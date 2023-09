escuchar

Las elecciones generales en Chaco son este domingo 17 de septiembre. En este contexto, los chaqueños empadronados deben acercarse a las urnas para elegir entre siete boletas distintas, a sus máximas autoridades provinciales y municipales. Entre los cargos que se determinan en la votación, se destacan los cargos de gobernador y vice.

Para la contienda electoral se aplica el sistema tradicional de boletas de papel. Esto significa que en ellas cada partido exhibe a sus candidatos al máximo cargo ejecutivo provincial, con fotos, logo y nombre del espacio político y número de lista.

Todas las boletas que hay en las elecciones en Chaco

A continuación, todas las listas oficializadas por el Tribunal Electoral chaqueño para competir en los comicios de este domingo.

Jorge Capitanich (Frente Chaqueño- lista 652)

El actual gobernador de Chaco, que va acompañado en la fórmula por Analía Rach Quiroga, busca la reelección en el cargo. En las PASO provinciales fue el candidato más votado a nivel individual y ganó la interna del Frente Chaqueño. Vale recordar que, además de ser votado para el máximo cargo ejecutivo provincial en 2019, Capitanich también fue electo en 2007 y 2011, por lo que, de ganar las elecciones generales, asumiría su cuarto mandato.

Jorge Capitanich busca la reelección con la lista 652 Tribunal Electoral de Chaco

Leandro Zdero (Juntos por el Cambio- lista 653)

El candidato opositor, que va con Silvana Schneider como vice, ganó la interna de Juntos por el Cambio en las PASO al superar a su contrincante Juan Carlos Polini. En conjunto, la fuerza política fue la más votada en esos comicios.

Leandro Zdero va con la lista 653 Tribunal Electoral de Chaco

Gustavo Martínez (Corriente de Expresión Renovada- lista 665)

El postulante de CER va junto a Viviam Polini en la boleta. En las PASO se presentó como candidato único en la interna y logró posicionarse como la tercera opción de las preferencias en Chaco.

La Corriente de Expresión Renovada se presenta con la lista 665 Tribunal Electoral de Chaco

Alfredo “Capi” Rodríguez (La Libertad Avanza- lista 659)

El candidato libertario superó el piso de las PASO y se presenta en estas elecciones generales con Ileana Aguirre como compañera de fórmula.

La Libertad Avanza presenta su propuesta con la lista 659 Tribunal Electoral de Chaco

Juan Carlos Bacileff Ivanoff (Frente Integrador- lista 610)

El exgobernador interino de Chaco (2013-2015) se presentó en las PASO como precandidato único del Frente Integrador, con César Picón como vice, y obtuvo el cuarto lugar. Vale recordar que en 2007 y 2011 ganó las elecciones como vice en la fórmula de Capitanich.

La lista 610 con sus candidatos a gobernador y vice Tribunal Electoral de Chaco

Germán Báez (Partido Obrero- lista 71)

El candidato del PO se postula con Samanta Salas como candidata a vicegobernadora.

El Partido Obrero compite con la lista 71 Tribunal Electoral de Chaco

Rubén Galassi (Libertarios en Acción- lista 668)

Va con Marta Kassor como vice en la boleta y, al haber superado el piso de las PASO, en estos comicios generales es candidato al máximo cargo ejecutivo provincial.

La lista 668 de Libertarios en Acción Tribunal Electoral Chaco

Cabe destacar que tras los resultados de las PASO, el postulante Domingo Peppo había quedado como uno de los que competiría en las generales, sin embargo, el exgobernador decidió sumarse a la fuerza de Capitanich en agosto pasado, por lo que renunció a su candidatura.

Qué documentos se necesitan para votar en Chaco

El Ministerio del Interior indica que para emitir el sufragio en Chaco, los documentos válidos son los siguientes:

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

Es importante recordar que el documento a presentar en la mesa de votación debe ser el mismo que figura en el padrón o uno posterior.

Cuáles son los documentos con los que podés votar

Cuál es la sanción por no votar en Chaco

La Constitución Provincial de Chaco indica que el voto es “universal, libre, igual, secreto, obligatorio e intransferible”. Por lo tanto, las personas que no se presenten a votar en las elecciones en este distrito serán sancionadas.

De todos modos, esto no aplica en los casos previstos por la ley por la cual las personas se ven obligadas a ausentarse en las elecciones. Estas deberán justificar los motivos por los cuales no pudieron emitir su voto ante el Juez de Paz del domicilio o Tribunal Electoral dentro de los 60 días de la respectiva elección para no pagar la multa.

Aquellas personas que no se presenten al acto electoral recibirán una multa. De acuerdo al artículo 123 de la Ley Electoral, esta sanción será de entre $50 a $500 y se aplicará al elector mayor de 18 años y menor de setenta 70 años de edad que no se haya presentado a votar y que no lo haya justificado ante la Justicia Electoral.

Además, esta multa quedará asentada en el Registro de Infractores del Tribunal Electoral de la provincia de Chaco, la cual se deberá pagar consecuentemente. Los electores podrán consultar en el sitio oficial del registro para saber si tiene algún pago pendiente. Para obtener esa información, deberán seleccionar la elección a la cual no pudieron asistir, su DNI y el género. De esa forma, podrán ver si tienen alguna infracción registrada en el sistema.

LA NACION