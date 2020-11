Con barbijo y boleta única: recta final para las elecciones en Río Cuarto

El peronista Juan Manuel Llamosas, intendente de Río Cuarto, busca la reelección en alianza con el kirchnerismo; se trata de la primera elección "grande" en medio de la pandemia Crédito: Twitter

CÓRDOBA.- Con lluvias y escasa participación de votantes hasta el mediodía, Río Cuarto elige intendente. Con 136.000 votantes autorizados, la segunda ciudad en relevancia de la provincia -y una de las capitales alternativas de la Argentina- representa la elección más importante que se realiza en el país en tiempos de pandemia. Pese a ello, el último registro oficial marcó una participación del 45%.

La Junta Electoral Municipal (JEM) señaló que a las 19.30 se comenzarán a cargar los resultados. Desde los centros de los dos candidatos, el intendente peronista Juan Manuel Llamosas y Gabriel Abrile, de Juntos por Río Cuarto, se limitan a decir que harán comentarios recién cuando estén los resultados.

Retener la ciudad es clave para el peronismo, que lleva una lista consensuada entre el gobernador Juan Schiaretti y el kirchnerismo. Para la oposición, ganarla sería un impulso importante de cara a su organización hacia los comicios de 2021 y 2023. La primera fecha de la elección municipal era marzo y entonces las encuestas le daban una ventaja muy amplia al oficialismo, que se fue achicando con el paso de los meses y de la cuarentena.

Además de intendente, también se elijen 19 concejales y, con una boleta aparte, se realiza una consulta popular para la reforma de la Carta Orgánica Municipal. Para la elección de cargos municipales se utiliza la Boleta Única de Sufragio (BUS), en la que se tilda con una lapicera el candidato de preferencia, mientras que para el referéndum se usa una boleta adicional separada.

Los candidatos votaron antes del mediodía. Llamosas afirmó: "Llegó el día y todo se está ejerciendo con normalidad, y cumpliendo con los protocolos. Todo el proceso fue extraordinario y excepcional. Espero que los vecinos y vecinas vengan a ejercer su derecho y a votar con tranquilidad".

Abrile planteó que esperan el resultado. "Tenemos tranquilidad de que nos fue bien en la campaña", dijo, para destacar que la logística es "fantástica" y advertir: "Nosotros charlamos con la gente las propuestas. La campaña sucia no me interesa y no pretendí nunca hacer algo de eso".

Patricia Bullrich, presidenta del PRO nacional, y Eduardo Macchiavelli, representante de Horacio Rodríguez Larreta, llegaron hoy a Río Cuarto para acompañar a Abrile. Desde el Gobierno de cordobés de Juan Schiaretti indicaron que todavía no resolvieron si, cerrados los comicios, viajarán funcionarios a Río Cuarto.

La Junta Electoral Municipal estableció el protocolo de bioseguridad, aprobado por el COE Central, para garantizar que las elecciones se desarrollen de manera segura y confiable. Establece limpieza de las escuelas cada dos horas, elementos de protección para los participantes, alcohol en gel en las mesas y distancia social.

