En medio de una serie de denuncias que recibió por supuestas irregularidades en el manejo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta fiduciaria utilizada para urbanización de barrios populares que quedó envuelta en polémica tras descubrirse que los fondos eran administrados por dirigentes ligados a Juan Grabois, el dirigente social publicó una reacción a una imputación en tribunales por “un imaginario curro” en la que apuntó contra el fiscal Guillermo Marijuan.

A través de un extenso posteo en X, el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y exprecandidato a presidente de Unión por la Patria (UP) sostuvo que “entre las decenas de denuncias truchas que distintos personajes me fueron haciendo a lo largo de los años, me entero por los medios -nunca me llegó una notificación formal y en la causa hasta el momento no hay nada ya que el juzgado ni siquiera se ha declarado competente- que un fiscal de Comodoro Pygs me honra con un supuesto “pedido de imputación”, es decir, que hay una investigación abierta sobre algún imaginario “curro”.

En ese sentido, insistió que “en todos estos años de difamación y denuncismo” nunca fue citado a indagatoria “a pesar del uso obsceno del forum shopping”. “En el forum shopping, se presentan varias denuncias sobre un mismo hecho hasta que el sorteo da con el fiscal ‘correcto’, un fiscal que les otorgue un titular para la prensa aunque después todo se disipe en la nada...miente, miente, que algo quedará”, explicó a la vez que ironizó Grabois.

Luego, escribió sobre la reciente pedido de imputación: “El 8 de marzo la Justicia Federal desestimó la primera denuncia, entonces metieron otras hasta que les tocó el “fiscal correcto”. El inefable Marijuan, amigo de mis rivales internos y servil a todo poder de turno. Antes fue el magistral Stornelli, que me imputó por ¡sedición! cuando todavía Espert no había legalizado el llamado a “rebelión”. Denunciar es gratis, imputar barato, el problema es cuando tener que probar”.

En medio de las críticas contra la Justicia y los medios de comunicación, el dirigente social se mostró sorprendido de que “no hay ningún titular contra” Sandra Pettovello, quien desempeña el rol de ministra de Capital Humano en el gobierno de Javier Milei y mantuvo ya algún que otro cruce con Grabois.

“Ella está imputada en la justicia por incumplimiento de los deberes y abuso de autoridad. , aunque la investigación penal avanza a buen ritmo, en relación al problema de fondo -la falta de alimentos para los comedores- se pasan la pelota entre el contencioso administrativo y el fuero de seguridad social...”, le reprochó.

