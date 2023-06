Con actos en casas, bingos y cortes de calles, se cerró la campaña electoral en San Juan

escuchar

SAN JUAN (Enviado especial).– La veda electoral está vigente a partir de este viernes en esta provincia, donde se elegirá gobernador el domingo, con el actual mandatario, el peronista Sergio Uñac, inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia y suplantado en la boleta por su hermano, el senador nacional Rubén Uñac. Pero el jueves, en el último día de campaña, los principales candidatos salieron a buscar el voto con diferentes estategias, aunque coincidieron en enfocar sus movimientos en departamentos del Gran San Juan, la región clave para encaminar un resultado favorable en estas elecciones, que se desarrollarán con un sistema análogo a la ley de lemas llamado Sistema de Participación Abierta Democrática (Sipad).

En el menú de actividades que desplegaron Uñac (San Juan por Todos-Vamos San Juan), José Luis Gioja (San Juan por Todos-San Juan Vuelve) y Marcelo Orrego (Unidos por San Juan-Cambia San Juan), representantes de los tres espacios políticos principales, hubo variedad. Desde charlas con militantes que escuchaban desde la vereda y la calle, con los dirigentes ubicados detrás de una mesa instalada en el garage de una casa, hasta un bingo amenizado con mateada y cumbia, pasando por el cierre de una caravana con discurso y corte de tránsito.

Uñac encabezó un acto en un barrio del departamento de Chimbas denominado Lote Hogar 62. Lo esperaban militantes en la calle, embanderados con los colores de agrupaciones políticas locales como el Partido Bloquista. Se dirigió al garage de una casa particular, donde se improvisó una mesa y un equipo de sonido para que hablaran Uñac y los dirigentes que lo acompañaron . El acto se desarrolló sin la presencia del candidato a gobernador del oficialismo, Rubén Uñac, que estaba en otra actividad , en el barrio Valle Grande, del departamento de Rawson, según contó el mandatario.

Rubén Uñac, en 25 de mayo

“La sub-agrupación Vamos San Juan ya ganó en la provincia -dijo Uñac por el resultado del 14 de mayo, cuando se eligieron intendentes y legisladores-. Las manos de Juntos por el Cambio y la Corte Suprema de Justicia hicieron que quien habla no sea habilitado como candidato a gobernador, pero este proyecto tienen continuidad y tiene evolución, y eso lo representan Rubén Uñac y Cristian Andino ”, afirmó el gobernador mientras intentaba avanzar hacia la mesa en la que lo esperaban los dirigentes que representan a su partido en Chimbas.

“La Corte nos ha obligado a votar dos veces. Ya debería haber gobernador y vice electo, y deberían ser quien habla y Cristian Andino”, abundó Uñac, que pidió el voto para su hermano y criticó a la oposición: “Vengo a pedir a todos los chimberos que nos acompañen. No dejemos el futuro en manos de gente que no tiene una propuesta concreta”.

José Luis Gioja, junto a Fabián Gramajo, en el cierre de campaña, en Villa Unión, Chimbas Marcelo Aguilar

Pocos minutos antes del acto de Uñac, que comenzó pasadas las 17, también en Chimbas se había realizado el cierre de la fórmula Gioja-Fabián Gramajo. Largas filas de mesas armadas con tablones y caballetes, termos de mate, cartones de bingo que conducían a premios como toallones, manteles, acolchados y camperas se combinaron en Villa Unión , un barrio humilde del departamento, cuyo intendente es Gramajo. En la previa de los discursos, un cantante presentado a viva voz como “Leo Jorquera” amenizó la espera con covers de cumbia.

Gramajo esperó a Gioja, que, antes de subirse al escenario para hablarles a los vecinos de la zona, dijo a LA NACION que “no es lo mismo” que el candidato sea Rubén y no Sergio Uñac. “ Me molesta que haya alguien pretendiendo manejar. El candidato es Rubén, lo han puesto, que vaya para adelante. Nosotros definimos la fórmula con el mejor intendente, que es Gramajo ”, aseguró.

Vecinas de Chimbas, en el bingo y mateada de Gioja, en el cierre de campaña Marcelo Aguilar

En Villa Krause, departamento de Rawson, cerró su campaña Orrego, el diputado que es el principal candidato opositor a la gobernación. Llegó a la calle La Superiora en la caja de una Toyota Hilux, y uno de los que lo recibió fue su hermano, Juan José Orrego, intendente de Santa Lucía. Lo esperaba un escenario montado sobre el acoplado de un camión, que cortaba la calle en su cruce con Avenida Mendoza. Dio un discurso que finalizó con papelitos plateados volando por el aire.

Marcelo Orrego y su compañero de fórmula, Fabián Martín, en el cierre de campaña, en Villa Krause Marcelo Aguilar - LA NACION

“Quedó demostrado que el afecto y el cariño lo tenemos nosotros, y eso no se compra con dinero” , resaltó Orrego desde el escenario. “Hay un montón de cosas que hay que cambiar y no me va a temblar la mano” , dijo, confiado.

Orrego, sobre el escenario, envuelto en la bandera argentina Marcelo Aguilar - LA NACION

“Hablo con todos, me han expresado su apoyo todos” , contestó Orrego cuando este medio le consultó si se había comunicado con los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio.