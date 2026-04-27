Ya se puede visitar la muestra Argentinos 1995-2025 del fotógrafo Maximiliano Vernazza
Se presenta en el Palacio Libertad y puede verse de miércoles a domingos, de 14 a 20 h.
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Desde el pasado 24 de abril, la escena cultural porteña suma una cita ineludible para entender la construcción de la identidad nacional a través de sus figuras públicas. Se trata de la exhibición Argentinos 1995-2025, una retrospectiva de Maximiliano Vernazza que reúne 30 años de labor fotoperiodística, capturando la esencia de los ídolos que marcaron las últimas tres décadas de nuestra historia.
La muestra, compuesta en su mayoría por trabajos realizados durante su trayectoria en la revista Gente, propone un recorrido por la intimidad y la excentricidad de personajes del espectáculo, la política y el deporte. El diferencial de Vernazza radica en su método: el tiempo compartido. Al acompañar a las celebridades en su cotidianidad, el fotógrafo logra que el sujeto olvide la presencia de la cámara, permitiendo capturar situaciones de privacidad impensadas.
“Mi idea es poder compartir con el personaje el mayor tiempo posible para fotografiar situaciones de intimidad”, explica el propio Vernazza. En sus imágenes, la soledad del ídolo y la construcción de su mito funcionan como una metáfora de un país que busca reconocerse en sus referentes. Según el especialista Matías Repar, la astucia del lente de Vernazza logra proyectar el inconsciente colectivo sobre el retratado, capturando aquello que “no se ve, pero se siente”.
La exhibición no solo es un catálogo de rostros conocidos, sino un interrogante sobre cuánto de lo que vemos de nuestros ídolos es real y cuánto es una construcción conjunta entre el fotógrafo y el protagonista. El exceso, el talento y el sacrificio se conjugan en estas escenas donde la psicología del actor queda al descubierto, transformando un instante efímero en un documento histórico.
Ficha técnica:
- Inauguración: 24 de abril, 18 h.
- Horarios: Miércoles a domingos, de 14 a 20 h.
- Dónde: Sarmiento 151, Palacio Libertad, sala 512.
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