El “Chino” Navarro, contra Sergio Berni: “Da la impresión de que se quiere ir”

Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, criticó a Sergio Berni, por las declaraciones habituales del ministro de Seguridad bonaerense contra el Gobierno y contra el presidente Alberto Fernández. “Da la impresión de que se quiere ir”, fue una de sus apreciaciones, Además, afirmó que los dichos de Berni “cada vez tienen menos impacto” y le pidió que discuta hacia adentro del oficialismo y no a través de los medios.

“No ayuda a nadie, ni siquiera se ayuda a él, da la impresión de que se quiere ir. Es un hombre que es útil, que tiene experiencia. Después, cada uno va a ser analizado por lo que hizo en la gestión”, afirmó Navarro en declaraciones a la radio AM 750. “Tenemos que ser más prudentes, más sensatos”, agregó.

Navarro, uno de los referentes del Movimiento Evita y dirigente cercano al Presidente, sembró al pasar un interrogante sobre la voluntad de Berni de solucionar los errores que marca en sus críticas. “Dialogar no es decirnos cosas por televisión o por la radio. Dialogar es en un ámbito restringido, reservado. [Eso] si queremos resolver el problema, porque a lo mejor no queremos resolverlo, queremos agudizarlo. Pero si uno tiene la vocación de resolver, busca la forma de ver cómo llega a la persona, al sector, al grupo, al ministro”, planteó.

Si Berni tiene críticas a @alferdez o a otro funcionario, lo razonable es hablarlo en un ámbito privado, no en los medios de comunicación ¿a quién ayuda el Ministro de Seguridad de la provincia con sus declaraciones; al bien común o a sus propias ambiciones?@am750 — Chino Navarro (@chino_navarrook) November 23, 2021

“Me parece que las declaraciones de Sergio cada vez tienen menos impacto. Las repiten portales que son críticos, aunque son medios independientes, son críticos y pseudo opositores de nuestro Gobierno. Pero me parece que, fuera de nuestro microclima, creo que si vamos a la esquina y preguntamos, nadie sabe”, relativizó el funcionario nacional.

La última crítica pública de Berni al Presidente fue por el resultado electoral. Afirmó que se trató de “una pérdida rotunda” y dijo que no le creía su llamado a una PASO del Frente de Todos en 2023. “Discúlpenme, pero no tengo por qué creerle. ¿Por qué debería creerle? Este mecanismo habría que haberlo resuelto antes de las elecciones, no después. Me recuerda mucho a cuando mi hijo hace una macana y me dice ‘te prometo que no la hago nunca más’”, comparó.

Berni se diferenció en numerosas oportunidades del Presidente, e incluso presentó una lista para enfrentarlo por la conducción del Partido Justicialista nacional. Terminó retirando esa nómina porque se incorporó al gobernador Axel Kicillof a la lista de Fernández, según explicaron desde su entorno.

Para Navarro, las diferencias deben dirimirse en privado. “Todos cometemos errores. El Presidente, yo, los ministros, no somos infalibles. Sergio también los habrá cometido, ¿Pero qué gano yo con decirlo por los medios? Si tengo algo que decir, tengo que levantar el teléfono y hablar. Lo que tenemos que hacer quienes somos funcionarios es llevar tranquilidad, sensatez”, pidió el funcionario nacional.