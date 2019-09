¿Cómo van a ser los debates presidenciales? Todos los detalles

Entrevista a Carlos Marcha, vocero del consejo asesor de la Cámara Electoral 13:48

Video

Eleonora Cole SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2019 • 00:00

Carlos Marcha, integrante del Consejo Asesor de la Cámara Nacional Electoral, explicó en PM, el noticiero de LN+ con Eleonora Cole, todos los detalles sobre los debates presidenciales que tendrán lugar en las elecciones de este año y que son obligatorios.

-¿Los seis candidatos van a participar?

-Sí, sus representantes confirmaron que todos los candidatos van a participar del debate. Es un debate obligatorio, hay una ley que lo regula, y se aplican sanciones a los candidatos si no participan. No es una iniciativa de la sociedad civil como en 2015. Este año, al que no se presente se le quita toda la pauta publicitaria y se distribuye entre los que sí participen.

-¿En el día de hoy, qué se acuerda?

-Hoy, la Cámara Electoral, el órgano que organiza el debate, recibió el acuerdo de los seis candidatos de llevar adelante, y se armó la primera de una serie de reuniones de trabajo donde los propios equipos de los candidatos van a consensuar tres puntos fundamentales del debate: la dinámica, los temas generales, y los moderadores del debate.

-¿Qué pasa si no hay acuerdo en estos puntos?

-La intención es que lo haya, pero si no, quien tiene que dirimir esas diferencias es la Cámara Electoral.

-¿Cuánto va a durar el debate?

-Se están pensando dos bloques donde se tocan dos temas en cada bloque, y un bloque de cierre. Dentro de esto, se contemplan tres minutos por candidato para cada tema y, en el bloque de cierre, un minuto por candidato.

- ¿Cuál será el rol de los moderadores?

-Su rol va a ser muy acotado: va a ser, básicamente, hacer las preguntas preestablecidas, manejar el tiempo y dar la palabra. No tendrá, en principio y según nuestra propuesta, la capacidad de repreguntar. Los minutos tendrán dos minutos para responderla, 30 segundos para profundizar algún tema, y otros 30 para cerrar ese tema.

-¿Cuántos debates van a ser, dónde, y en qué lugar?

-El primer debate sería el 13 de octubre en Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral. El segundo sería el 20 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y en caso del ballottage, sería el 19 de noviembre, también en la Facultad de Derecho.

-En otras partes del mundo, donde son menos jóvenes en la cultura del debate presidencial, una de las cuestiones más ricas de los debates es que los candidatos puedan repreguntarse entre ellos o contestar algo, ¿esa posibilidad existe en la Argentina?

-Eso lo van a definir los equipos de los candidatos. Si hay consenso entre ellos para estos temas, se podrá hacer, pero esa dinámica la trabajan los equipos de cada candidato. Los candidatos no se juntan, están trabajando sus equipos.

-¿Existe la posibilidad de un debate de vicepresidentes? Los vicepresidentes de los candidatos principales (Cristina Kirchner y Alberto Fernández) son figuras muy fuertes, sería interesante para muchas personas...

-La ley lo contempla. Hace una referencia vaga de que, si hay un pedido explícito de los vicepresidentes para debatir, se debería realizar. Pero no se establece la mecánica, eso quedaría a criterio de la Cámara Electoral. Ha entrado un proyecto de ley para darle más entidad a ese artículo de la ley.

-¿Cuánto tiempo llevamos en la Argentina en tener debates obligatorios?

-Esta es la primera vez que el debate se convierte en un bien público y en una política pública a través de una ley. El debate anterior, de 2015, se realizó a instancias de la sociedad civil. Pero no había una ley que lo obligue.

-¿Se va a transmitir por la televisión pública?

-Sí. La señal la va a poner a disposición Canal 7 (la Televisión Pública), y la va a poder tomar cualquier medio que quiera transmitir el debate, de manera gratuita. Estará disponible gratis para todos, sean medios privados o públicos, radio o televisión, además de internet y streaming.

-¿Cuál es el principal objetivo del debate y cuándo conoceremos los temas?

-El principal sentido del debate es promover el voto informado. Que la ciudadanía pueda comparar, contrastar y escuchar a los seis candidatos en un mismo plano y momento. El esquema de trabajo está previsto que se termine hacia fines de septiembre, ahí se podrá dar a conocer el temario y la dinámica del debate, además de los nombres de los moderadores.