros seis detenidos que se encuentran alojados en comisarías figuran en el padrón, pero ninguno de ellos acudió a votar en las Primarias ni lo hará este domingo.